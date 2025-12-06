О том, чего не купишь на маркет-плейсах

Для юных мастеров в Доме купца Кузнецова (Доме КУ) развернулась ярмарка "Гусёнок 2.0". Сувенирами, изготовленными собственноручно, торговали около двадцати ребят.
Шестилетняя Диана Бадретдинова пришла на ярмарку вместе с дедушкой. Ёлочные игрушки из пластика она мастерит вместе с мамой и старшим братом Давидом.
– У них вся семья такая: им всё интересно, – рассказывает дедушка Николай Радомирович. – Они много путешествуют, занимаются творчеством и любят жизнь.
Виктории Сараевой 11 лет. Третий год подряд она вместе с бабушкой мастерит украшения из эпоксидной смолы и отливает свечи из воска и продаёт свои изделия на детских ярмарках.
– Сумочки для телефона и ёлочки из ниток я плести ещё не научилась, всё это делает дедушка. Зато у меня получаются серёжки, заколки, гребни, брелоки, подставки под горячее... Работать с эпоксидной смолой нужно осторожно: она может так прилипнуть к рукам, что её сложно будет отмыть, поэтому я работаю в перчатках: добавляю растворитель, создаю нужные цвета, внимательно слежу за тем, чтобы серёжки в паре получались похожими. Люди с удовольствием покупают такие изделия: они необычные.
Их ровесники, гости ярмарки, учились у них преподносить покупателям товар, упаковывать его и видеть, что интересно горожанам. А взрослые понимали: гораздо разумнее поддерживать детей родного города и приобретать авторские работы у них, нежели покупать штампованные сувениры на маркет-плейсах.
– Когда человек делает что-то сам, он вкладывает душу в своё изделие, – делится впечатлениями от ярмарки 12-летняя Анна Петрякова. – А если это ещё и ребёнок, то тепла и добра в этом изделии будет ещё больше!
– У нас есть молодёжное сообщество "Купец-молодец", – напоминает хозяйка Дома КУ, председатель Общественной палаты г.Стерлитамака Евгения Долгих. – Ребята увидели, что в городе будет проходить фестиваль "Гусь 2.0" и попросили провести ярмарку с их участием. Так появился "Гусёнок 2.0". Выпечка, чай, новогодние игрушки, аква-грим, фотозона – всё это для вас. Добро пожаловать! Юные ремесленники участвуют во всех городских мероприятиях, а предприниматели Стерлитамака организуют встречи с ними в Доме КУ и обучают продвигать свои товары. Ребята от 10 до 17 лет могут вступить в чат "Купец-молодец" по ссылке https://t.me/kupets_molodets
Отличная новость: те, кто не успел полюбоваться детскими работами на ярмарке "Гусёнок 2.0" и приобрести неповторимые подарки для близких, могут сделать это завтра с 10 до 15 часов. Адрес Дома КУ – ул.Карла Маркса, 88.
А ещё в Доме КУ сегодня состоялось "Литературное утро" – с чтением стихов и прозы, буккроссингом и увлекательным общением. А благодаря членам Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка РБ наши горожане теперь знают, какие интересные события состоятся в ближайшее время в Стерлитамакском историко-краеведческом музее, Картинной галерее и парке им.Гагарина.
– Люди берут наши листовки с благодарностью, – говорят Данис Хисамиев и его команда. – Мы видим, что им действительно интересно, как провести время с пользой.