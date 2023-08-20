На леща. Улов на Белой

И вот на днях, благодаря родственникам, моя хрустальная мечта, наконец, стала явью. Рыбачить предстояло на Белой, аж в Бирском районе. Это ниже Уфы, там, где несмотря на жару и спад воды ходят пароходы. Узнав, что я собираюсь писать репортаж об этой поездке, мои патроны Рамиль и Лиля попросили лишь об одном: не упоминать место рыбалки. Аргумент был серьёзный: ещё несколько лет назад они здесь рыбачили одни. Теперь наезжают рыбаки даже из Челябинской области. Сработало «сарафанное радио».



От меня требовалось только присутствие. Путь предстоял неблизкий. До Уфы я добирался своим ходом. То есть на рейсовой «Газели». Даже снастей не понадобилось. Экипировку полностью обеспечил Рамиль: рыбак со стажем, для которого пять килограммов улова за один раз – всё равно, что для меня с десяток пескарей. Причём на удочку!

Его багажник и частично заднее кресло оказались забитыми удочками, колышками, прикормками, наживками, продуктами, мангалом, палатками, складными стульчиками и столиком, зонтиком-тентом, фонариками, пластиковой посудой, тёплой одеждой и прочими вещами, которые брать с собой на Стерлю мне бы в голову не пришло. «С такой экипировкой – хоть на Северный полюс», – уважительно резюмировал я, оценив уровень подготовки Рамиля. Забегая вперёд скажу: оно того стоило.



Из Уфы мы вместе проехали сто с лишним километров до Бирска. И уже от города – к месту рыбалки.

Ловить собирались на донку. Приманкой должно было стать нарезанное кубиками солёное сало с чесноком. Это ноу-хау Рамиля, добытое им эмпирическим путём. Кстати, надо будет как-нибудь попробовать на Стерле.



Разобравшись с палатками, приступили к прикормке. В ведро пошли три вида каши, кукуруза со вкусом клубники, опарыши. Снасти тоже были не из простых: плетёнка, тверская кормушка (рыбаки знают, что это такое), два крючка к стопору на коротких поводках.

То тут, то там, пуская круги волн, бултыхалась щука, охотившаяся на прибрежную мелочь. Пропыхтел буксир, толкая впереди себя огромную баржу. Вскоре к нам присоединился родственник Рамиля Ильнур с сыном Каримом, который быстро сдружился с соседским мальчиком, помогая весёлой семейке собирать дрова для костра. Кстати, наши соседи тоже были серьёзно экипированы. На их территории теснилась целая батарея удочек.



Когда все наши пять удочек, наконец, выстроились на колышках вдоль берега, мы дружно принялись за приготовление шашлыков. В этот момент зазвенел колокольчик. Я уже собирался, размахивая шампуром, вприпрыжку кинуться к удилищу, как Рамиль меня остановил: «Это не поклёвка. Это зацеп. Здесь много водорослей. Поклёвка совсем по-другому звенит, ни с чем не спутаешь».



И действительно, вскоре колокольчик забился в истерике. С воплями: «Дай я! Дай я!» – в щенячьем восторге я вырвал у Рамиля удочку и стал выводить леща. Рамиль с Ильнуром с подсаком наготове по очереди бегали вдоль берега и корректировали мои потуги: «Левей. Теперь правей. Крути. Стоп. Подними удочку над головой. Теперь иди назад. Подтягивай. Молодец! Так держать!..»

А теперь о грустном. Рыба бывает трёх размеров: «мелкая, крупная и та, что сошла». Последняя, по ощущениям, – самая крупная, какую когда-либо доводилось ловить. Это к тому, что когда я вытащил удочку и увидел бороду из водорослей на крючке, моему разочарованию не было предела. У вас когда-нибудь сходил лещ на полтора килограмма? Тогда вам меня не понять. Ребята, как могли, утешали меня.



Реабилитировался я только тогда, когда усилиями Рамиля и Ильнура сумел отправить в садок очередного леща. Зато какого! Этот экземпляр потянул под два кило без каких-то пятидесяти граммов! Таких чудищ мне ранее доводилось видеть только в рыбном отделе элитных магазинов. «Это тебе не ельцов таскать на Стерле!» – подумал я, торжествующе оценивая улов. Все мы сочли за честь по очереди сфотографироваться с таким трофеем.

Ещё один лещ тоже сорвался было с крючка. Но, к счастью, у самого берега. Рамиль, изловчившись, подцепил его «на абордаж». Я как ребёнок радовался улову, будто сам его поймал.



Стемнело. Началась вторая фаза рыбацкой эпопеи. Водрузив на голову налобные фонарики, мы продолжили наше ночное бдение. Хорошим подспорьем для рыбалки служили «светлячки»: крошечные китайские фонарики, которые начинали мигать при малейшем оживлении удочки. Ещё несколько лещей пополнили наши трофеи.

После часа клёв почти сошёл на нет. Первым не выдержал Рамиль. Он уже вторые сутки спал урывками, и мы с Ильнуром благословили его на сон, пообещав подежурить за него. Клевало с периодичностью раз минут в сорок. Меня, привыкшего к сиюминутной поклёвке на местных речках, поначалу это немного тяготило. В тишине, под одеялом ночных светил, наблюдая за падающими звёздами, я напрочь отвлёкся было от рыбалки, когда боевой клич Ильнура «Клюёт!» вернул меня к действительности. Вскоре в садке бултыхался очередной лещ.



К утру в садке плескались несколько лещей, каждый с небольшого поросёнка. Сборы заняли не менее часа и чем-то напоминали игру «Тетрис». В том смысле, что Рамилю приходилось путём различных комбинаций укладывать вещи в багажник так, чтобы разместить как можно оптимальней. Несмотря на то, что кое-что из привезённого отправилось в наши желудки, груза не убавилось. Ведь к багажу добавилась рыба. И этот груз совсем не тяготил, а только радовал. Разве может быть в тягость такой улов для настоящего рыбака!