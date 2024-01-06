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Досуг, места отдыха
6 Января , 17:51

О пространствах, наполненных смыслом

Наши городские пространства не только благоустраиваются, но и осваиваются чуткими и творческими людьми.

О пространствах, наполненных смыслом
О пространствах, наполненных смыслом

Так набережная реки Стерли сегодня стала площадкой для праздника: студенты Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий подарили жителям «Зимние забавы».

Дед Мороз видит только тех, кто не мёрзнет в сторонке, а радуется жизни. Танцевать, как угодно, и потому быть примером для подражания может любой ребёнок. А лучший подарок – когда незнакомые люди тебе улыбаются и ты понимаешь, что не зря трудился. Эти и другие открытия сумели сделать участники «Зимних забав».

Доброго продолжения каникул, горожане!

Автор:Екатерина Яковлева
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