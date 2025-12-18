«Беркуты», «Снегурочки» и все, все, все!

Центр внешкольной работы «Надежда» организует Открытый городской конкурс искусств «Таланты золотого города» в шестой раз. Счастливых участников и ярких выступлений с каждым годом становится всё больше.

В красивом, современном, специально оборудованном зале детско-подросткового клуба «Эдельвейс» в номинации «Хореография» конкурсными номерами порадовали и дошколята, и их наставники. Казалось бы, какого танцевания можно ожидать от трёх-пятилетних малышей? Разве что зарядки под музыку... А между тем музыкальные работники учат детей проживать народные традиции (танец «Беркуты» от дуэта мальчиков из 94-го детского сада), понимать рисунок танца и его линии (композиция «Русская девчонка» от детского сада № 13), двигаться синхронно и артистично (танец «Снегурочки» от детского сада № 6).

Конкурс стал творческой мастерской для ребят и взрослых. В «Осеннем блюзе» воспитанники детского сада № 29 продемонстрировали, что танцующие дети успешнее всех осваивают красивые отношения между мальчиками и девочками. В детском саду «Умка» сумели поставить интересный танец сразу для 25 (!) самых маленьких. А детский сад № 91 показал, что в три минуты сценического выступления можно вместить целый весёлый спектакль – с играми, сложными движениями и гигантскими «снежками».

Конкурс порадовал хорошей музыкой: например, лирической композицией «Повсюду дождь» (детский сад № 8), весёлыми песнями «Русская девчонка» и «Всё ли можно сосчитать?» (детский сад «Умка»).

Как не перегрузить детей чересчур сложными задачами, но при этом задать достаточно высокую планку, чтобы юные артисты росли целеустремлёнными? Те педагоги, которые чувствуют этот баланс, вывели ребят на первые места. А праздничное настроение подарили себе все участники, ведь радость – это награда для каждого, кто занимается искусством.