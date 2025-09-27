Волонтёр Рамиля рассказала про дружный

коллектив и Закиру-апу, которая приходит помогать, несмотря на 88-летний возраст: «Мы

все здесь, без праздников и выходных, чтобы

помочь нашим ребятам приблизить победу».

За швейной машинкой – Ирина Ивановна

Дмитриева; в зоне СВО находится её внук

Роман, а она помогает здесь, в тылу.

Сергей (позывной «Штирлиц») – командир

отделения разведроты навестил волонтёров.

– Как вы оказались на передовой?

Помогаем фронту

Вносим общий вклад в победу

– Меня мобилизовали. Пришёл по повестке,

прошёл медкомиссию.

– Что почувствовали, когда поняли, что

окажетесь в зоне боевых действий?

– Почувствовал, что раз призвали, значит,

нужен. Это долг перед Родиной, перед семьёй.

– Вы родом из Стерлитамака?

– Да, здесь родился, учился, работал, женился.

– У вас есть дети?

– Двое. Сын в этом году пошёл в первый

класс, увлекается футболом. В выходные их

команда одержала победу на матче в

г.Салавате. Дочка учится в шестом классе,

любит танцевать, занимается вокалом.

– Что самое трудное в военной жизни?

– Мы ко всему уже привыкли. Хоть и

военная, но это тоже жизнь. Самое важное

для меня – не подвести товарищей. Мы всегда

поддерживаем и выручаем друг друга.

– Что помогает в сложные минуты?

– Разговоры с семьёй. Молитвы. Атеистов у

нас нет. После опасных ситуаций все становятся верующими.

– Есть ли у вас послание для тех, кто в тылу?

– Нам очень важна поддержка наших семей

в то время, когда мы не можем быть рядом.