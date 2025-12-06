О том, чего не купишь на маркет-плейсах

Для юных мастеров в Доме купца Кузнецова (Доме КУ) развернулась ярмарка "Гусёнок 2.0". Сувенирами, изготовленными собственноручно, торговали около двадцати ребят.

Шестилетняя Диана Бадретдинова пришла на ярмарку вместе с дедушкой. Ёлочные игрушки из пластика она мастерит вместе с мамой и старшим братом Давидом.

– У них вся семья такая: им всё интересно, – рассказывает дедушка Николай Радомирович. – Они много путешествуют, занимаются творчеством и любят жизнь.