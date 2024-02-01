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Досуг, места отдыха
1 Февраля , 14:57

В Стерлитамаке прошла зарядка на свежем воздухе. Было весело

Сегодня на площади перед клинической больницей №1 состоялась оздоровительная встреча, на которой сотрудники медицинского учреждения и жители города сделали пешую прогулку и  зарядку под энергичную музыку.

Стерлитамак, будь здоров!
Стерлитамак, будь здоров!

На мероприятии каждый желающий мог зайти в передвижной комплекс «Поезд здоровья» и  бесплатно проверить здоровье сердца, измерить глазное и артериальное  давление, определить уровень сахара в крови и пр.

После зарядки всех угощали кислородным яблочно-виноградным коктейлем.

*«Стерлитамак, будь здоров!» – проект-победитель грантового конкурса. Его реализация подразумевает проведение цикла оздоровительных мероприятий на базе корпусов больницы. Также напомним, что бесплатное тестирование в Центре здоровья доступно каждому гражданину. Для этого необходимы паспорт, полис обязательного медицинского страхования. Жители Стерлитамака могут обратиться в Центр здоровья по адресу: пр. Ленина, 30 Г, поликлиника Городской клинической больницы №1 (корпус 2). Часы работы: понедельник-пятница 8.30-15.00, обед 12.00-12.30.

Фото Сергея Крамскова 

Стерлитамак, будь здоров!
Стерлитамак, будь здоров!
Стерлитамак, будь здоров!
Стерлитамак, будь здоров!
Стерлитамак, будь здоров!
Стерлитамак, будь здоров!
Стерлитамак, будь здоров!
Стерлитамак, будь здоров!
Стерлитамак, будь здоров!
Стерлитамак, будь здоров!
Стерлитамак, будь здоров!
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"Стерлитамакский рабочий"

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