Работать рука об руку

«Мы советовались с участниками специальной
военной операции, – сказал Радий Фаритович,
приветствуя участников встречи. – Понимали,
что нужно создавать общественную организацию, которая объединила бы военнослужащих и
ветеранов, защищала бы их интересы. Для нас
важно, чтобы она была компетентным, сильным
партнёром, с которым мы могли бы работать».
Мы попросили сопредседателя Ассоциации
ветеранов СВО г.Стерлитамака Владимира Егорова поделиться впечатлениями от этой встречи.
– Радий Фаритович высказался за самую
широкую поддержку Ассоциации ветеранов
СВО, – говорит Владимир Николаевич. – Он
очень на нас надеется. На то, что мы будем
работать в тандеме с органами власти по оказанию помощи ветеранам, членам их семей. И
высказался за то, чтобы интегрировать нас в
муниципальную систему на местах.
– Какие задачи стоят перед ассоциацией?
– В числе их Радий Фаритович назвал увековечение памяти погибших, заботу о ветеранах
с инвалидностью, интеграцию военнослужащих в мирную жизнь, их психологическую
реабилитацию, трудоустройство, санаторнокурортное лечение. Обсуждались вопросы
дальнейшего развития нашей организации,
выдвижение ветеранов в административные
структуры муниципалитетов. Отметил, что
мы – не просто живой пример для молодёжи,
но и партнёры в этой работе. С 1 октября в
республике будет запущена бизнес-программа
для участников СВО.
– Сколько человек объединяет ассоциация?
– В республике – 2444 человека. Из них около
полутора тысяч получили санаторно-курортное
лечение. Говорилось о том, что такие центры
должны быть в каждом муниципалитете республики, чтобы любой ветеран или член его семьи
мог прийти туда и получить всю необходимую
моральную, юридическую, психологическую
поддержку, помощь в трудоустройстве.
Работа в этом направлении ведётся. Более
половины вернувшихся бойцов трудоустроены.
Психологическую и психотерапевтическую
помощь получили 1228 человек. Все ребята,
вернувшиеся домой, взяты на персональный
учёт. За каждым закреплён наставник, работа
ведётся адресно и точечно.
– Кто ещё представлял наш город на
встрече?
– Советник главы администрации Стерлитамака по взаимодействию с военнослужащими
Юрий Орда. Он рассказал о работе нашего отделения Ассоциации ветеранов СВО. О том, что
в решении вопросов ветеранов не должно быть
формализма. В Стерлитамаке мы выстроили
целостную систему для адаптации военнослужащих к мирной жизни. У нас успешно работает
Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, благодаря содействию городской
администрации недавно открыли «Дом СВОих».
Главный итог встречи – мы стали полноценными партнёрами с властью республики в ра