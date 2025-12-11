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Говорят горожане

Говорят горожане
30 Августа , 09:42
Что в имени тебе моём?
Говорят горожане
6 Января , 08:46
Работа со снегом
Говорят горожане
1 Января , 05:37
Здравствуй, 2026-й!
Говорят горожане
11 Декабря 2025, 11:13
Процветания и больших тиражей
Говорят горожане
7 Августа 2025, 13:19
Откройте сокровищницу талантов!
Говорят горожане
14 Июля 2025, 11:07
Знакомимся с участницей конкурса "Выпускники - 2025"
Говорят горожане
14 Июля 2025, 09:20
Приветствуем участницу нашего фотоконкурса
Говорят горожане
14 Июля 2025, 04:48
Конкурс "Выпускники - 2025" в самом разгаре!
Говорят горожане
12 Июля 2025, 13:22
Конкурс "Выпускники - 2025" продолжается!
Говорят горожане
12 Июля 2025, 12:23
Друзья, приветствуем участника нашего конкурса "Выпускники - 2025"
Говорят горожане
11 Июля 2025, 10:31
Друзья, мы продолжаем конкурс «Выпускники – 2025»
Говорят горожане
1 Апреля 2025, 11:13
Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»
Говорят горожане
29 Января 2025, 13:53
Как семеро несмелых правду искали
Говорят горожане
25 Августа 2024, 10:21
Профессия – актёр
Говорят горожане
17 Августа 2024, 14:08
Театральный Стерлитамак на фестивале гостеприимства
Говорят горожане
14 Июля 2024, 04:00
С газетой – более полувека
Говорят горожане
25 Мая 2024, 16:09
Колыбельная для брата
Говорят горожане
23 Февраля 2024, 11:00
Берег её надежды
Говорят горожане
3 Февраля 2024, 16:11
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