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Дети
14 Марта , 22:08

Масленица в библиотеке

Учащиеся 2 б класса школы № 35 совместно с родителями в городской детской модельной библиотеке № 9 провели праздник "Масленица"

Масленица в библиотеке
Масленица в библиотеке

На праздник пришла Весна .Она была расстроена , что никак не может вступить в свои права. А виной всему Баба Яга,которая украла солнышко ясное. Недолго пришлось проказничать Бабе Яге. На помощь Весне пришел Блиночек - символ Масленицы. Как и в любой сказке, добро победило зло. Весна вступила в свои права и повелела каждый год встречать ее блинами.А праздник проводов зимы и встречи весны велела называть Масленицей.

Праздник продолжился различными конкурсами. Девочки плели "косы" из лент, в конкурсе "Плат узорный на все времена"демонстрировали умение повязывать платки разными способами.Мальчики в конкурсе "Вот,блин" состязались в умении быстро скушать блины, а в конкурсе "Собери Масленицу!"соперничали в умении быстрее одеть праздничное "чучелко". Самый оживленный интерес вызвал конкурс "Праздничный веник". Под музыку дети передавали друг другу "праздничный" веник. Если веник в руке,да не отгадана загадка ,то выбываешь из круга. Завершился удивительный праздник учеников Елены Константиновны Фадеевой чаепитием с блинами. Блинцы, блинчики, блины - как колёса у весны!

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