Как увидеть по-настоящему важное?

Можно ли превратить больничную палату в зал бракосочетания? Из занавески смастерить фату, сушки назначить обручальными кольцами, а подушку ласково баюкать, как мечту о ребёнке – и быть счастливыми? Можно, если у вас любящее сердце.
ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ
Уникальный для юга Башкирии спектакль состоялся в Башкирском драматическом театре им.Ильшата Юмагулова СГТКО ко Дню инвалидов:
– Красное мерцание кардиограммы позади сцены. Наиля разжимает руку, таблетки падают на пол… – это тёплый и мягкий голос тифлокомментатора, звучащий из специальных наушников, помогает незрячим людям быть настоящими зрителями – понимать, то есть буквально видеть в деталях то, что происходит на сцене.
Драма Рафиса Куйбагарова, по признанию зрителей, стала откровением для людей с ОВЗ и для обычных горожан, для взрослых и детей.
Режиссёр-постановщик Айдар Зарипов рассказал нам историю любви пронзительно и тонко. Асия и Азат знакомятся в экспериментальной больнице. Азат не верит в то, что сможет выздороветь, и опустил руки, Асие осталось жить несколько дней. Встреча юноши и девушки всё меняет. Драма разворачивается без надрыва, с чувством юмора:
– Я – Азат. Свободный, – представляется юноша.
– Я тоже свободная!
– Свободный – это моё имя так переводится.
– А я – Асия, – вспыхивает от смущения девушка.
Внимание зрителей приковано к главным героям, так что сюжетная линия взаимоотношений их друзей Наили и Газинура кажется нам лёгкой: Газинур влюбчив, Наиля жизнерадостна – она мечтает после выздоровления поехать на море. Но правда жизни в том, что за кажущейся беззаботностью порой и скрывается настоящая драма.
Спектакль покоряет безыскусностью сценических решений: динамика создаётся передвижением больничных кушеток, декорации просты, диалоги незатейливы. И эта простота исцеляет душу. Вот Азат читает любимой стихи собственного сочинения. Вот отец несёт Асие две стопки книг, перевязанные бечёвкой. Герои – современные люди, они активно пользуются мобильными телефонами, но это не мешает им писать друг другу трогательные записки. Живя в обществе потребления, они действуют как созидатели: Асия просит, чтобы отец, овдовевший 11 лет назад, снова женился и жил в радости, Наиля с Газинуром устраивают счастье влюблённых друзей.
Зал смеялся, плакал, мечтал и размышлял вместе с героями. А музыкальное трио на авансцене сопровождало действие песнями на башкирском языке – это тоже помогало нам увидеть важное.
СЛОВО ЗРИТЕЛЯМ
Что удивительное увидели в этот театральный вечер внимательные зрители? Впечатлениями делятся юнкоры:
– Я благодарна актёрам: то, что они показывали нам на сцене, было эмоционально и очень красиво, – признаётся Диана Маннанова. – Особенно мне понравилось, что мы смогли испытать самые разные чувства.
– Я знаю, что этот спектакль актёры играют уже пять лет, – говорит Ульяна Иванова. – Во время спектакля зрители плакали, смеялись, удивлялись, а когда актёры вышли на поклон, весь зал встал, даже люди с костылями приветствовали артистов стоя. Актёры раскрыли нам главную, как я считаю, мысль постановки: мало ли что может случиться в жизни – нужно ценить каждую минуту.
– Асие очень тяжело бороться за свою жизнь, но между ней и Азатом возникает дружба, – размышляет Оля Копанёва. – Это настолько сильная дружба, что она дает им силы на лечение и восстановление. Очень интересный спектакль: он показывает, что не стоит сдаваться, несмотря ни на что надо жить, общаться и мечтать. Самое интересное, что это спектакль идет с тифлокомментированием: это помогает слабовидящим посещать и понимать спектакли.
