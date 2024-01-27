Неонатолог-реаниматолог из Стерлитамака Динара Орлова: «У нас очень светлая работа»

Наверное, нигде так трепетно и радостно не становится на душе, как в родильном доме. Здесь происходит главное чудо на земле – появление на свет человека. И работают в этих стенах особенные доктора – ответственные, высокопрофессиональные, любящие своё дело. Такие, как Динара Фаритовна Орлова – неонатолог-реаниматолог перинатального центра Стерлитамакской городской клинической больницы № 1. В минувшем году Динара Фаритовна Орлова стала победителем республиканского этапа конкурса «Лучший врач 2023 года» в номинации «Лучший неонатолог». Это стало поводом для нашей беседы, которая из-за большой загруженности моей героини работой проходила в стенах городского роддома.

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ



– У вас в семье были медики? Что привело вас в эту профессию?

– Все мои родственники, включая родителей, работали на Ленинском заводе. Можно сказать, что у нас семейная династия инженеров-станкостроителей. Но со мной всё сложилось иначе. В детстве я с родителями жила в доме № 85 по улице Коммунистической, то есть в соседнем с роддомом здании. Проходя мимо родильного дома, вглядываясь в свет его горящих окон, я почему-то всегда мечтала там работать.

Конечно, тогда я ещё не знала, что такое неонатология, но мне очень хотелось участвовать в родах, в появлении на свет малышей. И это были не просто мечты. Я поставила перед собой цель и шла к ней. И хотя наша семья переехала в другой район города, в моих планах ничего не изменилось. В первой гимназии, где я училась, был химико-биологический класс. Гимназию я окончила с отличием, и с первого раза поступила в Башмедуниверситет на специальность «Педиатрия».

На последнем курсе вышла замуж, а когда получила диплом врача, мы с мужем приехали из Уфы в Стерлитамак. Работала педиатром в отделении патологии новорождённых детской больницы. Как педиатр отучилась на неонатолога, несколько лет трудилась в детской.

А дальше случилось так, что замечательный доктор и человек, заведующий детской реанимаций Григорий Максимович Саарян отправил меня на учёбу по специальности «Анестезиология и реаниматология». Но на работу к нему я уже не вернулась. Сначала был декрет (в нашей семье вслед за сыном появилась дочка), а в 2014 году я пришла в перинатальный центр. И вот уже десять лет тружусь в отделении неонаталогии и отделении реанимации новорождённых, поскольку у меня два сертификата.



КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПОСТ



– У неонатологов своя специфика работа. А уж если говорить о реанимации новорождённых, то тут работать может далеко не каждый…

– Ну, я не была бы столь категоричной. Конечно, реанимационная работа с новорождёнными детьми требует от врача особой бережности, нежности, ответственности. И в то же время – решительности и мужества. Я, например, не смогла бы работать в реанимационном отделении для взрослых пациентов. Знания, опыт, профессиональные навыки – всё это приходит с годами. И у меня всё это заточено на работу с совсем крошечными детками. В эту профессию надо вступать постепенно, шаг за шагом преодолевая страх, нерешительность, некомпетентность. И когда всё это уже позади, приходит уверенность в собственных силах и понимание сути профессии.

– А в чём она, эта суть?

– Врач должен помогать людям. Это самое главное. Неонатолог – врач первых дней, даже первых часов жизни человека. Осмотр всех детей после рождения, сопровождение их в мамином послеродовом периоде вплоть до выписки – наша задача.

Бывает, что наша помощь требуется деткам сразу после рождения, а бывает, что помогать нужно позже, и тогда ребёнок поступает в отделение патологии новорождённых. Это круглосуточный круглогодичный пост – родильный дом никогда не остаётся без неонатолога. Нужно всегда быть начеку, чтобы не пропустить момент, когда ребёнку понадобится твоя помощь.

В среднем в год в нашем центре рождается две с половиной тысячи малышей и, слава Богу, большинство из них выписываются домой вместе с мамами здоровыми. Увы, иногда путь домой лежит через отделение патологии новорождённых, а иногда – через реанимацию. Беременных женщин из группы риска и рожениц с серьёзными проблемами отправляем в Уфу. Но в целом наш роддом со своими задачами отлично справляется.



