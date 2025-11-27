-12 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Поддержка СВОих
27 Ноября , 18:30

Где они – там победа

27 ноября те, кто служил в морской пехоте, отмечают свой профессиональный праздник. Дата выбрана неслучайно. В этот день в 1705 году вышел указПетра I о формировании первого полка морских солдат. Трёхвековая историявобрала в себя страницы, наполненные подвигами, славой и трагическимидля этого рода войск событиями. После славных побед под Гангутом, Чесмой, Корфу и героической обороны Севастополя в Крымской войне морскаяпехота пережила развал, привнесённый революционными бурями, чтобывозродиться за несколько лет до Великой Отечественной войны. И снова,вплоть до 1953 года, непрерывная череда подвигов, невероятных побед, отчаянного мужества и настоящего героизма.

А потом наступила хрущёвская оттепель,
когда вместе с океанским флотом морская
пехота была признана ненужной. Но Карибский кризис, арабо-израильские войны,
многочисленные национально-освободительные и антиколониальные движения
заставили возродить этот род войск. Не в
последнюю очередь потому, что тогдашний
руководитель государства Леонид Брежнев
сам был фронтовиком, морпехом, пусть
недолго, но всё же участвовал в битве за
Новороссийск на знаменитом плацдарме
Малая земля.
Морская пехота вместе со страной и
армией пережила страшные девяностые,
возродилась и пошла в бой.
Павел Мельников с детства любил спорт.
И это важно. Отбор в морскую пехоту
непростой: берут лучших из лучших. «У
нас как в спецназе, – говорит он. – Своя
артиллерия, элитные отряды, разведка. И
конечно же, морская пехота – это прежде
всего серьёзные нагрузки. Мы получили от
родителей советское воспитание. С 1991
по 2003 годы вместе со старшим братом
занимались греко-римской борьбой, рукопашным боем. Тренеры не давали нам
поблажек, за что я им благодарен. Всё это
потом пригодилось на службе».
Он мог получить отсрочку. Но желание
отслужить со своим призывом взяло верх.
Павел сдал экстерном выпускные экзамены в училище, пришёл в военкомат и
попросился в 90-ю команду. Так сбылась
его мечта о морской пехоте. О службе
рассказывает скупо. Служить выпало в
Калининградской области.
Теперь он в числе активистов общественной организации «Морское братство
ВМФ» Стерлитамака и Стерлитамакского
района. Каждый год принимает участие в
парадах Победы. И не просто так. Он отвечает за строевую подготовку.
«Наше «Морское братство» принимает
активное участие в общественной жизни
города, – рассказывает Павел. 

Автор: Фаяз Юмагузин
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru