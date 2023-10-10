Какой он, путь в гроссмейстеры?

В колледже строительства и профессиональных технологий собрались будущие строители, юристы, полицейские, дизайнеры и представители других специальностей: всех их объединяет многолетняя любовь к шахматам.

– Наш папа – тренер по шахматам, и нам с раннего детства была интересна эта игра, – говорят сёстры Анастасия и Екатерина Стрелковы.

Они первокурсницы колледжа физической культуры, управления и сервиса, за их плечами много спортивных побед, а сегодняшние победы девушки хотят посвятить своему учебному заведению.

Участников турнира приветствовали почётные гости, один из них – командир роты батальона им.Салавата Юлаева Фанис Фаритович Шамсиев.

Кстати, вы знали, что стать гроссмейстером никогда не поздно?

– Можно прийти в шахматы и в 20 лет, и в 40 и достичь высот, – знает главный судья сегодняшних соревнований Павел Анатольевич Михайлов.

Мы говорим с ним о профессиональном взгляде на шахматы.

– Чем Вам интересен сегодняшний, любительский, турнир?

– Отрадно, что, окончив школу и поступив в колледжи, ребята продолжают развиваться, общаться. Я многих из них тренирую. Шахматы – это ведь не только спорт, искусство и наука. Это воспитание характера, а характер нужен и солдату, и представителю любой мирной профессии, и девушкам, и юношам.

– Куда может обратиться молодой человек, который хочет учиться шахматам?

– В детскую спортивную школу. Мы занимаемся по адресу ул.Худайбердина, 69.

– Вы много лет тренируете ребят, вы воспитали четырёх кандидатов в мастера спорта. Что для Вас шахматы?

– Каждая партия – как маленькая жизнь. Это одновременно и сражение, и творчество. Моя любимая фигура – конь: с его помощью соперник ставит вилки, и невозможно предугадать, какую задачку тебе сейчас придётся решать. Мои главные успехи – это победы моих учеников. Например, Максим Ермаков недавно стал вторым в Приволжском федеральном округе.

– Что нужно делать, чтобы полюбить своё дело так, как Вы любите шахматы?

– Нужно уделять своему делу много времени, читать специальную литературу, общаться с единомышленниками и работать над собой.

Кто же стал победителем?

1 командное место занял Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса, 2 место – у Стерлитамакского многопрофильного колледжа, на 3 месте – колледж строительства и профессиональных технологий. Поздравляем ребят!