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК



– Вы любите повторять, что вы – коллективный человек. Что это значит?

– Это значит, что у нас прекрасный коллектив: мы все очень стараемся, чтобы с малышами и их мамами всё было благополучно. Я люблю своих коллег, людей, с которыми тружусь бок о бок, которым доверяю. Труд неонатологов, как мне кажется, несколько недооценён людьми. Роженицы чаще общаются с акушерами, гинекологами. А нам, сотрудникам отделения новорождённых приходится очень много внимания уделять деткам. Мы к ним относимся как к родным детям – с той же нежностью, жалостью, милосердием, любовью. В нас больше трепета, ласки, сострадания, гуманности в контакте с новорождённым, чем в ком бы то ни было. Мягко, плавно, осторожно, без резких движений – вот так мы работаем.

У меня замечательные коллеги. Например, врач-неонатолог Дина Анваровна Басырова, для которой наш перинатальный центр – первое и единственное на всю жизнь место работы. В прошлом году ей дали звание «Отличник здравоохранения РБ», и мы все очень рады за нашу Дину Анваровну. Её многолетний опыт, профессиональные советы, поддержка, её наставничество для всех нас неоценимы.

У нас замечательный заведующий отделением реанимации новорождённых – Батыр Рахимьянович Игликов. Очень ответственный, грамотный доктор, прекрасный организатор. Свою работу делает на совесть.

У нас командная работа – общий результат зависит от каждого. У нас трудятся отличные медсёстры – добросовестные, ответственные, знающие. От тяжёлых деток они сутками не отходят, в критических ситуациях не поддаются панике. Это очень важно в реанимационной работе.

А ещё у нас очень светлая работа. Если у других врачей – болезни, патологии, смерти, то у нас – практически всегда рождение новой жизни. Мы принимаем человечка из рук акушерки в свои руки. А рядом женщина, ставшая мамой, и она счастлива. И родственники, которые где-то рядом, тоже счастливы. Этим позитивом, этой бесконечной энергией жизни и отличается работа в роддоме. И хотя мы работаем с перегрузками, мы заряжены оптимистично. Рождение ребёнка – радость, чудо, к которому нельзя, невозможно привыкнуть. И я люблю свою работу, своих коллег-врачей, наших медсестёр, весь наш коллектив.



ПРО СЕМЬЮ И ХОББИ



– Ваш медицинский стаж составляет 17 лет. А вы хотели бы, что вашему примеру последовали ваши дети?

– Работа у медиков тяжёлая, но она помогает людям жить и быть здоровыми. Отзывчивость, сострадание, сосредоточенность, решительность – все эти качества будущему врачу просто необходимы.

В нашем сыне Марке, которому 16 лет, я пока не вижу стремления к профессии медика. А вот дочка Ева в свои 12 лет настроена на детей, на общение с ними, она умеет ладить с детьми. А ещё она серьёзная и вдумчивая девочка. Она смогла бы, если бы захотела, продолжить моё дело.

– Проблемы профессионального выгорания каждый решает по-своему. А как вы отдыхаете, есть ли у вас хобби?

– Я очень люблю готовить. Это для меня момент настоящего отдыха, переключение с одного рода деятельности на другой. Мои домашние этому только рады. Жаль только, что от профессиональных нагрузок и частых дежурств времени на кулинарные подвиги не всегда хватает.

Ещё мне нравится активный отдых – сплавы, восхождение на горные вершины. И всё это – в нашей родной Башкирии, в которой так много замечательных по красоте мест. Получать заряд бодрости от природы – это очень важно для человека, особенно для женщины.

Есть у меня и ещё одно хобби. Я люблю читать книги. В основном это классика, детективы, триллеры. Отдых с книгой отвлекает, перепрограммирует твоё сознание, расширяет кругозор. С какой стороны не взгляни – сплошная польза!



Фото П. Буркина.