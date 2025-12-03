Внести свой вклад

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!
София родилась в селе Шланлы Аургазинского района. В детстве любила играть
с малышами и читать книжки, особенно
сказки Пушкина, Андерсена, Аксакова.
После школы девушка поступила в
педагогическое училище. Затем больше
тридцати лет проработала воспитателем
в Аургазинском детском доме.
Отличник народного образования Республики Башкортостан, ветеран педагогического труда С.А.Фёдорова с улыбкой
вспоминает минувшие годы.
– София Александровна, в наше
время в детские дома в основном
поступают дети из неблагополучных
семей, а это очень непростые ребята.
Трудно вам было?
– Поступали дети как из неблагополучных семей, так и сироты. Ко всем без
исключения педагоги относились с душой.
Старались найти с трудными подростками
общий язык, помогали в учёбе, устраивали
для ребят праздники. Я старалась привить
им вкус к семейным радостям. Ставила
тесто и приглашала ребят к себе домой
на пирожки. Они приходили, когда тесто
уже поднялось. И мы все вместе стряпали,
а потом пили чай. Словами не предать, как
хорошо нам было! Со многими ребятами я
до сих пор общаюсь. И с теми, кто ушёл
на СВО.
– Вы тогда были замужем. Как ваш
муж относился к таким посиделкам?
– Он был в компании. Мой муж – прекрасный человек. Помогал мне буквально
во всём. А про детдомовских ребят говорил, что чужих детей не бывает. При нужде
возил моих воспитанников на машине.
– А родные дети у вас есть?
– Да. Дочка Аня и сын Сергей. Есть и
внуки. Младшие ходят в школу, а внучка
Эвелина – студентка, учится в Казани.
После гибели мужа я взяла на воспитание семилетнего мальчика.
– Где он сейчас?
– Мой сынок Никита Андреевич Сеничев
служит на авианосце «Адмирал Кузнецов».
ВАРВАРОВ ОСТАНОВЯТ!
– На СВО российские воины защищают
не только политические и экономические
интересы России, но и великую культуру.
Я с детства очень люблю читать произведения Пушкина, Достоевского, Толстого,
Шолохова. Перечитываю «Войну и мир»,
«Тихий Дон», «Поднятую целину», стихотворения Александра Твардовского, Анны
Ахматовой, Сергея Есенина.
Горько, что на Украине и в Прибалтике
сносят памятники великим российским
писателями и русский язык под запретом.
И это не гунны, не вандалы, а варвары
XXI века! Но их остановят российские воины – наследники великой культуры!
– Вы говорили, что многие ваши
воспитанники воюют на СВО.
– Да. Но я вяжу для всех наших воинов,
пусть они почувствуют материнскую любовь и заботу.
Очень хочется походить на маму – Фелицату Тимофеевну Савельеву, которая
по доброте душевной обвязывала всех
деревенских сирот.
Мои дорогие внуки тоже стараются помогать. Приходят ко мне в гости и говорят:
– Бабуль, ты сколько уже связала? Сиди
и вяжи. По хозяйству мы сами всё сделаем!
– София Александровна, вы много
вяжете, а пряжа сейчас недешёвая.
– Пряжей меня обеспечивает народное
объединение помощи фронту «ZOV сердца». Ещё раз повторю: всем миром мы
одолеем и эту беду.