Волонтёр Рамиля рассказала про дружный
коллектив и Закиру-апу, которая приходит помогать, несмотря на 88-летний возраст: «Мы
все здесь, без праздников и выходных, чтобы
помочь нашим ребятам приблизить победу».
За швейной машинкой – Ирина Ивановна
Дмитриева; в зоне СВО находится её внук
Роман, а она помогает здесь, в тылу.
Сергей (позывной «Штирлиц») – командир
отделения разведроты навестил волонтёров.
– Как вы оказались на передовой?
Помогаем фронту
Вносим общий вклад в победу
– Меня мобилизовали. Пришёл по повестке,
прошёл медкомиссию.
– Что почувствовали, когда поняли, что
окажетесь в зоне боевых действий?
– Почувствовал, что раз призвали, значит,
нужен. Это долг перед Родиной, перед семьёй.
– Вы родом из Стерлитамака?
– Да, здесь родился, учился, работал, женился.
– У вас есть дети?
– Двое. Сын в этом году пошёл в первый
класс, увлекается футболом. В выходные их
команда одержала победу на матче в
г.Салавате. Дочка учится в шестом классе,
любит танцевать, занимается вокалом.
– Что самое трудное в военной жизни?
– Мы ко всему уже привыкли. Хоть и
военная, но это тоже жизнь. Самое важное
для меня – не подвести товарищей. Мы всегда
поддерживаем и выручаем друг друга.
– Что помогает в сложные минуты?
– Разговоры с семьёй. Молитвы. Атеистов у
нас нет. После опасных ситуаций все становятся верующими.
– Есть ли у вас послание для тех, кто в тылу?
– Нам очень важна поддержка наших семей
в то время, когда мы не можем быть рядом.