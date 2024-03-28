Живое слово писателя

Там в рамках Недели детской и юношеской книги состоялась творческая встреча с нашей землячкой, детской писательницей и поэтессой Гузалией Рифгатовной Ариткуловой (творческий псевдоним Гуля Риф).

Дети внимательно слушали рассказ Гузалии Рифгатовны о своем творчестве, спрашивали ее о годах учебы и работы, о хобби и первом литературном опыте, о любимых авторах и прототипах героев ее собственных книг.

Ребята также подготовили для писательницы сюрприз – выучили наизусть ее стихотворные произведения и исполнили их.

Ребятам, задавшим самые интересные вопросы, Гузалия Рифкатовна подарила свои книги с автографом.

Марина Воронова