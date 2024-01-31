В Стерлитамаке действует волонтёрское движение "ZOV сердца"

– Зима. Мороз. А на Худайбердина, 17 жарко! Здесь штаб волонтеров. Люди идут и идут, – рассказывает Назия Миниахметовна. – Кто-то несёт банки для окопных свечей, кто-то тюли старые для маскировочных сетей... Мешками. Не прерывается работа. Режут материал защитного цвета на ленты для сетей, девчата плетут. Мужчины выравнивают края баночек, топят воск, парафин. Внутрь банок вставляется картон буквой Z (символично для фронта) и заливается воском. Отрадно, что предприятия обеспечивают нужным материалом. Завод "Авангард"перед новым годом завез парафин. Очень нужные металлические печки для окопных свечей придумали предприниматели. Баночки свечей удобно вставляются в них, они служат обогревом и для еды и дают тепло. Волонтёры шьют очень удобные носилки, бывает, ими ребята и от непогоды накрываются. Мягкие носилки легки в использовании, складываются, выдерживают до 200 килограммов! Хороши плащ-палатки защитного цвета для бойцов. Мужчины передают свою благодарность центру. В тяжёлые минуты их очень поддерживает эта помощь с Родины. Как там тяжело, мы знаем не понаслышке! Еще живы ветераны прошедшей войны. И в нас живет память о наших дедах-защитниках. Еще помнится блокадный хлеб: символ жизни и надежды. 125 граммов. В объединение "ZOV сердца" приходят школьники, и это отрадно. Пусть они знают и видят, как вся страна поддерживает своих воинов, наших сыновей, в нелёгкое время. У кого-то из них отцы и деды на передовой. Сюда идут по зову сердца.