Участник спецоперации с позывным "Башкир" рассказал о своём воинском пути

Вообще-то, сначала у него был позывной «Малой», но оказалось, таких в зоне СВО много. «Меняй позывной, – посоветовали ему. – Не то неразберихи не оберёшься». Так он стал «Башкиром». Единственным в гвардейском полку ВДВ. В его боевой биографии немало любопытных фактов. Дорогого стоит только то, что, не отслужив срочную, он попал в десант. Впрочем, не будем забегать вперёд.

– Дело было в мае 2023 года. Я вернулся с вахты в Москву. Возле станции метро «Тимирязевская» волонтёры раздавали буклеты, мы с моим другом Евгением их взяли. И в этот же день подписали контракт.



Через месяц я выучился на механика-водителя БМП-2, Евгений – на наводчика-оператора. Он родом из Донецка. Тоже вахтовик, как и я. К сожалению, погиб. Поехал на мотоцикле за продовольствием. Из-за шума двигателя не услышал, что за ним гонится вражеский дрон-камикадзе. Нашли только голову и часть плеча с рукой.



– Как ты попал в десантный полк?



– Это особый случай. Меня распределили в другое подразделение. Долго умолял комбата: «Пожалуйста, возьмите меня. Мы с моим братом (это я про Евгения – мы там все братья) неразлучны». В общем, уговорил.



В мае 2023 года выгрузились в ЛНР, в г.Молодогвардейске, в какой-то конюшне. Мой первый бой был 6 декабря – в день моего рождения. Мне исполнилось 34 года. Там меня ранило осколком в ногу. Кость задело. Слышу, Чита кричит: «Башкир – триста!». Братья пошли вперёд, а я остался лежать. Мы должны были пройти по окопу вдоль лесополосы. Закамск прыгнул и напоролся на противопехотную мину. Ему оторвало ногу. Бонд подбежал. Закамск ему: «Бонд, не прыгай!». Он не услышал, прыгнул, и его ботинок улетел вместе с ногой.



– Так ты в первом же бою потерял ногу?



– Нет. Я в тот раз отлежался. Ногу мне починили. После госпиталя в Луганске вернулся во взвод. Во второй раз меня ранило в левую ногу. И тоже без последствий.



Мы ещё не раз пытались прорваться к этому бетонному бункеру. И каждый раз нас кассетниками накрывали. Не смогли даже пройти лесополосу. Многих наших положили. Хорьку под бронежилет влетел ВОГ. Касперу икры ног посекло. Из нашей роты один погиб. И четверо трёхсотых только из нашего взвода. Из 15 человек. И тут поступил приказ на «откат». Возвращаемся, а нам говорят: «Вы свою задачу выполнили». У замкомвзвода глаза на лоб: «А какая была задача?». Вы должны были, говорят, отвлечь на себя противника. Прямо как в фильме «Батальоны просят огня». Честно говоря, я испытал шок, когда услышал это.



– Выходит, бункер вы так и не взяли?



– Я потом, уже будучи командиром отделения, разнёс этот блиндаж из миномёта.



– Так ты и миномётчиком успел повоевать?



– Мы прошли недельные курсы. У нас были 82-миллиметровые миномёты. Надёжная вещь. Воюет с тридцатых годов, всю Великую Отечественную прошёл. Расчёт 3-4 человека. Всё на себе таскали. Когда кончились боеприпасы, мы мины по всей лесополосе собирали. Там их полно. До нас не сработавшие мины просто выбрасывали. Мы их чинили как могли: хвостовики выпрямляли, вытаскивали старые пиропатроны, вставляли новые. Так мы уничтожили два-три блиндажа. Поддерживали наших штурмовиков, прикрывали дымовыми минами. Удачно. Они нам в ответ по рации кричат: «Спасибо, пацаны! Красава!».



– А почему сразу нельзя было разнести этот блиндаж?



– Однажды нам снова приказали взять этот блиндаж, но уже по «открытке», в сумерках, или, как у нас принято говорить, «по-серому». В это время дневные дроны сменяются на ночные с тепловизорами. Появляется крошечное окно с часок. Выходим на позицию роты «закрепщиков», а они нам: «Вы ошалели?! Там же мина на мине. Да ещё и мы с нашей стороны навтыкали. Все там поляжете».



Я отказался идти по «открытке». Говорю: «Лучше пойду по «лесополке». Мы тогда чуть под трибунал не угодили. Всего не расскажешь… Да и с памятью плохо. У меня же четыре контузии, даром, что ни одна не зафиксирована. Левое ухо не слышит процентов на восемьдесят. Иногда веко на левом глазу само закрывается.



– С наёмниками приходилось иметь дело?



– Там их не спрашивают, кто, откуда, сразу валят. В тыл уходят только их телефоны и документы. Их живых ведь на себе тащить надо. А укры пленных наёмников стараются сразу ликвидировать. С ним ты становишься мишенью для дронов и артиллерии врага.



– Расскажи про последний бой.



– Это когда я ногу потерял? Да что рассказывать. Запрыгнул в окоп, нырнул в «лисью нору» от дрона. Дрон «догнал» только правую ногу. Ту самую, которую первой ранило. Ещё и контузило. К счастью, ненадолго. Открываю глаза, кровь хлещет. Я рану зажал. А с нами ещё кубинцы были. Человек тридцать. Не знаю, как они туда попали, но вояки они ещё те. Двое-трое из них понимали по-русски и переводили остальным.



В общем, идёт кубинец. Я ему: «Помоги зажать рану!». Он, вместо того чтобы помочь, знаками даёт знать, что сейчас наших позовёт. А там до эвакуации три с половиной километра. Пока он туда добежит, пока придёт помощь, я уже истеку кровью. Она из меня уже фонтаном брызжет. За тот день я в общей сложности, наверное, больше литра потерял. Кое-как затянул рану. Потом через некоторое время затянул пониже и ослабил первый жгут. Так, по очереди расслабляя то снизу, то сверху (иначе по всей ноге некроз пойдёт), прополз. Очнулся от того, что меня били по щекам.



– Не жалеешь о том, что попал туда?



– А что жалеть? Добровольно же пошёл. Не люблю высокопарных слов, но кому-то же надо там воевать. С братьями я всегда на связи. Так что мысленно я там, с ними.

Напомним, что помощь для фронта и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. На волонтёрской площадке «Вместе к победе России» вас ждут ежедневно с 10 до 18 часов. Здесь, кстати, изготавливают не только маскировочные, но и антидроновые сети и рады всем желающим помочь. Уточнить детали можно по номеру телефона 8-917-360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (8-917-456-15-30).



Координационный центр объединения помощи фронту «Zov Сердца» находится по адресу: ул.Худайбердина, 17. Вопросы можно задать Гульнаре (8-987-584-08-55), Елене (8-917-34-646-11).



Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей расположен на ул.Худайбердина, 122, тел. 8-929-757-48-92.



Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района.