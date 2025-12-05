В Стерлитамаке добровольцы продолжают помогать бойцам

За весь период работы объединения было произведено 756 отгрузок гуманитарной помощи бойцам в зону проведения СВО. Было сплетено более 55 тыс.кв.м маскировочных сетей, связано более 7 тысяч пар шерстяных носков, изготовлено около 47 тысяч окопных свечей и многое другое. В этом году здесь начали шить толстовки для ребят. Совместно с Военно-морским братством волонтеры изготавливают буржуйки и эвакуационные тележки.

Каждый житель города может оказать помощь нашим бойцам. Чтобы присоединиться, можно подойти по адресу: ул.Худайбердина, 17. Или позвонить по телефонам: 8 (987) 584-08-55 (Гульнара), 8 (917) 346-46-11 (Елена). Более подробно ознакомиться с деятельностью объединения можно в их группе во Вконтакте (vk.com/club220695068).