Сухой душ, душевные письма

Участники регионального проекта «Будь
готов!» – команда «Юные спасатели» –
уверены, что их прадеды и прапрадеды,
отстоявшие нашу Родину в борьбе с фашистами, будут жить благодаря памяти,
которая бережно хранится в истории каждой семьи. Ребята активно поддерживают
бойцов специальной военной операции:
вяжут тёплые носки и варежки, помогают
волонтёрам плести маскировочные сети,
участвуют в сборах гуманитарной помощи,
пишут письма на фронт.
На днях ученики 5 «Б» и 8 «Б» профильных классов МЧС школы № 29 с советником
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Натальей Геннадьевной Гордеевой
пришли в «Дом СВОих» – общественную
организацию по поддержке ветеранов
специальной военной операции, их семей
и близких.
Восьмиклассники Ксения Гордеева, Глеб
Мишкин, Алиса Гарифуллина, Никита Мазур
и Регина Гафарова рассказали младшим товарищам о своих прадедушках и прабабушках – участниках Великой Отечественной
войны. Ребята показали портреты, грамоты,
медали, которые бережно хранятся в семейных архивах.
О своём прапрадеде Кузьме Фомиче Тимофееве рассказала Ксения Гордеева. Он
прошёл всю войну, несмотря на тяжёлые
ранения, возвращался в строй. Был награждён орденами и медалями, вернулся домой
в офицерском звании. Работал бухгалтером
в колхозе «Чайка» и занимался подготовкой
молодёжи к военной службе в селе Алкино,
где сейчас находится лагерь «Патриот».
В память о нём остался военный билет с
информацией о наградах и ранениях.
Гарифулла Гатаулович Гатауллин – прапрадедушка Регины Гафаровой. На войну
он ушёл в 1941 году. Награждён медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией». Его не стало в
1963 году, но память о нём жива. Прадед
Абубакир Абубакирович Хасанов ушёл на
фронт в первые дни войны. После ранения
в ногу вернулся домой. Вместе с женой они
вырастили 12 детей.
Ученик 5 «Б» класса Роберт Хабиров
рассказал о своём дяде Андрее Сергеевиче
Япрынцеве, посмертно награждённом орденами Мужества и генерала Шаймуратова,
медалью за участие в специальной военной
операции. Он тоже выпускник 29-й школы,
его портрет установлен на памятной доске
у входа в учебное заведение.
Школьники почтили минутой молчания
память воинов, отдавших жизнь за независимость нашей страны.
Руководитель Комитета семей воинов
Отечества «СВОи» г.Стерлитамака Янина
Волочаева рассказала ребятам об организации, о том, какую поддержку они
оказывают участникам СВО и членам
их семей. Она провела для школьников
мастер-класс по изготовлению сухого душа.
На первый взгляд это простой набор, но
на фронте, когда негде и нечем помыться,
бойцов выручают именно такие средства.
Кадеты, следуя инструкции, пропитывали
небольшие салфетки гелем, аккуратно
складывали их в специальные пакеты так,
чтобы в них не оставалось воздуха. Затем
в комплекты вкладывали сухие салфетки и
отпечатанные инструкции по применению и
аккуратно запечатывали пакеты. Ребята узнали, что для его использования достаточно добавить всего несколько капель воды.
Изготовив более 100 комплектов сухого
душа, школьники написали послания бойцам. В своих письмах они пожелали воинам
скорейшей победы и возвращения домой,
рассказали о себе, своей школе, событиях
в городе. Треугольники с письмами, талисманы-чебурашки, а также сладости кадеты
передали для отправки на фронт.
Ребята пообщались с участником специальной военной операции Равилем Казангуловым. Он провёл для них экскурсию по
музею, в котором представлены образцы
оружия и техники, обмундирование и защитные средства, шевроны и награды,
флаги боевых подразделений. Многие экспонаты привезены из зоны специальной
военной операции во время доставки гуманитарных конвоев. Они переданы действующими участниками специальной военной
операции. Равиль Фанилевич рассказал о
службе в зоне боевых действий, подвигах
своих товарищей и отметил важность военно-прикладных навыков.
Пятиклассница Даша Давыдова сказала,
что ей понравилось делать сухой душ и
исследовать экспонаты в музее. А ещё ей
хотелось бы прийти в «Дом СВОих» вместе
с родителями. Её одноклассники примерили
тяжёлые бронежилеты и шлемы и остались
под сильным впечатлением, ощутив себя
настоящими защитниками родины.
Эльвира ЛУКМАНОВА