Боец Сафар: «Хочется, чтобы люди тоже так поступали»

ию я переехал в 2003 году из

Узбекистана к родителям моей мамы, чтобы им

помогать. Поселились мы в деревне Юрактау

Стерлитамакского района, а учился я с 3­го

по 9­й классы в соседней деревне Алатаны.

Для меня это было дико – попасть из тёплых

краёв в суровые морозы. Ну ничего, привык. Как и все ребята, ходил в школу за три

километра. Я с детства любил единоборства.

В деревне не было возможности заниматься,

тренировался дома сам: что увидел по телевизору – пробовал, запоминал. А когда после 9­го класса поступил в политехнический

техникум, с первого же сентября записался в

секцию кикбоксинга. Через месяц тренировок

пришли первые успехи, через год выполнил

норматив КМС. В бойцовском клубе «Батыр»

тренер по смешанным единоборствам Руслан

Янбердин меня многому научил. Потом я тоже

стал тренером в этом клубе, а ещё занимался

с детьми и подростками в посёлке Шахтау.

Ребята поднялись до серьёзных соревнований,

до первенства России.

БРАТ

– Моего родственника, с которым мы

дружили с детства и которого я учил всему,

чему брат может научить брата, призвали на

СВО. Он себе и позывной взял «Батыр» по

имени клуба, где я его тренировал. Два года

я переживал за него, мы переписывались, созванивались. А потом я решил пойти служить

в его подразделение: друзья должны быть

вместе, так легче. Кто­то же должен защищать страну от фашизма. Но что­то пошло не

так с документами: в зоне СВО я попал в его

полк, но мы оказались в разных ротах, наши

позиции находились на расстоянии два­три

километра. Мой командир в соседнюю роту

меня не отпустил: узнал, что я спортсмен и

тренер по единоборствам, сказал, что я нужен

здесь. Два месяца мы пробыли на передовой,

штурмовали. Когда ВСУ напали на Курскую

область, наш полк первым перебросили на это

направление. В Суджанском районе дошли до

позиций, где перестреливались с украинцами

лоб в лоб. День за днём шли в накат: утром

начинали штурмовать, вечером заканчивали.

Мой позывной «Сафар» перекликается с фамилией и означает «Путешественник».

ТАТАРИН

– В один день пошли в накат с группой ребят.

Командира взвода (позывной «Татарин») ранило: огнём из пулемёта пробило чашку колена.

Мы перевязали ногу, остановили кровотечение, откатились назад. Нужно было перенести

командира на другую сторону лощины. Как

преодолеть 400­500 метров по крутым спускам

и подъёмам, когда везде обстрел: и сверху, и

сбоку летают шальные пули? Думали­думали:

вдвоём нести – не вариант, это значит всех

погубить. И тут я вспомнил, как мы в зале

друг друга закидывали на шею и бегали –

укрепляли мышцы спины и ног. И решил так

же перенести командира через лощину. Снял

с себя бронежилет, каску. Конечно, понимал:

либо мы доберёмся, либо оба погибнем, но мне

важно было спасти товарища. Закинул на шею

и побежал с ним под обстрелом. Бегу и читаю

про себя молитву, которую с детства знаю от

бабушки и родителей. Добежал. Ребята осмотрели командира и унесли, с ним всё в порядке,

вовремя донёс. Из дома всей моей семье он

написал слова благодарности. А через пару

дней, когда мы шли в накат и брали позицию

украинцев, нас сильно начали бомбить, рядом

прилетел миномётный снаряд. Мне повезло:

я чудом остался жив, один из всей группы.

Остальные погибли, а меня только сильно контузило: порвались перепонки, потерял слух.

Еле выбрался, спасибо ребятам: показывали

жестами, когда бежать, когда ложиться, когда

прятаться. Так пробежал девять километров.

Считаю ли я спасение Татарина подвигом?

Командир батальона меня похвалил и велел

рассказывать об этом. Сказал, что это настоящий героический поступок. Не знаю, так ли

это: медалей в нашем полку практически не

дают. Да мне награды и не нужны. Мне хочется, чтобы люди тоже так поступали – спасали

ребят, которым нужна помощь. Даже ценой

своей жизни.