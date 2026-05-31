Пожалуй, самый дружный полёт

Мы вместе с ребятами заглянули в будущее и поразмышляли о нём. Кем хотят быть без пяти минут первоклашки? Егор, Влад и Салават – блогерами. Егор – «чтобы было много денег». Влад – чтобы рассказывать людям новости, а Салават сможет вести кулинарные каналы:

– Один раз я взял ножик из коробки с пластилином и нарезал овощи. Мама сказала, что получился вкусный салат.

Но блогер – это не профессия, а хобби. С профессиями же у ребят всё серьёзно. Так, Амир и Марат видят себя спецназовцами:

– Они ловят преступников и защищают людей.

Вильдан мечтает стать пожарным:

– Я хочу помогать людям. Я видел настоящий пожар рядом с моим домом и видел, как пожарные его тушили.

– Я тоже хочу помогать людям, – говорит Богдан (он мечтает стать сотрудником МЧС). – В МЧС работает мой дядя. Да, я знаю, что это трудно. Но у меня получится.

Алина мечтает работать стоматологом: однажды ей совсем небольно лечила зуб хороший врач, и девочка хочет стать таким же доктором. А вот Агата хочет стать медсестрой, потому что она всегда плачет, когда не очень добрые медсёстры берут у неё кровь:

– Это больно, но я буду всё делать аккуратно, чтобы никто не плакал.

В добрый путь, выпускники! Пусть все ваши лучшие мечты сбудутся!