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28 Марта , 14:10

Живое слово писателя

Встреча с настоящим писателем - всегда праздник. Возможность послушать автора, задать ему вопросы и получить на них исчерпывающие ответы, поговорить о писательском творчестве представилась ребятам из филиала Юго-западного центра  «Семья», пришедшим на встречу в Центральную городскую библиотеку.

Живое слово писателя
Живое слово писателя

Там в рамках Недели детской и юношеской книги состоялась творческая встреча с нашей землячкой, детской писательницей и поэтессой Гузалией Рифгатовной Ариткуловой (творческий псевдоним Гуля Риф).

Дети внимательно слушали  рассказ Гузалии Рифгатовны о своем творчестве, спрашивали ее о годах учебы и работы, о хобби и первом литературном опыте, о любимых авторах и прототипах героев ее собственных книг.

Ребята также подготовили для писательницы сюрприз – выучили наизусть ее стихотворные произведения и исполнили их.

Ребятам, задавшим самые интересные вопросы, Гузалия Рифкатовна  подарила свои книги с автографом.

Марина Воронова 

Автор:Марина Воронова
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