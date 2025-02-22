Слава армии родной в день её рожденья!

Ведущие предоставили слово главе администрации Стерлитамака Э.В.Шаймарданову.

Эмиль Владиславович поздравил всех с

праздником. Особую признательность выразил ветеранам Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни, участникам СВО и

других военных конфликтов. Он подчеркнул,

что День защитника Отечества в преддверии

80­летия Победы, а также во время специальной военной операции приобретает ещё

один важный смысл – как и раньше отстаиваются не только независимость и приоритет



Родины, но также её история и культура.

Военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района С.В.Сафонов от всей души

поблагодарил ветеранов всех войн. Сергей

Викторович напомнил, что российская история

всегда была наполнена великими сражениями,

где доблестные защитники проявляли мужество

и героизм.

Неотъемлемой чертой России всегда была

военная сила, а профессия военного – одной из

самых почётных и важных. У России есть всего

два союзника: армия и флот.

Завершая своё выступление, Сергей Сафонов сказал:

– 23 февраля мы не только отдаём дань уважения всем защитникам Родины, но и передаём

память о славной истории потомкам. Победа

будет за нами!

Э.В.Шаймарданов и С.В.Сафонов вручили

благодарственные письма и почётные грамоты

педагогам, общественным деятелям, военным

за высокий профессионализм, активную жизненную позицию и участие в патриотическом

воспитании молодёжи.

По старой доброй традиции лучшие музыкальные, театральные, певческие коллективы

подарили зрителям песни, танцы, музыкальнохореографические сценки.

Заслуженный артист РБ Инсаф Галимов

порадовал публику задорной башкирской

песней, заслужив долгие продолжительные

аплодисменты.

Выступления ансамблей «Виват», «Тавах»,

«Феникс», «Антрэ», «Браво», «Вираж», как

всегда, были на высоте.

На сцене – ансамбль гармонистов «Иркен»,

возглавляемый Радиком Галимзяновым. Его

разновозрастные музыканты (самому молодому на вид лет шесть) оказались настоящими

виртуозами. Они великолепно владели инструментами да ещё и здорово пели военные

частушки. Как тут не вспомнить неунывающего

Василия Тёркина: «Командир, не злись, как

тут не смеяться. На войне без шуток никак не

продержаться!». Юные гармонисты прославляли ловкость и умение участников СВО. И

надо было послушать, как ребята высмеивали

противников, ведь юмор на войне – оружие,

бьющее без промаха!

В полные изумление и восторг привели всех

без исключения юные артисты театра­студии

«Солнышко»: внезапно на сцене возник казак

с кнутом. Его окружили бравые ребята. Они

недолго оставались одни. Из­за кулис, как

горошины из мешка, выскочили казачки. Боевые и весёлые – одна краше другой! Задорный

танец настолько всем понравился, что среди

громких аплодисментов раздавались крики:

«Браво!», «Бис!».

На очереди – выступление ансамбля «Русская рать». И свершилось волшебство: зрительный зал переместился в Средние века, где

русские витязи сражались с грозными врагами.

Завершил праздник видеофильм о подвигах

российских воинов.