Тайны подземелья

МЕЧТА ДЕТСТВА

Все знают девочку Элли из Канзаса и её верного пёсика Тотошку, которые были перенесены ураганом в Волшебную страну. Вместе с героями сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» мы учились настоящей дружбе, взаимовыручке и смелости на пути к цели. История Элли помогла нам повзрослеть и понять, что если у тебя есть мечта, которую ты сильно хочешь исполнить, то помощь волшебника совсем не обязательна. Тем более, когда рядом преданные друзья, то начинаешь верить в себя и не бояться испытаний.

В детстве я прочла повесть «Семь подземных королей» из цикла «Истории о Стране Оз». В сюжете книги Элли и её троюродный брат Фред оказались запертыми в пещере, в которой жили семь королей и Подземные рудокопы. В их стране всегда царил покой, и сохранялась строгая очередность, но из-за разрушенного источника усыпительной воды, начался хаос. Главные герои решают помочь жителям пещеры.

С тех пор эта повесть у меня была неразрывно связана с желанием побывать в пещерах. Конечно же, мне не хотелось встречаться с рудокопами и восстанавливать им источник забвения. Я мечтала искупаться в голубых озёрах внутри подземных пространств, увидеть проворных летучих мышей, найти гигантские разноцветные кристаллы и ощутить чистый прохладный воздух. Реализовать мои романтизированные представления помогли мне друзья, некоторые из которых провели не одну ночь в уральских пещерах. Они предложили мне и другим первооткрывателям в этом деле оценить природный парк «Зилим», находящийся возле самых высоких отвесных скал Башкирии. В пределах парка отмечено 68 пещер, в том числе одна из крупнейших на Южном Урале – пещера Киндерлинская им. 30-летия Победы (Победа), протяженностью 12 935 м. В ней-то мы и побывали.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Киндерлинская пещера (или Пещера Победы, Пещера 30-летия Победы) расположена у правого берега реки Киндерля,недалеко от деревни Таш-Асты. Была впервые исследована в 1974 году в год празднования 30-летия победы над фашистской Германией и в честь этой знаменательной даты получила своё название.

ЭКОЛОГИЯ ПЕЩЕРЫ

Долгое время она являлась привлекательным объектом для самостоятельного и организованного туризма, в результате чего был нарушен её микроклимат. Активное посещение людьми с разбитием лагерей в пещере и антисанитарией привело к печальным последствиям. Стены и пол пещеры покрыла плесень, а употребление воды стало опасным. По рассказам уфимского спелеолога Сергея Провоторова, пещера славилась большими сталактитами, сталагмитами, красивыми натечными образованиями, но туристы многие из них разрушили. Поэтому в 2010 году специалисты поставили в пещере решетку и закрыли ее на замок. Перед входом в пещеру прикреплена табличка «Уважаемые гости, будьте добрее к пещере. Не оставляйте в ней следов своего пребывания. Много сил и средств уходит на её очистку от мусора и фекалий». Решётку периодически открывают для настоящих профессионалов и любителей спелеологии. Туристы тоже могут познакомиться с достопримечательностью «Победы», но их визиты контролируются. Для свободного посещения доступна только часть пещеры близ входа. Вдобавок, как показывает практика, многие доходят до решётки и возвращаются обратно, потому что у самого входа неподготовленных «новичков» ждут грязь и холод. Итак, перед посещением следует помнить, что в Киндерлинской пещере, как и в любой другой, категорически запрещено оставлять мусор, разжигать костры, использовать свечи, факелы, ацетиленовые горелки и карбидные лампы. В туалет ходить можно только на улице, в крайнем случае, в пакет.

ЧТО ВНУТРИ?

Пещера имеет 4 яруса. Вход располагается на высоте 94 м и соединяется с наклонным тоннелем, в котором можно увидеть ледник, вытянувшийся на 120 метров. Рассказывают, что в прошлом его использовали местные охотники в качестве холодильника – хранили здесь тела убитых животных. Сейчас ледник постепенно тает. В результате таяния в углу ледника образовался колодец глубиной 14 метров. Вход в него постепенно увеличивается. Он ведет в грот «Летучий голландец». В июле 2010 года здесь произошло несчастье. Мужчина из Уфы в одиночку отправился в пещеру, подошел близко к краю колодца, поскользнулся и упал, получив несовместимую с жизнью травму. Далее низкий лаз ведёт в зал «Люстровый», где располагается большое количество ледяных и кальцитовых сталактитов. «Люстровый» соединён с тоннелем, заканчивающимся 12-метровым колодцем, где нам пришлось остановиться и пойти обратно.

В пещере Победы имеется множество протяженных тупиковых ответвлений, есть пещерные колодцы, просторные гроты, шкуродеры. Многим залам спелеологи придумали интересные названия: «Атлантида», «Пепси-кола», «Классический», «Зеленых озер», «Фигур», «Каминный», «Влюбленных» и т. д. Всего насчитывается около 15 пещер. Все наименования связаны с какими-то особенностями объектов. Например, огромный проходной коридор со сводом высотой около 30 м носит наименование «Зал Атлантов». А в «Шоколадке» глина растрескалась так, что действительно напоминает плитку шоколада.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Мы шли и поднимались к пещере около двух часов. Многие успели одновременно замёрзнуть и вспотеть. Не все, как и я, подобрали для себя удобную экипировку. Сергей рассказал, что для таких походов необходима четырёхслойная одежда из комбинезона, конденсатника, изотермика и термобелья. Обязательно надевайте обувь с тракторной подошвой, потому что в пещерах очень скользко. При работе с верёвками желательно надевать две пары перчаток: нитяные и прорезиненные.

