О лыжниках, семейном досуге и... неспортивных собаководах

Организовали эти дружные соревнования ДЮСШ № 2 и городской Спорткомитет.

"Максимум спорта, максимум смеха - так мы быстрее добьёмся успеха!" - этот девиз семьи Абдрахмановых, выступающих за 17-ю школу, смогли реализовать все участники. Гонки на лыжне, тёплые раздевалки для того, чтобы согреться, игры на воздухе, новые знакомства - всё это зарядило хорошим настроением и спортсменов-любителей, и зрителей-болельщиков.

Ложка дёгтя: не все горожане используют Парк здоровья по назначению - некоторые выгуливают собак прямо на лыжне. Организаторы «Семейных стартов 2024» призывают жителей к здравомыслию и приглашают взрослых и ребят на лыжные прогулки.

Кто победил в семейных соревнованиях? И зачем на лыжне нужны стальная борона со снегоходом? Читайте в цветном выпуске "Стерлитамакского рабочего".