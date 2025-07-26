О бойце с позывным «Ашкадар»: он спас своих товарищей

– Таких случаев было много, – вспоминает его сестра Ирина. – За два года не раз был на волоске от гибели. Бывало, по два месяца не выходил на связь, мы переживали. А потом снова: «У меня второй день рождения!». Я даже как-то посмеялась: «У тебя таких дней теперь с полсотни наберётся».

Действительно, он был везучий. Однажды снаряд «хаймарса» врезался в паре метров от него. К счастью, дело было на вспаханном поле. Снаряд взорвался глубоко под землёй. Это и спасло бойцов. Только контузило слегка.

У Юрия Евстафьева уже имелся определённый боевой опыт. Срочную службу он отслужил в Группе советских войск в Германии. Но перестройка, начавшаяся в СССР, привела сначала к развалу страны, а затем и к выводу наших войск из стран бывшего Варшавского договора. Вывод больше напоминал бегство. К концу 1992 года эти центробежные силы уже вовсю набирали обороты. Часть, в которой служил Юрий Евстафьев, перебросили на Северный Кавказ. Последние полгода службы прошли в Чечне, откуда он демобилизовался.

Сэр Уинстон Черчилль как-то сказал: «Генералы всегда готовятся к прошлой войне». В большинстве случаев так оно и есть. Когда Юрий вновь добровольцем оказался на Украине – стало ясно, что чеченский опыт ему мало в чём может пригодиться. Это была совсем другая война.

Он никогда не выставлял напоказ свой патриотизм. Неудивительно, что его решение стало шоком для семьи. Впрочем, семья – громко сказано. Увы, к тому времени он уже десять лет был один. Так бывает: супружеская жизнь не заладилась, и они расстались. Дети с отцом не контактировали.

Бывший машинист поезда летом 2022 года в сорок девять лет добровольцем отправился в зону СВО. 8 сентября уже был на передовой. Воевал в батальоне им. Доставалова в Херсонской и Луганской областях. Последним местом дислокации его части был район Горловки в ДНР.

Так прошло два года. Говорят, к войне привыкают. Но к потерям боевых товарищей привыкнуть невозможно. Как свою личную боль переживал гибель Валентина Волочаева, Рустама Резакова, других земляков. Не смог он привыкнуть и к боли местного населения. К разрушенным до основания домам, храмам, школам и детсадам Лисичанска. К слезам старушек, что порывались целовать колени российских солдат.

– Почему он выбрал себе такой позывной?

– Наверное, потому, что очень любил природу и животных. Даже на войне. Рассказывал, как спасал собак и кошек. Одного котёнка за секунды успел вытащить из-под гусениц танка. Часто высылал снимки какой-нибудь бабочки, гусеницы, красивых закатов и рассветов. В тяжёлых условиях находил время и душевные силы, чтобы запечатлеть красоту природы. Как будто не было никакой войны. На его странице в соцсетях до сих пор много таких фотографий. Я сама рисую. Хочу перенести на холст закат с его снимка.

Его считали заговорённым. Действительно, на передовой злодейка с косой обходила его стороной. Но настигла в тылу. Накануне он вышел на связь. Говорил, что собираются обкатывать отремонтированную боевую машину пехоты. На следующий день налетели вражеские дроны. Он вёл машину, высунувшись из люка. Ловко маневрируя, уклонялся от попадания в уязвимые места БМП. Юрий семь раз уводил машину от атак. Восьмой дрон спикировал ему прямо на голову. Потом бойцы скажут, что если бы не он, дрон залетел бы внутрь и все пятеро, кто там находились, погибли. Ценой своей жизни спас товарищей.

«После долгих лет одиночества, казалось, Юра обрёл счастье в личной жизни, – продолжает Ирина. – Там, в зоне СВО, познакомился с женщиной из Белогородчины. Строил планы на новую жизнь. Увы, недолгим было его счастье…».

Этим летом его старший сын тоже отправился в зону СВО. Спецоперация сблизила их. Они вновь стали общаться. Правда, только по телефону. Встретиться им так и не довелось…

Фото из семейного архива героя публикации