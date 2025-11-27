Где они – там победа

А потом наступила хрущёвская оттепель,
когда вместе с океанским флотом морская
пехота была признана ненужной. Но Карибский кризис, арабо-израильские войны,
многочисленные национально-освободительные и антиколониальные движения
заставили возродить этот род войск. Не в
последнюю очередь потому, что тогдашний
руководитель государства Леонид Брежнев
сам был фронтовиком, морпехом, пусть
недолго, но всё же участвовал в битве за
Новороссийск на знаменитом плацдарме
Малая земля.
Морская пехота вместе со страной и
армией пережила страшные девяностые,
возродилась и пошла в бой.
Павел Мельников с детства любил спорт.
И это важно. Отбор в морскую пехоту
непростой: берут лучших из лучших. «У
нас как в спецназе, – говорит он. – Своя
артиллерия, элитные отряды, разведка. И
конечно же, морская пехота – это прежде
всего серьёзные нагрузки. Мы получили от
родителей советское воспитание. С 1991
по 2003 годы вместе со старшим братом
занимались греко-римской борьбой, рукопашным боем. Тренеры не давали нам
поблажек, за что я им благодарен. Всё это
потом пригодилось на службе».
Он мог получить отсрочку. Но желание
отслужить со своим призывом взяло верх.
Павел сдал экстерном выпускные экзамены в училище, пришёл в военкомат и
попросился в 90-ю команду. Так сбылась
его мечта о морской пехоте. О службе
рассказывает скупо. Служить выпало в
Калининградской области.
Теперь он в числе активистов общественной организации «Морское братство
ВМФ» Стерлитамака и Стерлитамакского
района. Каждый год принимает участие в
парадах Победы. И не просто так. Он отвечает за строевую подготовку.
«Наше «Морское братство» принимает
активное участие в общественной жизни
города, – рассказывает Павел.