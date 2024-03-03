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Досуг, места отдыха
3 Марта , 13:56

О лыжниках, семейном досуге и... неспортивных собаководах

В парке здоровья за стадионом "Содовик" в первый весенний выходной состоялись зимние спортивные игры «Семейные старты 2024».

О лыжниках, семейном досуге и... неспортивных собаководах
О лыжниках, семейном досуге и... неспортивных собаководах

Организовали эти дружные соревнования ДЮСШ № 2 и городской Спорткомитет. 

"Максимум спорта, максимум смеха - так мы быстрее добьёмся успеха!" - этот девиз семьи Абдрахмановых, выступающих за 17-ю школу, смогли реализовать все участники. Гонки на лыжне, тёплые раздевалки для того, чтобы согреться, игры на воздухе, новые знакомства - всё это зарядило хорошим настроением и спортсменов-любителей, и зрителей-болельщиков. 

Ложка дёгтя: не все горожане используют Парк здоровья по назначению - некоторые выгуливают собак прямо на лыжне. Организаторы «Семейных стартов 2024» призывают жителей к здравомыслию и приглашают взрослых и ребят на лыжные прогулки. 

Кто победил в семейных соревнованиях? И зачем на лыжне нужны стальная борона со снегоходом? Читайте в цветном выпуске "Стерлитамакского рабочего".

Автор:Екатерина Яковлева
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