Он торопился в отпуск, к матери, которая ждала его в маленькой деревушке

на северо-западе Башкирии. Ждала после месяца госпиталей, в которых сын

лечился после контузии и ранений в ногу

и челюсть.

Я ни о чём его не расспрашивала. Он

заговорил сам, тихо, медленно проговаривая слова, сосредоточенно глядя куда-то

вдаль. Признался, что разведён, что у

него есть уже взрослый сын-студент. Сказал, что полтора года служит в разведке.

Обронил, что на передовой не хватает

горячей пищи, только сухой паёк.

Поведал о своих долгих перемещениях

из одной больницы крупного областного

центра в другую.

А ещё пожаловался, что после травмы

челюсти совсем не может есть твёрдую

пищу.

Я слушала и ждала, когда он начнёт

ругать власть и воинское начальство.

Но боец с позывным «Альба» вдруг просветлел лицом, когда после затянувшейся

паузы я осторожно спросила его, хочет ли

он возвращаться на передовую:

– Конечно, ведь там остались ребята, с

которыми столько всего вместе пережито!

А когда узнал, что я из Стерлитамака,

обрадовался, широко улыбнувшись почти

беззубым ртом:

– Я служу вместе с двумя стерлитамакскими парнями. Спим вместе в одном

блиндаже. Отличные воины ваши земляки! Да вы не переживайте, мы обязательно победим!

Тут подошёл его автобус. Он махнул

мне рукой, снял рюкзак с плеча и поднялся в салон.