Лагерю имени К.Заслонова – 60 лет!

На берегу Белой, среди величественных сосен, в живописном уголке Стерлитамакского района располагается удивительная детская страна – лагерь, носящий имя Героя Советского Союза Константина Заслонова, командира партизанского отряда, действовавшего против нацистов в оккупированной Белоруссии.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – СОБЫТИЕ

Его история началась 60 лет назад с палаточного городка, в которых юные пионеры чувствовали себя настоящими первопроходцами.

Сегодня лагерь – уютный городок с большими деревянными домами, в которых так легко дышится в летний зной и тепло, когда за окнами моросит нудный дождь.

Но главное – здесь нет места скуке и унынию: ребята и педагоги, как и полагается истинным хозяевам, постоянно заняты. Да и когда скучать, если каждый день наполнен незабываемыми событиями? Одна только подготовка к юбилею лагеря чего стоила! Репетировали, мастерили подарки, придумывали сюрпризы. И у них получилось порадовать и удивить друг друга и приехавших гостей.

ОТ СТАНЦИИ К СТАНЦИИ

К юбилею любимого «КЗ» все отряды подготовили тематические зоны – станции, чтобы показать гостям свои таланты и умения, фантазию и физическую подготовку.

На зелёной полянке развернулась цыганская ярмарка: за большим столом собрались весёлые музыканты с гитарами, знойные юные красавицы обещали погадать да всю правду рассказать. На расстеленных неподалёку покрывалах белокурая малышка кружилась в зажигательном танце, с удовольствием демонстрирую яркую многослойную пышную юбку. Нагадав мне долгие годы и безбедную жизнь, одна из девушек подарила браслетик из бисера, который украшал центральный элемент с символикой РЖД.

Ещё одна станция, где можно было самому изготовить сувенир, носила название «Народные промыслы». Ребята показывали, как расписать ложки и другие поделки, смастерить куклу-оберег, сплести уникальное изделие. Главное – проявить фантазию, и вот из-под руки выходит настоящее произведение.

На спортивной станции собрались самые ловкие, меткие и выносливые. Мальчишки и девчонки соревновались в дартсе, играли в футбол, бадминтон, пытались выловить удочками импровизированных рыбок – пластиковые бутылки с петлями.

Для всех, кто любит петь, организаторы музыкальной станции подготовили концерт. Ребята играли на инструментах, исполняли популярные композиции, в том числе и по заявкам гостей. Зрители не остались в стороне: подхватывали слова любимых песен и с удовольствием танцевали.

Самые маленькие хозяева сделали вместе с вожатыми заготовки для открыток, которые надо было раскрасить с помощью цветного пластилина. Неудивительно, что они были с признанием в любви своему лагерю. На вопрос, хочется ли им домой, малыши, не задумываясь, отвечали: «Нет!». Что им нравится больше всего? Вкусная еда в столовой, увлекательные игры, новые друзья, отличные вожатые и воспитатели, весёлые мероприятия и, конечно, танцы!

Почётных гостей юбилея – ветеранов лагеря и депо, представителей руководства КЖД – ждала уютная и гостеприимная чайхана. Здесь за ароматным горячим чаем текла неторопливая беседа, наполненная яркими воспоминаниями.

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

Самой трогательной и душевной получилась станция, напомнившая, с чего начинался лагерь имени Константина Заслонова. Кадры из его истории сохранились на фотографиях, развешенных на верёвках между деревьями. На одном из снимков – газетная полоса с текстом нашего коллеги Фаяза Юмагузина о праздновании 35-летия лагеря и снимками фотокора «СР» Сергея Крамскова. На отдельном столике блестят на солнце спортивные кубки за победы в спартакиадах в разные годы. В окружении высоких сосен расположилась походная палатка. Рядом на полянке, вокруг символического костра, выстроился ряд пеньков, словно ожидая гостей на вечерние посиделки. На ветру развевается знамя пионерской дружины – обязательный атрибут детских лагерей советского времени. Неподалёку, у беседки, – настоящий самовар, который мастерски растопил Харламыч – так уважительно называют живую легенду – Анатолия Харитоновича Петрова. Пока закипает вода, а из трубы тянет ароматным дымком, прошу рассказать ветерана о том, как связана его жизнь с лагерем.

