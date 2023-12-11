КарКараТун трейл: зимний забег с "Башкирской тропой"

Беседуем с организатором забега Сергеем Фёдоровым:
– Когда Вы впервые организовали забег, почему и зачем? Расскажите свою историю.
– Наша команда "Башкирская тропа" организовала наш первый забег 8 лет назад, первый конечно был не ночной и не зимний, но таким же красивым и интересным. Наша команда проводит 4-5 забегов в год, у каждого свои особенности и каждый в свое время года, наши забеги это большие спортивные праздники, а дистанцию вполне можно назвать беговой экскурсией. Мы стараемся проводить свои забеги в разных местах и всегда рассказывать новые истории, показывать необычные места, многие из которых широко неизвестны, но невероятно красивы. Наши дистанции всегда проходят по пересеченной местности, по тропам через горы, скалы, пещеры, водопады и удивительные леса Башкирии.
Благодаря нашим стартам многие открыли для себя впечатляющий мир бега и трейла. Увидели что выходные могут быть по особенному праздничными, интересными и уникальными благодаря спорту, компании новых друзей. Каждый находит в забегах "Башкирской тропы" что-то свое: кто-то показывает силу и результат тренировок, кто-то бежит, кто-то идёт в свое удовольствие, наслаждаясь удивительной дистанцией. Каждый участник получает металлическую медаль финишера по завершению дистанции, с индивидуальным дизайном под каждый наш забег, а так же часто в стартовом пакете оказываются и другие спортивные призы. Например на забеге "КарКараТун" каждому участнику выдали флисовый бафф. Это такой головной убор, в котором очень удобно бегать даже в холод и ветер.
– Почему именно Куш-Тау?
– Место проведения наших забегов меняется, и в этом году мы выбрали Куш-Тау: благодаря поддержке Геопарка "Торатау" мы смогли создать безопасный и интересный маршрут. К тому же в зимний период это максимально безопасно и красиво: маршрут проложен по существующим дорогам и тропам.
Наши забеги, особенно на заре своего создания всегда проходили вблизи наших Шиханов, в дальнейшем мы проводили забеги во множестве мест нашей прекрасной Родины, а под Новый год решили и сами вернуться поближе к Стерлитамаку и Шиханам, к своей малой Родине.
– Кто они, участники забега "КарКараТун"? И какие потребности, на Ваш взгляд, закрывают люди, участвуя в таких событиях?
– Участники – все желающие: от учащейся молодёжи до людей почтенного возраста. Наши забеги – не только физкультурное, но и развлекательное мероприятие. Буря эмоций, самые красивые виды, яркие ощущения, общение и знакомства с мастерами спорта и любителями. На подобных спортивных мероприятиях в человеке просыпается истинно детский азарт. Думаю, именно это собирает на Башкирской тропе все больше участников.