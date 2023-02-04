Не мы покоряем горы, а горы покоряют нас

Название горного массива связывают с сочетанием башкирского «ир» и монгольского «эмел», что с учётом внешнего сходства можно интерпретировать как «седло богатыря». Некоторые исследователи склоняются к тюркским корням, переводя «иремель» как «дарующая силу».

«Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал», – доносится хриплый голос Владимира Высоцкого из портативной колонки JBL. Бард советской эстрады, наверняка бы, обрадовался тому факту, что сквозь десятилетия ему продолжают подпевать ребята, не рождённые в СССР. Громко кричать песни дяди Володи обязательно нужно, если не хочешь встретить медведицу с медвежонком. В окрестностях природного парка «Иремель» она – одна из хозяек, готовая убежать подальше, лишь бы не оценивать твои способности к пению. Шутки шутками, но взбираться на Иремель желательно быстро, шумно и не в гордом одиночестве.

В поход выходного дня я решила отправиться в компании 7 весёлых ребят. Несмотря на разные характеры и взгляды на мир, нас объединяла общая цель. Наша команда «Форумчан» 5 часов поднималась на священную гору. За это время каждый задавался вопросом: «Для чего я всё это делаю?»

Дорогой читатель, посещают ли тебя иногда экзистенциальные мысли на фоне природы?

Мой угрюмый картатай, например, очень любит рыбалку. Он обычный пенсионер, которому для счастья нужны покой и низкие цены на бензин. Однако будничные ценности сразу улетучиваются в его голове, когда он надевает свою футболку с надписью «Энциклопедия рыболова» и едет в соседнюю деревню рыбачить.

– Картатай, о чём ты думаешь, когда рыбачишь?

– Я ни о чём не думаю. И это мне очень нравится, – отвечает он.

– Что ты ощущаешь власть, когда на крючок попадается крупная рыба?

– Радуюсь, конечно, что получается большой улов, но иногда сорвавшаяся с крючка рыба кажется больше пойманной.

Какие мысли посещают лично меня в горах? Я обязательно отвечу на этот вопрос, но для начала расскажу вам про восхождение на Иремель.

В путь мы отправились на машине из Уфы. Длина трассы из города в посёлок Верхний Иремель по автомобильной дороге составляет, примерно, 321 км. Из Стерлитамака до Большого Иремеля – 436 км. Время в пути занимает, приблизительно, 7 часов. В целом, на дорогу туда и обратно мы потратили 12 часов.

Многие туристы идут на Иремель из посёлка Тюлюк. Общественный транспорт в него почти не ходит, так что лучше ехать на машине. Дорога на Иремель начинается с юго-восточной окраины Тюлюка. На окраине машины стоит припарковать, и далее идти пешком или поехать на «буханке». Мы решили заплатить 300 рублей с человека, чтобы быстро проехать до КПП. Машины ходят каждый час и довозят туристов из села до природного парка за 30–40 минут.

Водитель матёрого уазика Александр рассказал нам, что после ковида туристов на Иремеле стало меньше, и только сейчас гора начинает снова завлекать к себе людей.

На «буханке» мы не ехали, а летели по бездорожью, одновременно получая незаслуженные синяки. Водитель несколько раз останавливался, чтобы полить радиатор водой. Парилка в «бане на колёсах» сопровождалась эмоциональными междометиями и язвительными фразами Александра: «Мэйд ин Раша», «Получайте экстремальный вид спорта!», «Это вам не по городу летать!».

Наконец, мы доехали. На КПП за вход на территорию природного парка с нас взяли по 200 рублей. Обязательна подпись одного из нас, который будет ответственен за всех в случае чего (медведица съела, ты потерялся или ногу сломал). После краткого инструктажа мы отправились в путь.

На КПП тропы расходятся. Идущая прямо (нижняя) короче на 1 километр, но более грязная и скользкая, особенно в начале. Левая тропа немного длиннее, зато посуше, с неё можно также попасть на Малый Иремель.

Подняться на Иремель и вернуться в Тюлюк вполне реально за один день (если выйти утром). Примерный километраж от посёлка до вершины – 14 км. Нам повезло с погодой. Было жарко и сухо. Мы выбрали нижнюю тропу. Восхождение при неспешном темпе заняло 5 часов, а спуск 3,5-4 часа.

На пути встречаются уральские каменные реки, молодые хвойные леса, которые постепенно начинают редеть.

Самый тяжёлый участок восхождения – последние метры вверх по курумнику (большие каменные глыбы). Как я справилась с тревогой? Я позволяла себе «спешить медленно», а ещё меня поддерживали друзья.

Вершина Иремеля представляет собой плато, по которому можно прогуляться, полюбоваться на окружающие виды. Вы можете встретить на плато разнообразные цветы: незабудки ярко-синего цвета, дриады или белые островки енисейской ясколки. Смотришь вдаль и понимаешь, чем вдохновлялись Архип Куинджи и Василий Верещагин, когда писали свои пейзажные творения.

Стоит напомнить, что вершина Большого Иремеля достигает 1582,3 метра над уровнем моря. При этом самая высокая гора Южного Урала – Ямантау – выше всего лишь на 58 метров. Если большинство южноуральских вершин входит в системы горных хребтов, то массив Иремель имеет обособленное положение вместе со своими предгорьями. Воздух на вершине был настолько чистым, что нас клонило ко сну. Мы боялись лечь и крепко уснуть, поэтому просто гуляли и фотографировались. Однако некоторые ребята испытывали тошноту и головокружение, но это было кратковременным недугом, который постепенно исчезал.

На самой высшей точке Иремеля находился «Камень желаний». Дул лёгкий и холодный ветерок. Я в этот миг была самым счастливым человеком.

Священная гора Иремель помогла мне взглянуть не только вовнутрь себя, но и во что-то более обширное и даже космическое.

Моя дружеская команда «Форумчан» ещё не раз вспоминала наше знакомство с Иремелем.

Что я могу посоветовать новичкам?

На всём пути необходимо соблюдать идеальный личный климат-контроль. Вам не должно быть жарко, потому что вы вспотеете и потом вас продует на ветру. Вам не должно быть и холодно, потому что тот же ветер заморозит вас до нитки. Поэтому имейте при себе подходящий набор одежды. Я поднималась на Иремель в августе. Футболка, головной убор и шорты отлично помогли мне справиться с жарой. В рюкзаке у меня было термобельё (лосины и водолазка), спортивные штаны, олимпийка, дождевик и запасные носки. Тёплые вещи я надевала постепенно, поднимаясь на гору.

Идти по скользким валунам, корням деревьев, камням с лишайниками мне и ребятам помогала хорошая и удобная обувь. Нам повезло с погодой, поэтому мы надели кроссовки. Однако в переменчивую погоду стоит надевать специальные горные ботинки, потому что дорога бывает очень грязной и скользкой, а на вершине вас встречают осадки.

Перекусывать на привалах можно, например, фруктами, злаковым печеньем, гематогеном, сухофруктами). На вершине желательно поесть из контейнера кашу с тушёнкой или бутерброды. Горячий чай из термоса будет отличным дополнением. Из напитков лучше взять изотоник или воду, которую можно набрать из родников.

Возьмите с собой хобу. С такими вещами мокрые лавки и холодные камни будут вам не страшны.

Подготовьте маленькую аптечку (бинты, хлоргексидин, пластыри, обезболивающие средства, панкреатин или активированный уголь, спрей от насекомых).

Регина ШАНГАРЕЕВА

ФОТО АВТОРА