В «Победе» действительно было много верёвок для спуска и поднятие наверх. С ними ощущалась уверенность при передвижениях, но я надела тканевые перчатки, и мои пальцы вскоре оледенели. Нам приходилось много продвигаться через норы шириной всего около полуметра, иногда – ползком или на корточках. Где-то из горизонтального положения нужно было протиснуться, как змея. В пещере мокро и сыро, поэтому очень грязно. Спустя 15 минут, у меня испачкались даже очки (очень неудобный аксессуар в таких походах). В моей группе было 5 человек, два из которых уже ходили в «Победу» с ночёвкой. Они напоминали нам, что нужно обязательно смотреть под ноги и не спускаться в другие залы, если нет уверенности. Хочу добавить, что в пещерах настолько темно, что даже фонари от гаджетов могут не спасти. Я пожалела, что не купила налобный фонарь подороже, потому что «светлячок» за 250 рублей быстро погас. Если бы не запасной фонарь моих друзей, то я бы отправилась назад. Ещё заметный недостаток в моей экипировке был в головном уборе. Я пошла в шапке, когда надо было в каске. Голова тоже быстро замёрзла и испачкалась. Сейчас я подчёркиваю свою неподготовленность к такому походу, но тогда меня не тревожили такие мысли. Пещера помогла мне потерять связь с внешним миром и временем. Прочувствовать неизвестность, которая меня интриговала и подталкивала идти дальше, хотя было страшно. Например, при скользком спуске вниз к следующему залу, необходимо было опираться только на силы своих рук и ног, да и в темноте не понятно, куда поставить ногу. Мы провели в пещере около четырёх часов. Добрались до 12-метрового колодца, по которому два человека из моей группы решили спуститься и пойти в дальнейшие залы. Я и другие искатели приключений, не имея снаряжения спелеолога, отправились выбираться из пещеры со встречными туристами.

ФОБИИ

Обратный путь мне дался быстро и легко, но мои друзьям пришлось взглянуть своим страхам в лицо. После зала «Бороды» мы спускались по установленной маленькой лестнице, которую нужно было придерживать снизу, так как она шаталась. Однако, прежде чем вступить ногой на первую ступень, надо было лёжа на животе опуститься с помощью короткой верёвки к ней. Я и мой товарищ Руслан быстро оказались внизу, но наша подруга Альбина зависла на верёвке и начала паниковать. Ей казалось, что она не сможет дотянуться ногами до первой ступени или подняться наверх обратно. Начались слёзы и истерика. Мы старались успокоить её и уже готовы были поймать Альбину снизу. Совпадение или нет, но из узкого прохода «Пылесос», который нас сразу ожидал после лестницы, на встречу к нам вышла группа из 6 мужчин. Они рассказали нам, что поспешили на громкий детский плачь (27-летней девушки):

– Мы думали, что кто-то упал и сломал ногу, как это часто тут бывает, и решили быстро оказать помощь, – сказал один из наших спасателей (оказывается, они были пожарными-спасателями).

Нашу подругу быстро опустили вниз:

– Я никогда не боялась высоты, но здесь меня испугала неизвестность. Мои ноги повисли, я начала плакать, а потом полностью потеряла контроль, – позже поделилась она со мной.

Дальше мы быстро протиснулись в узкий проход «Пылесоса» (проход назвали так, потому что он напоминает всасывающий шланг) и вышли наружу. Наш друг Руслан резко затих и остановился на месте. Он начал паниковать и думать, что никогда не выберется. Я жалела, что мы так быстро отпустили наших спасателей. На мгновение и я ощутила страх за человека. Руслан всё продолжал кричать: «У меня не получается двигаться! Я застрял!». А ведь буквально 10 минут назад через «Пылесос» к нам вышли 6 спасателей, вес которых на одного крепкого мужчину приближался к 80 кг. Наш друг весил, примерно, 60кг. Было понятно, что страх Руслана состоит из иррациональной эмоции. Поэтому пришлось ползти к нему, чтобы попытаться успокоить и благополучно вытащить. Я попросила дотянуться до моей руки и не отпускать её, что он и сделал. Мы постепенно начали продвигаться вниз. Минуты 2-3 и мы вышли с этого «нервососа. При любом раскладе чрезвычайных ситуаций нам повезло, что проход был коротким, а рядом были другие туристические группы. Если у вас есть фобии, то всегда продумывайте свой активный отдых, где могут быть и закрытые пространства, и темнота, и высота.

Спелеолог Сергей Провоторов подчёркивает, что пещерная среда, в которой оказывается человек, всегда будет неестественной для нас. Находясь в пещере, мы можем ощутить не вполне благоприятные факторы: отсутствие света, холод, повышенная влажность, замкнутое пространство, передвижение с преодолением препятствий.

– Вам не стоило идти обратно без знающих людей. Люди в пещере чувствуют себя некомфортно даже без наличия фобий. Никогда не проявляйте самостоятельность в экстремальных видах спорта или отдыха, – сделал мне замечание Сергей.

Мои друзья с улыбкой вспоминают наш поход в Киндерлинскую пещеру, но в следующий раз они готовы просто посмотреть на ледник у входа. Я же хочу отправиться туда со всем необходимым снаряжением, чтобы продолжить изучение таинственных залов «Победы».

РЕГИНА ШАНГАРЕЕВА

ФОТО АВТОРА













