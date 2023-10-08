Где водятся волшебники?

Дети и взрослые берут с собой хорошее настроение и отправляются… в библиотеку. Это не пролог фантастического романа, а результат работы учителя, который любит своё дело.

Елена Константиновна Фадеева, классный руководитель 2 Б 35-й школы, подарила своим ученикам и их родителям и путешествие в мир профессий, и праздник слова.

– Я всегда предлагаю ребятам то, чем искренне интересуюсь сама, – делится педагогическим секретом учитель. – Почему именно работа со словом так важна сегодня? Если человек потеряет любовь к слову, он потеряет себя.

В библиотеке № 9 по ул.Щербакова, 7 ребята читали весёлые стихи Бориса Заходера, а воспитанницы школы юных журналистов «Автор» проводили с гостями увлекательные языковые игры. Вместе с Ульяной Ивановой дети угадывали загадки, с Анастасией Юдиной играли в «Соображарий», с Дашей и Олей Копаневыми участвовали в «Лотерее радости», а с Алсу Галеевой, Дашей Шкитиной, Юлей Ивановой играли в глухой телефон: когда «микрофон» ко всеобщему веселью превратился в «микроволновку», ребята уже понимали, как важно слушать и слышать друг друга.

Чем журналист отличается от блогера? Почему каждая публикация в газете – это доброе событие, которое меняет к лучшему жизнь и героев, и читателей? Как стать журналистом и открыть для себя и других людей сотни профессий? Для этого нужно много читать, интересоваться миром и быть великодушным. Ребята и взрослые признавались, что сегодня их заставило улыбнуться пение птиц, а, если бы у них была волшебная палочка, они сделали бы так, чтобы все дети были здоровы, а во всём мире был мир.

В конце встречи ребята писали нашим участникам СВО. Тёплые слова и яркие рисунки скоро отправятся на передовую вместе с гуманитарным конвоем и станут для наших бойцов маленьким волшебством: поддержат их и приблизят победу.