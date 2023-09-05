В Стерлитамаке первоклассников посвятили в пешеходы

На эти и другие вопросы ответили первоклассники школы №7. Юные инспекторы движения подготовили для ребят творческий номер с викториной и песнями по теме ПДД.

Перед мероприятием инспектор по пропаганде ПДД Юлия Юрисовна рассказала нам, что ежегодно в их школе проходят посвящение первоклассников в пешеходы. По её словам, педагоги и сотрудники ГИБДД систематически проводят занятия с детьми на закрепление знаний ПДД.

– Насколько эффективно объединение ЮИД в школах?

– У нас есть три девиза: «Изучи ПДД сам!», «Научи ПДД своих сверстников!», «Напомни взрослым о культуре дорожного движения!». Школьники вступают в это объединение после 5-ого класса и состоят до 11-ого. Наши ЮИД-овцы не просто рассказывают о ПДД, а наглядно объясняют их важность. Мы рисуем стенгазеты, проводим конкурсы на агитбригады, КВН, ставим инсценировки. Творческий формат обучения помогает маленьким ребятам запоминать дорожные правила, а старшеклассникам развивать организационные навыки и самостоятельность.

В конце посвящения первоклассникам подарили сумки от ООО «Башнефть-Розница».

Пятиклассница Нурзиля Резяпова в этом году стала юным инспектором движения.

– Как тебе реакция первоклассников на ваши песни?

– Мне понравилось, как они подпевали.

– Мне 25 лет, но я помню не все дорожные знаки. Как мне быть?

– Нужно обязательно знать все знаки, как таблицу умножения. Приходите к нам в школу и мы напомним о них.