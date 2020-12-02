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75 лет Победы
Дети
Дети
2 Декабря 2020, 16:30
Популярность детской онлайн-игры «В поисках Башни» бьёт все рекорды
Дети
11 Ноября 2020, 15:56
Пандемия внесла коррективы в работу стерлитамакского детского сада №87
Дети
14 Октября 2020, 18:46
Клуб «Интересный интерес» отметил день рождения
Дети
10 Октября 2020, 13:10
Позаботьтесь о безопасности детей!
Дети
16 Сентября 2020, 11:22
Из федерального бюджета поступили дополнительные дотации для выплат многодетным семьям
Дети
12 Сентября 2020, 17:10
Сказка о том, как премудрый карась в гостях у людей побывал
Дети
9 Сентября 2020, 20:30
Записывайтесь в бесплатные кружки!
Дети
9 Сентября 2020, 19:30
Учимся играть в футбол
Дети
3 Сентября 2020, 18:43
Победители гран-при
Дети
1 Сентября 2020, 14:00
«Когда ты умный, с тобой происходят ин-тересные события»
Дети
26 Августа 2020, 15:00
На Госуслугах можно будет оформить гранты для одарённых детей
Дети
18 Июня 2020, 13:08
Каждый ребенок - счастье!
Дети
2 Июня 2020, 16:50
В столице для школьников пройдет офлайн-игра «Уфа играет 2020»
Дети
10 Мая 2020, 00:57
Д/с 8, группа 2, Вязовцева Ангелина
Дети
9 Мая 2020, 14:35
Посвящается детям войны
Дети
28 Декабря 2019, 23:44
Прошли новогодние ёлки для маленьких стерлитамакцев
Дети
17 Июля 2019, 12:23
Стиснув зубы
Дети
17 Июля 2019, 12:19
Оберег от безразличия
Дети
4 Апреля 2019, 13:01
Что уместится в мгновение?
Дети
1 Января 1970, 02:00
Стали известны пункты раздачи и продажи продукции молочной кухни в Стерлитамаке
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14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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