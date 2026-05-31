+3 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Дети
31 Мая , 14:02

Пожалуй, самый дружный полёт

Пассажиры рейса № 2026 авиакомпании «Счастливое детство», следующий по маршруту «До свидания, детский сад! – Здравствуй, школа!», совершили уникальное путешествие.

Добавить в предпочтительные источники Google
Пожалуй, самый дружный полётПожалуй, самый дружный полёт
Пожалуй, самый дружный полёт

"Улётный выпускной" в детском саду № 37 стал праздником и для ребят, и для их родителей.

Маленькие пилоты и стюардессы предупредили пассажиров, что во время полёта запрещается спать и скучать, катапультироваться с самолёта до его приземления и говорить окружающим что-либо, кроме комплиментов и похвал. Зато разрешается поздравлять друг друга с успешным окончанием детского сада, петь песни, читать стихи и танцевать. Пассажиров порадовал полёт над Страной Мечтателей и повеселила встреча с основателями «Школы бездельников» Двойкой Лентяевной Тупицыной и её дочкой Ябедой.

Праздник подготовили музыкальный руководитель Рита Асгатовна Имакова, воспитатель Лариса Викторовна Калинина, логопеды Екатерина Викторовна Тюмина и Илюза Булатовна Искандарова.

На этом красивом и творческом выпускном взрослые украдкой вытирали слёзы. А дети в интервью нашей газете признавались, что учиться, конечно, хотят, но хорошо бы при этом ещё остаться в детском саду:
– Наш садик яркий, весёлый и нежный!

Мы вместе с ребятами заглянули в будущее и поразмышляли о нём. Кем хотят быть без пяти минут первоклашки? Егор, Влад и Салават – блогерами. Егор – «чтобы было много денег». Влад – чтобы рассказывать людям новости, а Салават сможет вести кулинарные каналы:

– Один раз я взял ножик из коробки с пластилином и нарезал овощи. Мама сказала, что получился вкусный салат.

Но блогер – это не профессия, а хобби. С профессиями же у ребят всё серьёзно. Так, Амир и Марат видят себя спецназовцами:

– Они ловят преступников и защищают людей.

Вильдан мечтает стать пожарным:

– Я хочу помогать людям. Я видел настоящий пожар рядом с моим домом и видел, как пожарные его тушили.

– Я тоже хочу помогать людям, – говорит Богдан (он мечтает стать сотрудником МЧС). – В МЧС работает мой дядя. Да, я знаю, что это трудно. Но у меня получится.

Алина мечтает работать стоматологом: однажды ей совсем небольно лечила зуб хороший врач, и девочка хочет стать таким же доктором. А вот Агата хочет стать медсестрой, потому что она всегда плачет, когда не очень добрые медсёстры берут у неё кровь:

– Это больно, но я буду всё делать аккуратно, чтобы никто не плакал.

В добрый путь, выпускники! Пусть все ваши лучшие мечты сбудутся!

Автор:Екатерина Яковлева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru