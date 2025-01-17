-12 °С
"Альба"

Мы познакомились в дороге. Оказалисьслучайными попутчиками, волей обстоятельств запертыми в одном замкнутомпространстве. Невысокого роста, темноволосый и смуглолицый, он сразу выделялся своей камуфляжной формой, из-подкоторой виднелся тёплый свитер. Чёрнаяшапочка, рюкзак через плечо – вот и весьпортрет моего спутника

Он торопился в отпуск, к матери, которая ждала его в маленькой деревушке
на северо-западе Башкирии. Ждала после месяца госпиталей, в которых сын
лечился после контузии и ранений в ногу
и челюсть.
Я ни о чём его не расспрашивала. Он
заговорил сам, тихо, медленно проговаривая слова, сосредоточенно глядя куда-то
вдаль. Признался, что разведён, что у
него есть уже взрослый сын-студент. Сказал, что полтора года служит в разведке.
Обронил, что на передовой не хватает
горячей пищи, только сухой паёк.
Поведал о своих долгих перемещениях
из одной больницы крупного областного
центра в другую.
А ещё пожаловался, что после травмы
челюсти совсем не может есть твёрдую
пищу.
Я слушала и ждала, когда он начнёт
ругать власть и воинское начальство.
Но боец с позывным «Альба» вдруг просветлел лицом, когда после затянувшейся
паузы я осторожно спросила его, хочет ли
он возвращаться на передовую:
– Конечно, ведь там остались ребята, с
которыми столько всего вместе пережито!
А когда узнал, что я из Стерлитамака,
обрадовался, широко улыбнувшись почти
беззубым ртом:
– Я служу вместе с двумя стерлитамакскими парнями. Спим вместе в одном
блиндаже. Отличные воины ваши земляки! Да вы не переживайте, мы обязательно победим!
Тут подошёл его автобус. Он махнул
мне рукой, снял рюкзак с плеча и поднялся в салон.

