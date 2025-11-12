Сухой душ, душевные письма

Участники регионального проекта «Будь

готов!» – команда «Юные спасатели» –

уверены, что их прадеды и прапрадеды,

отстоявшие нашу Родину в борьбе с фашистами, будут жить благодаря памяти,

которая бережно хранится в истории каждой семьи. Ребята активно поддерживают

бойцов специальной военной операции:

вяжут тёплые носки и варежки, помогают

волонтёрам плести маскировочные сети,

участвуют в сборах гуманитарной помощи,

пишут письма на фронт.

На днях ученики 5 «Б» и 8 «Б» профильных классов МЧС школы № 29 с советником

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Натальей Геннадьевной Гордеевой

пришли в «Дом СВОих» – общественную

организацию по поддержке ветеранов

специальной военной операции, их семей

и близких.

Восьмиклассники Ксения Гордеева, Глеб

Мишкин, Алиса Гарифуллина, Никита Мазур

и Регина Гафарова рассказали младшим товарищам о своих прадедушках и прабабушках – участниках Великой Отечественной

войны. Ребята показали портреты, грамоты,

медали, которые бережно хранятся в семейных архивах.

О своём прапрадеде Кузьме Фомиче Тимофееве рассказала Ксения Гордеева. Он

прошёл всю войну, несмотря на тяжёлые

ранения, возвращался в строй. Был награждён орденами и медалями, вернулся домой

в офицерском звании. Работал бухгалтером

в колхозе «Чайка» и занимался подготовкой

молодёжи к военной службе в селе Алкино,

где сейчас находится лагерь «Патриот».

В память о нём остался военный билет с

информацией о наградах и ранениях.

Гарифулла Гатаулович Гатауллин – прапрадедушка Регины Гафаровой. На войну

он ушёл в 1941 году. Награждён медалями

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За

победу над Германией». Его не стало в

1963 году, но память о нём жива. Прадед

Абубакир Абубакирович Хасанов ушёл на

фронт в первые дни войны. После ранения

в ногу вернулся домой. Вместе с женой они

вырастили 12 детей.

Ученик 5 «Б» класса Роберт Хабиров

рассказал о своём дяде Андрее Сергеевиче

Япрынцеве, посмертно награждённом орденами Мужества и генерала Шаймуратова,

медалью за участие в специальной военной

операции. Он тоже выпускник 29-й школы,

его портрет установлен на памятной доске

у входа в учебное заведение.

Школьники почтили минутой молчания

память воинов, отдавших жизнь за независимость нашей страны.

Руководитель Комитета семей воинов

Отечества «СВОи» г.Стерлитамака Янина

Волочаева рассказала ребятам об организации, о том, какую поддержку они

оказывают участникам СВО и членам

их семей. Она провела для школьников

мастер-класс по изготовлению сухого душа.

На первый взгляд это простой набор, но

на фронте, когда негде и нечем помыться,

бойцов выручают именно такие средства.

Кадеты, следуя инструкции, пропитывали

небольшие салфетки гелем, аккуратно

складывали их в специальные пакеты так,

чтобы в них не оставалось воздуха. Затем

в комплекты вкладывали сухие салфетки и

отпечатанные инструкции по применению и

аккуратно запечатывали пакеты. Ребята узнали, что для его использования достаточно добавить всего несколько капель воды.

Изготовив более 100 комплектов сухого

душа, школьники написали послания бойцам. В своих письмах они пожелали воинам

скорейшей победы и возвращения домой,

рассказали о себе, своей школе, событиях

в городе. Треугольники с письмами, талисманы-чебурашки, а также сладости кадеты

передали для отправки на фронт.

Ребята пообщались с участником специальной военной операции Равилем Казангуловым. Он провёл для них экскурсию по

музею, в котором представлены образцы

оружия и техники, обмундирование и защитные средства, шевроны и награды,

флаги боевых подразделений. Многие экспонаты привезены из зоны специальной

военной операции во время доставки гуманитарных конвоев. Они переданы действующими участниками специальной военной

операции. Равиль Фанилевич рассказал о

службе в зоне боевых действий, подвигах

своих товарищей и отметил важность военно-прикладных навыков.

Пятиклассница Даша Давыдова сказала,

что ей понравилось делать сухой душ и

исследовать экспонаты в музее. А ещё ей

хотелось бы прийти в «Дом СВОих» вместе

с родителями. Её одноклассники примерили

тяжёлые бронежилеты и шлемы и остались

под сильным впечатлением, ощутив себя

настоящими защитниками родины.

Эльвира ЛУКМАНОВА