– Я сюда попал впервые в 1966 году девятилетним мальчиком, – вспоминает Анатолий Харитонович. – Мне как сироте путёвка была выделена бесплатно. Тогда здесь было только три отряда, в каждом примерно восемь палаток. В них жили по четыре человека. В палатках стояли кровати, в прохладные ночи нам выдавали дополнительно одеяла, так что не мёрзли. Я отдыхал здесь каждый год до 73-го года. Потом я уехал учиться в Николаев, а через трои года оттуда меня призвали в армию. В 1978 году после службы я с друзьями приехал сюда на берег Белой отдохнуть. И тут к нам пришёл Михаил Васильевич Галибин – в то время начальник лагеря. А в моей школе он преподавал физкультуру. Он пригласил меня посмотреть лагерь и, пользуясь случаем, предложил написать заявление о принятии на работу вожатым. Я здесь отработал два месяца, потом пошёл устраиваться в локомотивное депо учеником кузнеца. В последующие годы на всё дето приезжал в лагерь в качестве сотрудника. Возвращаюсь как-то осенью на работу, а меня не пускают, говорят: «Иди в отпуск, отдыхай». Я удивился: «Как так? Три месяца я отдыхал!». Мне тогда как работнику депо полагался бесплатный проезд на поездах, вот я и отправился в отпуск. За несколько лет где только не побывал: Украина, Прибалтика, Грузия, не ездил только на Северный полюс! Я даже не успевал истратить отпускные деньги, привозил обратно.

В те годы я занимался с ребятами в футбольном клубе «Комета», тренировал две группы. Мы участвовали во всех городских соревнованиях, занимали призовые места, были чемпионами. И как-то начальник депо Варис Вализянович Насыров говорит: «А не пора ли тебе с командой ехать в лагерь?». Я с радостью принял это предложение – три месяца на сборах! И результаты не заставили себя ждать. Побеждали на республиканском турнире, поехали на всероссийский, но взять первое место не удалось, местные команды пользовались у судей особым вниманием. Депо всячески поддерживало команду: закупали форму, поездки были бесплатные. Со временем мы всё-таки выиграли на всероссийском чемпионате.

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА

Перед самым началом торжественной программы неожиданно пошёл проливной дождь, но разве может стихия помешать жизнерадостной детворе? После радиоприглашения все отряды собрались в клубе, только дети не спешили занять места среди зрителей. Услышав популярные музыкальные композиции, практически все ребята выстроились в стройные ряды и почти синхронно двигались в такт. Причём малыши не отставали от старших, участвуя в зажигательном флешмобе.

Когда ведущие вечера объявили начало праздничного концерта, ребята организованно заняли свои места. Зазвучал гимн Российской Федерации, зал поднялся и подхватил слова государственного символа.

Директор лагеря Наталья Носова поздравила ребят, сотрудников, гостей, ветеранов со знаменательным событием и пожелала дальнейшего процветания, долгих лет и сохранения лучших лагерных традиций, заложенных 60 лет назад.

Дмитрий Мольков – начальник дирекции социальной сферы – пожелал юбиляру как можно больше детей, которые в будущем, возможно, возглавят лагерь и приумножат то лучшее, что накопилось за многие годы. Дмитрий Борисович вручил почётные грамоты ветеранам, педагогам, техническим работникам, руководству лагеря.

Концертная программа состояла из ярких, зажигательных и трогательных номеров, подготовленных каждым отрядом. Малыши из шестого отряда порадовали постановкой сказки «Дюймовочка», продемонстрировав прекрасные актёрские способности. Старшие ребята порадовали зрителей весёлыми сценками, танцами и песнями. Каждый номер вызывал бурные аплодисменты и радостные крики: «Молодцы! Молодцы!».

Приехавшие гости искренне поздравили заслоновцев и вручили ценные подарки.

Директор Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса Мидхат Биктимирович Мусакаев передал в дар кубки и благодарственные письма в честь 60-летия лагеря и за вклад в развитие детского спорта руководителям, спортивным организаторам, ветеранам, воспитателям.

Гости, многие годы работавшие в локомотивном депо и лагере, поздравили всех с задором и молодостью. Среди них были начальник локомотивного депо-21 Евгений Борисович Ильясов, бывший начальник локомотивного депо-20 Варис Вализянович Насыров, а также ветераны Лариса Владимировна Ильясова, Любовь Ивановна Борисова и Любовь Петровна Григорьева. Они подчеркнули, как важен наш лагерь для тысяч детей и какие замечательные традиции здесь существуют. Также они отметили, что за 60 лет лагерь сильно изменился – конечно же, в лучшую сторону!

Юбилей отгремел, и лагерь продолжил свою жизнь со своими традициями и обычаями «по-заслоновски».

Эльвира ЛУКМАНОВА