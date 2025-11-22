Директор колледжа Мидхат Мусакаев отметил, что Аскар был обычным парнем со

свойственным ему стремлением добиваться

высоких результатов. Он активно участвовал во всех мероприятиях. «Наш колледж

с начала специальной военной операции

проводит большую работу по поддержке

участников СВО и их семей, – сказал, в

частности, Мидхат Биктимирович. – Создан фонд поддержки. Мы помогаем формировать гуманитарные конвои, вручаем

новогодние подарки детям бойцов СВО.

Из колледжа на фронт

Ушёл добровольцем Аскар Гареев

Студенты колледжа участвуют в различных

благотворительных акциях: плетут маскировочные сети, помогают купить специальное

оборудование для передовой».

Заместитель директора по воспитанию

и взаимодействию с общественными объединениями Раиса Яковлева рассказала, что

в колледже действуют ансамбль кураистов,

команда КВН, волонтёрский отряд «Факел»,

туристический клуб и многое другое. Каждый

студент может раскрыть свой потенциал, найти

единомышленников.

Один из гостей вечера, председатель ОО

«Набат» Ильдус Маняпов выразил признательность матери бойца за воспитание такого сына.

Ветераны боевых действий нередко бывают

здесь на уроках мужества. «Ваш колледж

пропитан патриотизмом, – отметил Ильдус

Фавилевич. – В этом заслуга руководства и

лично директора. Ваши ребята в числе первых

не только на спортивных площадках. Многие

служили в Чечне, сейчас находятся в зоне СВО.

Они настоящие мужчины».

Собравшихся приветствовал и находящийся

в краткосрочном отпуске боец с позывным

«Монах», которому буквально на днях глава

администрации города вручил медаль «За

отвагу».

«Он был отличным организатором, – так охарактеризовала Аскара воспитатель общежития

Гульсум Фаттахова. – Возглавлял спортивный

сектор. Душа компании. Любил петь. Стоило

ему взять в руки гитару, как вокруг собиралась

молодёжь».

Скорейшего выздоровления Аскару пожелали преподаватель башкирского языка Минира

Сагдатова и наш коллега, редактор газеты

«Ашкадар» Рамиль Мансуров.

Мама бойца от всей души поблагодарила

всех за поддержку, оказанную их семье и лично

Аскару. «То, что он на СВО, узнала случайно, –

призналась Роза Рифовна. – До этого я его

отговаривала. И всё же он добился своего.

Низкий поклон неизвестному бойцу из другой

роты, который вынес раненого Аскара из-под

огня, а сам погиб. Спасибо администрации за

поддержку, каналу БСТ за сюжет о нём. Вчера прошла операция на руку. Надеемся, что

удастся её сохранить...»

Не раз в наших репортажах мы упоминали

колледж как кузницу патриотов. Этот дух закладывается здесь с первых дней учёбы. Ярким

свидетельством тому стала встреча поезда с

нашими ранеными бойцами – героями СВО, в

которой активное участие приняли и студенты

колледжа. Под руководством директора была

оперативно организована масштабная гуманитарная помощь.

Фаяз ЮМАГУЗИН