– Побывав на спектакле «Любящее сердце», я узнала, что есть такая профессия – тифлокомментатор, – говорит Дарья Копанёва. – Благодаря ему слабовидящие и слепые могут посещать театры, музеи, выставки. Тифлокомментатор из Уфы Татьяна Резяпкина рассказала нам, в чём суть её профессии. Специалист должен успеть произнести все комментарии в паузах между репликами артистов, не перекрывая пение или речь героев. Ему нужно описать декорации, костюмы, действия артистов, чтобы незрячий зритель смог получить максимально полную информацию о происходящем на сцене. Меня впечатлила работа тифлокомментатора, потому что это непростой труд. Нужно прописать текст заранее и при этом отслеживать, что происходит вокруг. Текст для фильма можно написать и прокомментировать один раз, но во время спектакля специалисту нужно наблюдать за тем, что происходит на сцене. Ведь актёры не роботы и могут играть каждый раз немного по-разному.
ПЕРЕВОДЧИК ДЕЙСТВИЙ
– Мой путь в профессию был предсказуем, – рассказывает нам Татьяна Резяпкина, а мы наслаждаемся её тёплым тембром. – Я работала в библиотеке для слепых, в основном с детьми. В 2018 году прошла конкурс и поехала на обучение в Москву. Тифлокомментатором может стать каждый, у кого богатый словарный запас и кто хочет помогать людям. Мы переводим действия в речь, и нам нужно много работать с голосом: слишком высокий тембр может быть неприятен, очень низкий не услышишь в наушнике.
– Как нам вести себя с незрячими людьми?
– Так же, как с обычными – относитесь к ним с уважением и добром. Если вы хотите предложить помощь, нужно слегка дотронуться до руки или плеча незрячего, поздороваться, представиться и спросить, нужна ли помощь. Чаще всего вы обнаружите, что перед вами активный человек, который многое может сам. Если же вы помогаете ему в пути, предупреждайте, что впереди бордюр или лестница, поддерживайте незрячего под руку.
Спектакль для особенных зрителей стал возможен благодаря сотрудничеству с программой поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Башкирский драматический театр им.Ильшата Юмагулова СГТКО – единственное культурное учреждение юга нашей республики, где осуществляют тифлокомментирование.
ЗАКУЛИСЬЕ
После спектакля мы беседуем с артистами о том, что для них особенно важно показать зрителям на сцене:
– Важно передать и вызвать чувства, – говорит Расиль Сынбулатов (Газинур). – Когда я верю, что в данной ситуации находится не мой герой, а я, всё получается. Если хотя бы один зритель сегодня поверит в любовь и уйдёт с наполненным сердцем, мы будем благодарны.
– Наиля открытая, весёлая, и мне нужно было время, чтобы привыкнуть к этому образу, – говорит исполнительница роли Наили Камилла Камалова (для неё этот спектакль – премьера). – Мне важно было вжиться в роль: моя героиня никогда не поедет на море. Играя её смерть, я чувствую, как у меня кружится голова и меняется дыхание. Правдоподобие – главное. Я хочу, чтобы мои зрители поняли: в любой ситуации надо бороться за себя до конца, нельзя сдаваться. А миссия актёра, на мой взгляд, – помогать человеку становиться лучше.
Фаниль Карачурин, играющий Азата, уверен:
– Мой герой, поначалу меланхолик и социопат, перестал бороться, смирился с судьбой и выплёскивает переживания в стихи, которые, возможно, сжёг бы перед смертью, как Гоголь свою книгу. Любовь излечила не только Асию, но и Азата. Мы как актёры растём с каждым образом, и мне близки взаимоотношения героев со временем: когда мы спешим, время летит быстро, когда мы ждём и торопим его, оно течёт медленно. Мы зависаем в телефонах, даже когда вместо этого можем поговорить с близкими людьми. Об актёрской миссии могу сказать одно: я кайфую на сцене. Актёр может страдать, умирать на сцене – и испытывать от этого удовольствие. Самое приятное – энергообмен со зрителями. Он настолько мощный, что после спектакля, бывает, мы до утра не можем заснуть. И это работа нашей мечты.
Екатерина ЯКОВЛЕВА и участницы проекта «Автор»
ФОТО ВАДИМА ЯМАНСАРОВА
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Проект #алга реализуется Фондом поддержки и развития образования города Стерлитамака на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан
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