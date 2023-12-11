КарКараТун трейл: зимний забег с "Башкирской тропой"

Беседуем с организатором забега Сергеем Фёдоровым:

– Когда Вы впервые организовали забег, почему и зачем? Расскажите свою историю.

– Наша команда "Башкирская тропа" организовала наш первый забег 8 лет назад, первый конечно был не ночной и не зимний, но таким же красивым и интересным. Наша команда проводит 4-5 забегов в год, у каждого свои особенности и каждый в свое время года, наши забеги это большие спортивные праздники, а дистанцию вполне можно назвать беговой экскурсией. Мы стараемся проводить свои забеги в разных местах и всегда рассказывать новые истории, показывать необычные места, многие из которых широко неизвестны, но невероятно красивы. Наши дистанции всегда проходят по пересеченной местности, по тропам через горы, скалы, пещеры, водопады и удивительные леса Башкирии.

Благодаря нашим стартам многие открыли для себя впечатляющий мир бега и трейла. Увидели что выходные могут быть по особенному праздничными, интересными и уникальными благодаря спорту, компании новых друзей. Каждый находит в забегах "Башкирской тропы" что-то свое: кто-то показывает силу и результат тренировок, кто-то бежит, кто-то идёт в свое удовольствие, наслаждаясь удивительной дистанцией. Каждый участник получает металлическую медаль финишера по завершению дистанции, с индивидуальным дизайном под каждый наш забег, а так же часто в стартовом пакете оказываются и другие спортивные призы. Например на забеге "КарКараТун" каждому участнику выдали флисовый бафф. Это такой головной убор, в котором очень удобно бегать даже в холод и ветер.