Берег её надежды

С Зульфиёй Рашитовной Шагитовой мы знакомы много лет. Она уже была гостьей нашей редакции в 2015 году после выхода в свет автобиографической книги «Весенняя ласточка», в которой собраны рассказы Зульфии Шагитовой о детдомовском детстве, учителях и воспитателях, ровесниках – детях семидесятых годов, добрых людях, встретившихся на жизненном пути девочки, рано оставшейся без семьи.

Сегодня Зульфия Рашитовна Сарапулова (Шагитова) – школьный учитель, преподаватель высшей категории, член орского литературного объединения «Сонет», лауреат городской премии «Орчанка» в номинации «Женщина, прославившая город». Её рассказы публиковались в литературном альманахе «Орь» и издании «Озарение». Её первая книга «Весенняя ласточка» издавалась дважды, а затем была переведена на брайлевский шрифт для слабовидящих и незрячих людей.

В конце 2023 года, объявленного в России Годом педагога и наставника, в башкирском государственном книжном издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вышла повесть Зульфии Шагитовой «Берег надежды».

Историю того, как воспитанница детского дома смогла найти своё место в жизни, получить замечательную профессию учителя, создать дружную семью и стать писателем, стоит рассказать уже потому, что для сотен выпускников детского дома она может служить наглядным примером жизнестойкости, целеустремлённости и личного мужества.



СЛОЖНОЕ ДЕТСТВО



Зоя, так зовут героиню повести «Весенняя ласточка» и так называли Зульфию в детстве близкие, родилась в Мелеузе. Когда в семье появился младший ребёнок, мама девочки умерла, оставив четырёхлетнюю Зою и её сорокадневного братишку на попечение мужа, который с детства был практически лишён зрения.

Дедушка и бабушка, какое-то время помогавшие работавшему в доме отдыха Стерлитамака слепому музыканту растить детей, вскоре тоже один за другим умерли, братишку Марса отдали в дошкольный детский дом Уфы, а сама Зоя попала в Петровский детский дом. Там, в Ишимбайском районе, прошло её детство, которое сама Зульфия Рашитовна сегодня вспоминает не только как трудное, но и счастливое время своей жизни.



– Мне на пути встречались в большинстве своём очень хорошие люди, – признаётся она.

–Наши воспитатели и педагоги старались не только дать нам знания и научить бытовой стороне жизни, они искренне любили нас. Да и теплом родных по крови людей я не была обделена. Мой папа ослеп в раннем детстве, но это именно он научил меня ценить и понимать литературу. Мы были очень близки: он часто навещал меня в детском доме, забирал на каникулы.

Забота близких и посторонних, но не безразличных к чужому несчастью людей согревали душу девочки, рано потерявшей мать. И рука её потянулась к бумаге и ручке. Свои первые впечатления она начала записывать ещё школьницей, а одна из заметок Зои Шагитовой была опубликована на страницах газеты «Пионерская правда». В ней девочка-подросток рассказывала о своих воспитателях и ребятах из детского дома. Заметка получила много откликов – Зое писали письма дети и взрослые со всей страны, кто-то даже хотел удочерить девочку из Башкирии. А Зоя стала юнкором газеты, и с тех пор уже никогда не расставалась с творчеством: продолжала вести записи, публиковалась в районных и республиканских изданиях.

Своего младшего братишку Марса Зульфия Рашитовна искала всю жизнь, а когда, наконец, нашла информацию о нём, оказалось поздно – Марса уже не было на свете.

Не спасовать, не сломаться под ударами судьбы Зульфие помогали хорошие люди, умные книги и добрые фильмы. Особенно это было важно в детстве, когда только формировалась её душа.

– Героиня моей повести Зоя, как и я сама, была влюблена в главного героя замечательного детского фильма «Чудак из 5 «Б» Бориса Збандуто, – вспоминает Зульфия Рашитовна. – Именно это чувство помогло мне преодолеть тоску по близким, потерю мамы, внутреннее одиночество, которое испытывает каждый подросток, лишённый дома. Этот фильм я и мои сверстники смотрели по несколько раз, и до сих пор воспоминания об этой ленте согревают мою душу.



УЧИТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ



Окончив десятилетку, выпускница Петровского детского дома Зульфия Шагитова поступила в Стерлитамакский педагогический институт на филологический факультет. Получила диплом учителя, поработала в сельской школе совхоза «Спутник», затем встретила свою вторую половину – Сергея Сарапулова, с которым создала собственную семью. Муж увёз Зульфию в Оренбургскую область, в город Орск. Здесь она уже в течение четырёх десятков лет преподаёт русский язык и литературу в школе. В семье Сарапуловых выросли двое сыновей, появились внуки. Но сама Зульфия Рашитовна считает, что детей у неё гораздо больше – это и её многочисленные ученики, которых она научила понимать и любить слово, и её не менее многочисленные читатели, которые с удовольствием читают книги Зульфии Шагитовой.

– Мои повести – родом из детства, – говорит Зульфия Рашитовна. – Именно детские впечатления легли в основу моих книг, сделали из меня человека пишущего. Я люб-

лю цитировать слова прекрасного русского писателя Валентина Распутина: «Человека писателем делает его детство, способность в раннем возрасте увидеть и почувствовать всё то, что даёт право взяться за перо…». Получается, что это право дала мне сама жизнь.

Автор книг «Весенняя ласточка» и «Берег надежды» признаётся, что все их персонажи –

реальные люди. Просто имена и фамилии она изменила только отрицательным героям, а положительные остались под своими настоящими именами.

– Не хочу никого обижать, – говорит Зульфия Рашитовна. – Ведь многие из тех, кто фигурирует в моих повестях, ещё живы. У большинства ребят из нашего детского дома судьбы сложились благополучно, хотя, конечно, не у всех. А с выпускниками Петровского детского дома мы встречаемся до сих пор. Проходим по школьным кабинетам, общаемся с воспитателями, педагогами, нынешними воспитанниками.

Сейчас ребят в детском доме проживает гораздо меньше, чем во времена моего детства. Это связано с тем, что сегодня детей-сирот чаще усыновляют, берут на воспитание в приёмные и замещающие семьи, а здания детдомов постепенно пустеют. И знаете, это правильно: у каждого человека должны быть дом, семейный очаг, родители. У каждого ребёнка в идеале должен быть свой взрослый.

Книги Зульфии Шагитовой – не просто повести о давно прошедших детстве и юности автора. Они и сегодня способны внушать детям со сложной судьбой веру в себя, свои возможности, в реальность достижения поставленных целей.

Между прочим, ученики школы, где преподаёт Зульфия Рашитовна Сарапулова, хорошо знакомы с литературными произведениями своей учительницы. А некоторые даже оставили отзывы о творчестве своего педагога, которые вошли в последнее издание книги «Берег надежды».

– Есть у меня и иногородние юные читатели, – улыбается Зульфия Рашитовна. – Такие, как школьник из Рязани Егор Савкин, с которым мы активно переписываемся в соцсетях, и которому я с радостью послала в подарок мою новую книгу.

Современные дети сейчас не очень любят читать, но есть масса способов заинтересовать их литературой – рассказать любопытные факты из жизни писателя, показать фильм по теме, по возможности устроить им встречу с ним. Поэтому я не только преподаю литературу в школе, но и охотно участвую во встречах с юными читателями, отвечаю на их вопросы, рассказываю о себе и своём творчестве. И не перестаю благодарить за добро и понимание всех хороших людей, встретившихся мне в жизни.

Фото из личного архива З. Сарапуловой.