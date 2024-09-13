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Досуг, места отдыха

Досуг, места отдыха
15 Августа , 14:49
Лагерю имени К.Заслонова – 60 лет!
Досуг, места отдыха
21 Июля , 05:37
Живи на фестивале: палаточный городок «На Рахате» ждёт!
Досуг, места отдыха
13 Сентября 2024, 16:41
В рамках дворового фестиваля
Досуг, места отдыха
4 Сентября 2024, 13:28
Дворовый праздник
Досуг, места отдыха
19 Августа 2024, 10:01
Открыты ли границы Кипра для Россиян
Досуг, места отдыха
6 Июля 2024, 10:00
"Башкирские дворики" в Стерлитамаке
Досуг, места отдыха
29 Июня 2024, 05:46
О парке на набережной Стерли
Досуг, места отдыха
2 Июня 2024, 05:00
Стерлитамакская танцевальная студия «Варда» – это любовь с первого взгляда
Досуг, места отдыха
18 Апреля 2024, 10:50
В Стерлитамаке скоро заработают фонтаны
Досуг, места отдыха
12 Апреля 2024, 13:29
«Котовасия» - весёлая и прекрасная!
Досуг, места отдыха
5 Апреля 2024, 13:54
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
Досуг, места отдыха
28 Марта 2024, 09:10
Живое слово писателя
Досуг, места отдыха
3 Марта 2024, 08:56
О лыжниках, семейном досуге и... неспортивных собаководах
Досуг, места отдыха
1 Февраля 2024, 09:57
В Стерлитамаке прошла зарядка на свежем воздухе. Было весело
Досуг, места отдыха
6 Января 2024, 12:51
О пространствах, наполненных смыслом
Досуг, места отдыха
11 Декабря 2023, 16:43
КарКараТун трейл: зимний забег с "Башкирской тропой"
Досуг, места отдыха
3 Декабря 2023, 09:26
Как увидеть по-настоящему важное?
Досуг, места отдыха
10 Октября 2023, 11:10
Какой он, путь в гроссмейстеры?
Досуг, места отдыха
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Где водятся волшебники?
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