Альбина Каримова – водитель троллейбуса в Стерлитамаке: "По-моему, они мною гордятся"

Альбина Каримова – работница Стерлитамакского троллейбусного управления с 15-летним стажем. В профессию она пришла вслед за мамой: так же, как Любовь Николаевна Вахитова, сначала трудилась кондуктором, потом отучилась на водителя.

– Вести большую машину и отвечать за многих пассажиров – совсем не то, что сидеть за рулём собственного автомобиля, – признаётся Альбина. – Поначалу волнуешься. С годами привыкаешь: главное – везти людей бережно, аккуратно. Я даже перестала ездить на легковой машине – настолько в ней некомфортно по сравнению с высоким и просторным троллейбусом.

– Что в Вашей профессии самое трудное и самое радостное?

– Труднее всего вставать в 4 утра. Зато у меня удобный график работы: два на два. А самые приятные моменты – благодарность пассажиров. Да-да, люди могут просто подойти в конце поездки и сказать: «Спасибо, так хорошо Вы нас довезли, мягко, ни разу не потревожили».

– Наверное, это пожилые люди?

– И молодые тоже, особенно мальчишки: на «тройке» я вожу кадетов и студентов. Одни и те же пассажиры становятся своими. Одна бабушка постоянно угощает то конфетами, то шоколадкой. Наверное, пожилые люди лучше понимают, насколько он тяжёлый, наш труд. А ещё мне нравится наш дружный коллектив: мы вместе и в горе, и в радости. Я понимаю, что в этой профессии нашла себя и что она – наверное, на всю жизнь. Сажусь в машину – приветствую её: «Моя ласточка, моя красавица, не подведи».

– Есть ли в городе места, где Вам особенно нравится проезжать?

– Когда едешь в сторону Первомайска, туда, где нет домов, а видны только деревья и силуэты заводов, любуешься дорогой в любую погоду. Там особенно хорошо видны закаты и рассветы.

– Расскажите о необычных случаях на маршруте.

– Как-то одной бабульке пришлось самостоятельно перебираться из одной больницы в другую, а ей было очень плохо и она заблудилась. Я попросила пассажиров подождать несколько минут и уговорила водителя маршрутки довезти бабульку бесплатно. Если с людьми по-хорошему, они отзываются, идут навстречу.

– Вы заняли 4-е место в городском конкурсе «Работница», показав свои таланты. Как к Вашей работе относятся Ваши дочки?

– Я пока не знаю, продолжат ли они нашу семейную династию. 12-летняя Русалина любит рисовать и плести из бисера, будущая первоклассница Дарина – танцевать. Но я слышала, с какой интонацией девочки сообщают другим детям: «Моя мама – водитель троллейбуса!». По-моему, они мною гордятся.