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75 лет Победы
Досуг, места отдыха
Досуг, места отдыха
27 Ноября 2020, 21:08
Голосуй за Стерлитамак!
Досуг, места отдыха
26 Ноября 2020, 21:26
В Стерлитамак приехала группа архитекторов и социологов
Досуг, места отдыха
24 Ноября 2020, 19:27
Праздничная иллюминация к новогодним праздникам
Досуг, места отдыха
24 Ноября 2020, 19:09
Среди тонкого льда
Досуг, места отдыха
15 Ноября 2020, 20:40
Стерлитамакские лыжники открыли сезон
Досуг, места отдыха
30 Октября 2020, 22:38
"Курица с цыплятами" и "Бизон" на новом месте
Досуг, места отдыха
28 Октября 2020, 16:34
На бульваре Строителей
Досуг, места отдыха
27 Октября 2020, 19:09
Кто автор?
Досуг, места отдыха
25 Октября 2020, 20:00
Деревяшки, камушки, орешки
Досуг, места отдыха
23 Октября 2020, 20:19
У самовара я и...целый город!
Досуг, места отдыха
22 Октября 2020, 20:36
Осень
Досуг, места отдыха
21 Октября 2020, 21:00
Осень
Досуг, места отдыха
19 Октября 2020, 20:00
Хозяйкам на заметку
Досуг, места отдыха
19 Октября 2020, 12:31
Прогулки на свежем воздухе в октябре повышают настроение и иммунитет
Досуг, места отдыха
16 Октября 2020, 20:29
Открытие выставки
Досуг, места отдыха
15 Октября 2020, 16:29
Идея для творчества!
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14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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