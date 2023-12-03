Как увидеть по-настоящему важное?

Можно ли превратить больничную палату в зал бракосочетания? Из занавески смастерить фату, сушки назначить обручальными кольцами, а подушку ласково баюкать, как мечту о ребёнке – и быть счастливыми? Можно, если у вас любящее сердце.

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ

Уникальный для юга Башкирии спектакль состоялся в Башкирском драматическом театре им.Ильшата Юмагулова СГТКО ко Дню инвалидов:

– Красное мерцание кардиограммы позади сцены. Наиля разжимает руку, таблетки падают на пол… – это тёплый и мягкий голос тифлокомментатора, звучащий из специальных наушников, помогает незрячим людям быть настоящими зрителями – понимать, то есть буквально видеть в деталях то, что происходит на сцене.

Драма Рафиса Куйбагарова, по признанию зрителей, стала откровением для людей с ОВЗ и для обычных горожан, для взрослых и детей.

Режиссёр-постановщик Айдар Зарипов рассказал нам историю любви пронзительно и тонко. Асия и Азат знакомятся в экспериментальной больнице. Азат не верит в то, что сможет выздороветь, и опустил руки, Асие осталось жить несколько дней. Встреча юноши и девушки всё меняет. Драма разворачивается без надрыва, с чувством юмора:

– Я – Азат. Свободный, – представляется юноша.

– Я тоже свободная!

– Свободный – это моё имя так переводится.

– А я – Асия, – вспыхивает от смущения девушка.