С Днём грибника, друзья!

У человека с грибами испокон веку особенные отношения: грибы – это тайна леса, заветная находка, счастливое открытие.

– В 1981 году, когда мне было семь лет, сестра моего деда, тётя Валя, повела меня в лес, – вспоминает Елена Зайцева, как стала грибником. – Это было в Ульяновской области. Как сейчас помню свои первые лисички и опята из сосновых боров. Вот уже 42 года я влюблена в сбор грибов.

На нашем сайте – интервью с Еленой о том, как учиться отличать съедобные грибы от ядовитых, какие редкие экземпляры можно встретить в лесу и где растут самые полезные грибы.

С праздником – Всемирным днём грибника! Полных корзин!

– Для чего сегодня собирать грибы, если их можно купить в магазине?

– Грибы, выращенные в теплицах, для меня – искусственные. Созданное природой мне нравится больше. Я люблю лес, поэтому собираю грибы сама.

– Расскажите, какие они, самые приятные для Вас моменты тихой охоты?

– Это моменты общения с природой. Птицы, разнотравье, ароматы. Заветные находки – например, здорово отыскать белые грибы. В лесу я могу провести много часов, с утра до темноты. Даже о еде и о воде забываю. А самые запоминающие прогулки – те, во время которых встречаешь животных. Я близко видела самца косули: опасаясь меня, он отбегал в сторону, но продолжал на меня лаять. Это было смешно. Я ему обещала, что не трону его, а он, конечно, не понимал. Забавная история случилась, когда я встретила оленя. Мы с ним услышали лай собак и оба побежали – олень в лес, а я из леса, потому что не знала, за кем собаки погонятся: за мной, более лёгкой добычей, или за оленем. А однажды на рассвете, часов в шесть, – хорошо, что я успела затормозить – на дорогу вышла лосиха. Перешла дорогу и долго смотрела в лес. Я тоже стала присматриваться. Мы дождались: из леса вышел лосёнок, за ним второй. Животные в лесу – это как сказка.

– Какие грибы лучше собирать сейчас?

– Сейчас, в октябре, советую собирать опята: во-первых, их все знают, во-вторых, этой осенью их очень много, даже там, где они никогда не росли. Люди присылают фото: опята выросли даже на огородах. Хороши для сбора и вешенки, и тополёвые рядовки. Если повезёт, в березняках и дубовых рощах можно найти белые грибы.

– Как новичкам учиться отличать съедобные грибы от ядовитых?

– И по интернету, и по книгам, и с опытными грибниками. Грибов очень много, в этом разнообразии не всегда можно разобраться, есть опасность спутать съедобные и несъедобные грибы. Учиться нужно всегда и везде.

– Вы уже организовали мастер-классы или платные путешествия за грибами для новичков?

– Однажды я организовала грибной тур: мы сложились на бензин и поехали втроём, женской компанией, в незнакомые леса – разведать новые места. Получилась отличная прогулка: мы находили разные грибы, я рассказывала новичкам то, чего они не знали. Для Москвы и Питера грибные туры – обычное дело. Думаю, и у нас интересно было бы выезжать, например, целым автобусом: учить новеньких, какие грибы можно собрать, а какие нет, как растут грибы и где их лучше искать.

– На каком расстоянии от города лучше собирать грибы?

– Не менее чем 30 км. Я стараюсь не ездить по северному направлению: роза ветров у нас южная, выбросы с заводов идут в сторону Уфы, так что это направление у меня под запретом. Стараюсь уезжать за 50, 70, а то и 150 км от города. Мои любимые места – за Макарово, весь Ишимбайский район, Архангельский район, Стерлибашево, Раевка, Мелеузовский район в сторону Нугуша.

– Какие самые редкие грибы Вы находили?

– Родотус и Варвариелла шелковистая. Варвариелла – очень красивый гриб, белоснежный, с ворсинками. Находила, фотографировала. Естественно, не срезала, оставляла их в лесу. Только наслаждалась их видом.

– Это грибы, жаренные с луком, жареные грибы с картошкой, маринованные грибочки. Сегодня каждый может выбрать себе любимые блюда из грибов – с разными специями и на свой вкус.