О пространствах, наполненных смыслом

Так набережная реки Стерли сегодня стала площадкой для праздника: студенты Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий подарили жителям «Зимние забавы».

Дед Мороз видит только тех, кто не мёрзнет в сторонке, а радуется жизни. Танцевать, как угодно, и потому быть примером для подражания может любой ребёнок. А лучший подарок – когда незнакомые люди тебе улыбаются и ты понимаешь, что не зря трудился. Эти и другие открытия сумели сделать участники «Зимних забав».

Доброго продолжения каникул, горожане!