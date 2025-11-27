Где они – там победа

А потом наступила хрущёвская оттепель,

когда вместе с океанским флотом морская

пехота была признана ненужной. Но Карибский кризис, арабо-израильские войны,

многочисленные национально-освободительные и антиколониальные движения

заставили возродить этот род войск. Не в

последнюю очередь потому, что тогдашний

руководитель государства Леонид Брежнев

сам был фронтовиком, морпехом, пусть

недолго, но всё же участвовал в битве за

Новороссийск на знаменитом плацдарме

Малая земля.

Морская пехота вместе со страной и

армией пережила страшные девяностые,

возродилась и пошла в бой.

Павел Мельников с детства любил спорт.

И это важно. Отбор в морскую пехоту

непростой: берут лучших из лучших. «У

нас как в спецназе, – говорит он. – Своя

артиллерия, элитные отряды, разведка. И

конечно же, морская пехота – это прежде

всего серьёзные нагрузки. Мы получили от

родителей советское воспитание. С 1991

по 2003 годы вместе со старшим братом

занимались греко-римской борьбой, рукопашным боем. Тренеры не давали нам

поблажек, за что я им благодарен. Всё это

потом пригодилось на службе».

Он мог получить отсрочку. Но желание

отслужить со своим призывом взяло верх.

Павел сдал экстерном выпускные экзамены в училище, пришёл в военкомат и

попросился в 90-ю команду. Так сбылась

его мечта о морской пехоте. О службе

рассказывает скупо. Служить выпало в

Калининградской области.

Теперь он в числе активистов общественной организации «Морское братство

ВМФ» Стерлитамака и Стерлитамакского

района. Каждый год принимает участие в

парадах Победы. И не просто так. Он отвечает за строевую подготовку.

«Наше «Морское братство» принимает

активное участие в общественной жизни

города, – рассказывает Павел.