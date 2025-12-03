Внести свой вклад

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!

София родилась в селе Шланлы Аургазинского района. В детстве любила играть

с малышами и читать книжки, особенно

сказки Пушкина, Андерсена, Аксакова.

После школы девушка поступила в

педагогическое училище. Затем больше

тридцати лет проработала воспитателем

в Аургазинском детском доме.

Отличник народного образования Республики Башкортостан, ветеран педагогического труда С.А.Фёдорова с улыбкой

вспоминает минувшие годы.

– София Александровна, в наше

время в детские дома в основном

поступают дети из неблагополучных

семей, а это очень непростые ребята.

Трудно вам было?

– Поступали дети как из неблагополучных семей, так и сироты. Ко всем без

исключения педагоги относились с душой.

Старались найти с трудными подростками

общий язык, помогали в учёбе, устраивали

для ребят праздники. Я старалась привить

им вкус к семейным радостям. Ставила

тесто и приглашала ребят к себе домой

на пирожки. Они приходили, когда тесто

уже поднялось. И мы все вместе стряпали,

а потом пили чай. Словами не предать, как

хорошо нам было! Со многими ребятами я

до сих пор общаюсь. И с теми, кто ушёл

на СВО.

– Вы тогда были замужем. Как ваш

муж относился к таким посиделкам?

– Он был в компании. Мой муж – прекрасный человек. Помогал мне буквально

во всём. А про детдомовских ребят говорил, что чужих детей не бывает. При нужде

возил моих воспитанников на машине.

– А родные дети у вас есть?

– Да. Дочка Аня и сын Сергей. Есть и

внуки. Младшие ходят в школу, а внучка

Эвелина – студентка, учится в Казани.

После гибели мужа я взяла на воспитание семилетнего мальчика.

– Где он сейчас?

– Мой сынок Никита Андреевич Сеничев

служит на авианосце «Адмирал Кузнецов».

ВАРВАРОВ ОСТАНОВЯТ!

– На СВО российские воины защищают

не только политические и экономические

интересы России, но и великую культуру.

Я с детства очень люблю читать произведения Пушкина, Достоевского, Толстого,

Шолохова. Перечитываю «Войну и мир»,

«Тихий Дон», «Поднятую целину», стихотворения Александра Твардовского, Анны

Ахматовой, Сергея Есенина.

Горько, что на Украине и в Прибалтике

сносят памятники великим российским

писателями и русский язык под запретом.

И это не гунны, не вандалы, а варвары

XXI века! Но их остановят российские воины – наследники великой культуры!

– Вы говорили, что многие ваши

воспитанники воюют на СВО.

– Да. Но я вяжу для всех наших воинов,

пусть они почувствуют материнскую любовь и заботу.

Очень хочется походить на маму – Фелицату Тимофеевну Савельеву, которая

по доброте душевной обвязывала всех

деревенских сирот.

Мои дорогие внуки тоже стараются помогать. Приходят ко мне в гости и говорят:

– Бабуль, ты сколько уже связала? Сиди

и вяжи. По хозяйству мы сами всё сделаем!

– София Александровна, вы много

вяжете, а пряжа сейчас недешёвая.

– Пряжей меня обеспечивает народное

объединение помощи фронту «ZOV сердца». Ещё раз повторю: всем миром мы

одолеем и эту беду.