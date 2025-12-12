Стерлитамак – креативная территория

Башкортостан признан одним из лучших по итогам Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в номинации «Креативный регион». Стерлитамак занял первое место в номинации «Креативные территории», гастрономический проект сети «Пиццман и Калачев» победил в номинации «Креативный предприниматель». О том, какие возможности для горожан открывают эти успехи, мы беседуем с главой администрации ГО г.Стерлитамака Э.В.Шаймардановым.

– Эмиль Владиславович, что для Вас означают результаты Российской национальной премии и какие ресурсы есть у нашего города, чтобы побед становилось все больше?

– Эти победы, безусловно, значимы для нашего города. Они индикатор того, что мы движемся в верном направлении, что у нас сильное городское креативное сообщество, а, следовательно, это даёт импульс развитию Стерлитамака, его креативной экономики, делает город привлекательнее и для жителей, и для туристов.

Богатое историческое и культурное наследие, наши талантливые и инициативные горожане создают особую атмосферу, располагающую к созданию интересных и значимых проектов. Это и есть самый главный ресурс. И победы в номинациях «Креативная территория» и «Креативный предприниматель» самое яркое подтверждение тому, что у нас и сам город уникальный, и его жители видят эту уникальность, подчёркивают её в своих проектах, и она их вдохновляет на то, чтобы сделать город лучше – не только для своей личной пользы, но и для пользы других горожан. Это и есть любовь к родному городу.

– Сегодня в Стерлитамаке, Сибае и Уфе работают школы креативных индустрий. Расскажите, кто и чему может в них научиться?

– Школа креативных индустрий – это образовательный проект, поддержанный Министерством культуры Российской Федерации в рамках федеральной программы «Придумано в России» нацпроекта «Культура». И надо заметить, что первая школа креативных индустрий открылась именно в Стерлитамаке три года назад. Впервые подросткам в возрасте от 12 до 17 лет предоставляется возможность без оплаты освоить профессии анимации и 3D-графики, звукорежиссуры и звукового дизайна, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства. Это помогает им реализовать свой творческий потенциал, прокачать свои навыки на этапе профориентации, узнать новое. Могу сказать, что ребята из школы креативных индустрий Стерлитамака всегда в гуще городских событий.

– Агентство стратегических инициатив отмечает, что в Башкортостане сформирован «социальный договор» между властью и творческим сообществом, то есть администрации муниципалитетов и горожане вместе развивают креативные индустрии. Поделитесь впечатлениями от проектов, которые наши горожане представляют на «Креативной среде».

– Для Стерлитамака взаимодействие власти и жителей при создании совместных, в том числе и творческих проектов, первостепенно, потому что всё, что делается, делается, прежде всего, для наших горожан, поэтому здесь мы прислушиваемся к их мнению. И это правильно. Такое взаимодействие обогощает нас, и делает проекты продуманными и по-настоящему интересными и полезными.

В этом году мы ввели практику проведения «Креативной среды», на которую приходят люди, заряженные идеями, новыми проектами, необходимыми городу. Прекрасным примером стала инициатива по созданию молодёжной студии видеоподкастов «СТЕРЕО», которую мы поддержали после рассмотрения на совещании в формате «Креативная среда». Студия разместилась на втором этаже Туристско-информационного центра и выиграла грант главы администрации города, подтвердив важность предложенной идеи.

Студия начала работу 5-6 декабря в рамках фестиваля «Гусь 2.0». Горожан и гостей города приглашали поделиться своими впечатлениями о событии. Организаторы планируют приглашать в студию людей, которые продвигают город: предпринимателей, музыкантов, активистов, рестораторов и всех, кому есть что рассказать. Многие другие проекты сейчас находятся или уже в работе, или на стадии доработки. Поэтому мы открыты для новых идей, которые имеют социальную значимость, готовы их обсуждать и поддерживать.