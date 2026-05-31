Пожалуй, самый дружный полёт

"Улётный выпускной" в детском саду № 37 стал праздником и для ребят, и для их родителей.
Маленькие пилоты и стюардессы предупредили пассажиров, что во время полёта запрещается спать и скучать, катапультироваться с самолёта до его приземления и говорить окружающим что-либо, кроме комплиментов и похвал. Зато разрешается поздравлять друг друга с успешным окончанием детского сада, петь песни, читать стихи и танцевать. Пассажиров порадовал полёт над Страной Мечтателей и повеселила встреча с основателями «Школы бездельников» Двойкой Лентяевной Тупицыной и её дочкой Ябедой.
Праздник подготовили музыкальный руководитель Рита Асгатовна Имакова, воспитатель Лариса Викторовна Калинина, логопеды Екатерина Викторовна Тюмина и Илюза Булатовна Искандарова.
На этом красивом и творческом выпускном взрослые украдкой вытирали слёзы. А дети в интервью нашей газете признавались, что учиться, конечно, хотят, но хорошо бы при этом ещё остаться в детском саду:
– Наш садик яркий, весёлый и нежный!
Мы вместе с ребятами заглянули в будущее и поразмышляли о нём. Кем хотят быть без пяти минут первоклашки? Егор, Влад и Салават – блогерами. Егор – «чтобы было много денег». Влад – чтобы рассказывать людям новости, а Салават сможет вести кулинарные каналы:
– Один раз я взял ножик из коробки с пластилином и нарезал овощи. Мама сказала, что получился вкусный салат.
Но блогер – это не профессия, а хобби. С профессиями же у ребят всё серьёзно. Так, Амир и Марат видят себя спецназовцами:
– Они ловят преступников и защищают людей.
Вильдан мечтает стать пожарным:
– Я хочу помогать людям. Я видел настоящий пожар рядом с моим домом и видел, как пожарные его тушили.
– Я тоже хочу помогать людям, – говорит Богдан (он мечтает стать сотрудником МЧС). – В МЧС работает мой дядя. Да, я знаю, что это трудно. Но у меня получится.
Алина мечтает работать стоматологом: однажды ей совсем небольно лечила зуб хороший врач, и девочка хочет стать таким же доктором. А вот Агата хочет стать медсестрой, потому что она всегда плачет, когда не очень добрые медсёстры берут у неё кровь:
– Это больно, но я буду всё делать аккуратно, чтобы никто не плакал.
В добрый путь, выпускники! Пусть все ваши лучшие мечты сбудутся!