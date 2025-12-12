Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах

ФРОНТОВЫМИ ДОРОГАМИ

Равиль Казангулов родился и жил в селе

Исянгулово Зианчуринского района. На вопрос

о профессии молодой человек отвечает:

– Я военный. Воевал в Сирии. В июле 2022

года ушёл на СВО. Служил в башкирском

батальоне имени Героя России Александра

Достовалова.

В июне 2024 года нашу колонну – 6 машин

и 4 БМП – атаковали дроны ВСУ.

Я с товарищами находился в одной из машин.

Нам удалось спастись благодаря механику-водителю. Он умудрялся некоторое время уходить

от дрона, который следовал за нами…

Беспилотник упал возле моей ноги. Были

раненые. Я – самый тяжёлый (задета артерия,

раздроблен коленный сустав, нога просто висела). Я кое-как перевязал её. Мы дотянули до

«зелёной» зоны…

Потом лечился в клинике им. Бурденко в

Москве. Ногу отняли. Ко мне приезжали мама

и жена Диана.

«ДОМ СВОИХ» – Равиль, самый тяжёлый для вас период?

– Пожалуй, оформление документов. Ходить

по инстанциям очень тяжело (опускаю физическую нагрузку) чисто психологически. Естественно, мне удалось всего добиться. Однако

не хотелось бы вспоминать об этом.

Но хочу сказать о «Доме СВОих». Здесь под

руководством Янины Рашитовны Волочаевой

стали собирать участников СВО и членов их

семей, чтобы пообщаться, чаю попить, помочь

друг другу советом и делом.

Огромное спасибо администрации нашего

города. Нам дали отличное помещение и профинансировали ремонт.



Ребята, которые приезжали с СВО, привозили

трофеи, кое-что из собственного обмундирования, оставляли книги и фотографии. Так у нас

появился музей.

ЭКСПОНАТЫ

Музей делится на две части. В одной можно

увидеть окопные свечи, маскировочные сети,

детские рисунки, шевроны, противогазы, каски,

обмундирование, фрагменты сбитых дронов и

многое другое.

Обращаю внимание на сплетённый из эластичных лент браслет. Равиль объясняет, что

это незаменимая на фронте вещь. Его можно

расплести и использовать как шпагат для

перевязки ран и других целей. Потом браслет

убирается в карабин.

С другой стороны – трофеи. Есть натовские

каски и прочее снаряжение, современные

гривны с портретами поэтессы XIX века Леси

Украинки, кожаный американский портсигар.

Отдельно лежит новенький паспорт гражданки Украины. Какими путями он здесь оказался?

А вот учебники на украинском языке –

история для восьмых классов и букварь для

малышей. Такое ощущение, что украинский

язык – один из диалектов русского с заимствованиями из польской речи. В первых параграфах повествуется, что Украина была разделена

между Россией, Австро-Венгрией и Пруссией.

Учебник написан под влиянием идей украинского историка XIX века Михаила Грушевского,

явно страдавшего крайним национализмом.

Здесь же находятся блокноты, принадлежавшие скорее всего военным корреспондентам

ВСУ. Но разобрать, что там написано, невозможно.

ЦЕЛИ Равиль объясняет:

– Всегда чувствовал тягу к истории. Мои

экскурсии рассчитаны на подростков старше 15

лет. Вызвать интерес к политической истории

мне помогают экспонаты музея.

Первая цель – развить критическое мышление. Думающего человека трудно превратить

в фашиствующего зомби.

Стараюсь устанавливать логические связи

между историческими явлениями.

Вторая цель – на практических занятиях

пробуем освоить военную технику, как это

делалось в советское время на уроках НВП

(начальной военной подготовки) и недавнем

ОБЖ, а сейчас – на основах безопасности и

защиты Родины.

Объясняю, как различать разные типы

оружия, рассказываю о беспилотниках, их использовании на поле боя и т. п.

– У детей есть к этому интерес?

– Огромный!

Евгения ДЬЯКОНОВА