Работать рука об руку

«Мы советовались с участниками специальной

военной операции, – сказал Радий Фаритович,

приветствуя участников встречи. – Понимали,

что нужно создавать общественную организацию, которая объединила бы военнослужащих и

ветеранов, защищала бы их интересы. Для нас

важно, чтобы она была компетентным, сильным

партнёром, с которым мы могли бы работать».

Мы попросили сопредседателя Ассоциации

ветеранов СВО г.Стерлитамака Владимира Егорова поделиться впечатлениями от этой встречи.

– Радий Фаритович высказался за самую

широкую поддержку Ассоциации ветеранов

СВО, – говорит Владимир Николаевич. – Он

очень на нас надеется. На то, что мы будем

работать в тандеме с органами власти по оказанию помощи ветеранам, членам их семей. И

высказался за то, чтобы интегрировать нас в

муниципальную систему на местах.

– Какие задачи стоят перед ассоциацией?

– В числе их Радий Фаритович назвал увековечение памяти погибших, заботу о ветеранах

с инвалидностью, интеграцию военнослужащих в мирную жизнь, их психологическую

реабилитацию, трудоустройство, санаторнокурортное лечение. Обсуждались вопросы

дальнейшего развития нашей организации,

выдвижение ветеранов в административные

структуры муниципалитетов. Отметил, что

мы – не просто живой пример для молодёжи,

но и партнёры в этой работе. С 1 октября в

республике будет запущена бизнес-программа

для участников СВО.

– Сколько человек объединяет ассоциация?

– В республике – 2444 человека. Из них около

полутора тысяч получили санаторно-курортное

лечение. Говорилось о том, что такие центры

должны быть в каждом муниципалитете республики, чтобы любой ветеран или член его семьи

мог прийти туда и получить всю необходимую

моральную, юридическую, психологическую

поддержку, помощь в трудоустройстве.

Работа в этом направлении ведётся. Более

половины вернувшихся бойцов трудоустроены.

Психологическую и психотерапевтическую

помощь получили 1228 человек. Все ребята,

вернувшиеся домой, взяты на персональный

учёт. За каждым закреплён наставник, работа

ведётся адресно и точечно.

– Кто ещё представлял наш город на

встрече?

– Советник главы администрации Стерлитамака по взаимодействию с военнослужащими

Юрий Орда. Он рассказал о работе нашего отделения Ассоциации ветеранов СВО. О том, что

в решении вопросов ветеранов не должно быть

формализма. В Стерлитамаке мы выстроили

целостную систему для адаптации военнослужащих к мирной жизни. У нас успешно работает

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, благодаря содействию городской

администрации недавно открыли «Дом СВОих».

Главный итог встречи – мы стали полноценными партнёрами с властью республики в ра