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5 Апреля , 18:54

«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение

Сегодня во Дворце пионеров и школьников Стерлитамака подвели итоги XVII открытого городского конкурса юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари золотого пера». Всего в конкурсе приняли участие 162 человека из городов Башкирии, Пермского края и Амурской области.

«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение

Дипломы победителей и призёров конкурса в номинациях «Проза», «Поэзия», «Литературоведение» и «Художественное слово» ребятам вручали члены жюри актер Русского драматического театра Денис Хисамов, поэтессы Ольга Емельянова, и Яна Жигалова, педагог Оксана Васильева.

«Стерлитамакский рабочий», который является партнером конкурса на протяжении многих лет, вручил свои специальные призы  студентке Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа Радмиле Вильдановой за добрую и глубокую работу «Тайна таланта», ученику 9 класса 5-й школы Ивану Дмитриеву за философские рассказы «Явь» и «Начало», ученице школы N 34 Амине Салгапаровой за работу «Моя семья - моё богатство», представляющую собой  трогательный рассказ девочки о рано умершей маме.

Для нас важно это сотрудничество: ведь оно позволяет выявлять таланты в детской среде, популяризировать любовь к художественному слову, к чтению, к созданию собственных текстов у подростков и молодежи.

Подробности читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Марина Воронова

Фото Тамары Андреевой

«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
«Рыцари золотого пера»: творчество и вдохновение
Автор:Марина Воронова
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