В Стерлитамаке прошла зарядка на свежем воздухе. Было весело

На мероприятии каждый желающий мог зайти в передвижной комплекс «Поезд здоровья» и бесплатно проверить здоровье сердца, измерить глазное и артериальное давление, определить уровень сахара в крови и пр.

После зарядки всех угощали кислородным яблочно-виноградным коктейлем.

*«Стерлитамак, будь здоров!» – проект-победитель грантового конкурса. Его реализация подразумевает проведение цикла оздоровительных мероприятий на базе корпусов больницы. Также напомним, что бесплатное тестирование в Центре здоровья доступно каждому гражданину. Для этого необходимы паспорт, полис обязательного медицинского страхования. Жители Стерлитамака могут обратиться в Центр здоровья по адресу: пр. Ленина, 30 Г, поликлиника Городской клинической больницы №1 (корпус 2). Часы работы: понедельник-пятница 8.30-15.00, обед 12.00-12.30.

Фото Сергея Крамскова