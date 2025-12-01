В Башкирии прошли трогательные встречи с мамами бойцов СВО

В День матери команда «Молодёжки» Народного фронта в Республике Башкортостан навестила женщин, чьи дети участвуют в специальной военной операции. Волонтёры лично выразили им тёплые слова поддержки и признательности.

Одной из точек маршрута стала поездка к Фатиме Исламгуловой — матери военного медика с позывным «Белка». Её дочь служит в передвижных госпиталях и нередко под угрозой обстрелов спасает раненых бойцов. О подробностях своей службы она рассказывает мало, стараясь оградить мать от лишних переживаний. Фатима призналась, что в их разговоре чаще всего звучит фраза о том, что «всё хорошо», хотя дочь сейчас сама проходит лечение в госпитале, и женщина узнаёт о её состоянии лишь частично.

Фатима Исламгулова отметила, что гордится дочерью и считает её человеком чести и большого внутреннего стержня. Дома она воспитывает 14-летнюю внучку — дочь «Белки», которая, по словам бабушки, придаёт ей силы. Женщина пожелала всем матерям дождаться своих детей и жить вместе в спокойствии.

Волонтёры передали Фатиме цветы и поздравления с Днём матери. Она подчеркнула, что внимание Народного фронта ощущает не только по праздникам, добавив, что активисты «никогда не оставляют их одних» и регулярно оказывают поддержку.

Поздравления в этот день прозвучали и в адрес Марины Торгашевой, двое сыновей которой героически погибли в ходе специальной военной операции. Координатор «Молодёжки» Народного фронта в Башкортостане Рустам Салахутдинов отметил, что подобные визиты — не просто часть программы, а человеческий долг. По его словам, никто не должен оставаться без внимания в этот день, особенно матери защитников. Он добавил, что сыновья Марины уже не смогут поздравить её сами, поэтому команда считает своим делом хоть немного поддержать женщину в этот важный и непростой праздник.

Для участников «Молодёжки» эти встречи стали напоминанием о настоящем смысле Дня матери: материнское ожидание, стойкость и любовь не должны оставаться один на один с тревогами. В такой день важно быть рядом не только словами, но и реальными делами.





Источник: Молодежная газета