"Зарница" в ЦВР "Надежда" - праздник товарищества и взаимовыручки

За звание победителя боролись восемь команд детско-подростковых клубов: «Прометей», «Бригантина», «Солярис», «Буревестник», «Дружба», «Эврика», «Комета», «Юный романтик». В составе каждой команды было по пять человек, все они с нетерпением ждали игру. После получения маршрутных листов ребятадолжны были пройти 7 станций: «Санпост», «Саперы», «Связисты», «Разведчики», «Полоса препятствий», «Стрелки», «Эрудит».

На каждом этапе педагоги отмечали, насколько правильно выполнены поставленные задачи. Дети действовали с интересом, зарабатывали баллы на каждом этапе, с удовольствием проводили время на свежем воздухе. Игра проходила дружно: каждый из участников понимал, что сегодня действительно «Один за всех, и все за одного». Судьям пришлось нелегко: определить лучших было трудно.

По итогам игры победу одержала команда «Комета» (руководитель К.И. Шарафутдинова), второй стала команда «Солярис» (руководитель Л.Н. Суздальцева), на третьем месте - команда «Буревестник» (руководитель Э.Р. Хафизова). Все команды получили грамоты и сладкие призы.

Почему «Зарница» нужна и ребятам, и всему городу? Такие события сплачивают детские коллективы, развивают физические качества ребят, привлекают их к здоровому образу жизни, вырабатывают навыки действий в экстремальных ситуациях. Благодаря слаженной работе детей и взрослых «Зарница» проходит организованно, интересно и познавательно.

На фотографиях видно, что ребята получили мощный заряд положительных эмоций, радость от победы и участия в «Зарнице». Так воспитывается патриотизм, чувство товарищества, взаимовыручка и целеустремлённость.

Организаторы считают, что в будущем необходимо расширить масштаб проведения «Зарницы», чтобы в ней участвовали и школы, и учреждения дополнительного образования. При совместной работе с кадетами и военными дети смогут пережить и преодолеть более серьезные этапы, такие как «Полоса препятствий», «Военный эрудит», «Укрепрайон», «Минное поле»...

- Дети всегда верят в игру, - напоминают нам педагоги ЦВР «Надежда». - Участвуя в «Зарнице», каждый ребёнок может удовлетворить свое стремление к героическим поступкам, доказать свою взрослость, самостоятельность, проверить свои силы, проявить лучшие личные качества, занять своё место в коллективе, а также развить у себя ряд морально-волевых качеств, необходимых для того, чтобы выполнять гражданский долг, защищать интересы Родины и быть верным своему Отечеству. Эта игра создается детской фантазией, и мы, взрослые, должны найти такие способы взаимодействия с ребятами, чтобы эту фантазию не разрушить.