5 Декабря , 13:45

В Стерлитамаке добровольцы продолжают помогать бойцам

Добровольцы народного объединения помощи фронту «ZOV сердца» вяжут носки, плетут маскировочные сети и шлемы, шьют носилки, дождевики, антитепловизионные одеяла, изготавливают «сухой душ», окопные свечи, сухой суп и многое другое.

За весь период работы объединения было произведено 756 отгрузок гуманитарной помощи бойцам в зону проведения СВО. Было сплетено более 55 тыс.кв.м маскировочных сетей, связано более 7 тысяч пар шерстяных носков, изготовлено около 47 тысяч окопных свечей и многое другое. В этом году здесь начали шить толстовки для ребят. Совместно с Военно-морским братством волонтеры изготавливают буржуйки и эвакуационные тележки.

Каждый житель города может оказать помощь нашим бойцам. Чтобы присоединиться, можно подойти по адресу: ул.Худайбердина, 17. Или позвонить по телефонам: 8 (987) 584-08-55 (Гульнара), 8 (917) 346-46-11 (Елена). Более подробно ознакомиться с деятельностью объединения можно в их группе во Вконтакте (vk.com/club220695068).

