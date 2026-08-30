Что в имени тебе моём?

Что такое Шафранская дорога? Как сегодня называются улицы Мечетная и Миллионная? Почему Дворянская и Пролетарская – это одна и та же улица? И какая?
Оказывается, Шафранская дорога – это первое, а Мечетная – это второе имя улицы Худайбердина. Миллионной раньше была улица Сакко и Ванцетти, а Дворянской и Пролетарской – улица
Мира, которую переименовывали пять раз. Наши юнкоры отправились в путешествие по городу вместе со справочниками, чтобы имена на табличках домов ожили.
Анна Петрякова, 12 лет:
– Улица Суханова расположена в развивающемся микрорайоне Южном. Эту улицу можно считать героической: она была названа в 2007 году в честь уроженца Стерлитамака, Героя Советского Союза Николая Ивановича Суханова. До Великой Отечественной войны он работал на железнодорожной станции, а в войну был старшим сержантом, командиром отделения противотанковых ружей. Погиб в бою 31 мая 1944 года в Румынии при отражении атаки врага. Я горжусь тем, что наш город бережно хранит память о героях и верю, что именно так можно вырастить поколение патриотов и героев.
Дарья Копанева, 15 лет:
– В моём городе много улиц, названных в честь знаменитых людей. Возьмём, к примеру, улицу Шафиева. Бахтигарей Агзамович Шафиев родился в 1897 году. Общественно-политический деятель, один из основателей Башкирской Автономной Советской Республики, в годы революционных преобразований и Гражданской войны он занимал пост заместителя председателя Временного Революционного Совета Башкортостана. Внёс значительный вклад в просвещение народа, став первым редактором первой газеты на башкирском языке «Башкортостан». Активно занимался пропагандистской и организационной работой среди населения. Жизнь Бахтигарея Шафиева трагически оборвалась в 1918 году: он был арестован казаками атамана Дутова и расстрелян. Его именем названа улица в Михайловском микрорайоне Стерлитамака.
В нашем городе есть улицы, чьи названия не посвящены конкретным людям. Так, улица Фестивальная в Стерлитамаке, как и во многих других городах России, получила своё название не в честь конкретного человека, а в память о Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Это масштабное международное событие прошло в Москве в 1957 году и стало символом «хрущёвской оттепели», открытости миру и дружбы народов. В честь фестиваля по всему Советскому Союзу начали появляться улицы, парки и площади с названием «Фестивальная» — так в топонимике увековечили дух эпохи.
Ольга Копанева, 13 лет:
– Мой дом расположен на улице Тукаева. Почему она называется именно так? Всё началось с творчества Габдуллы Тукаева, известного как Габдулла Тукай. Он был татарским народным поэтом, литературным критиком, публицистом, общественным деятелем и переводчиком. Основоположник новой татарской поэзии и классиком национальной литературы, он в раннем детстве остался сиротой, переехал в Уральск и стал учиться. Выучил арабский, персидский, турецкий и русский языки, начал первые литературные опыты. После революции стал печататься в татарских газетах и журналах. Тукай умер рано – в 26 лет из-за туберкулёза. Я считаю, что называть улицы в честь известных людей – это способ сохранить память о тех, кто внёс заметный вклад висторию, культуру, науку или защитил Отечество.
Александр Матвеев, 15 лет:
– Улица Щербакова появилась в Стерлитамаке в 1975 году – в прошлом году ей исполнилось полвека. Она названа в честь Героя Советского Союза Павла Фёдоровича Щербакова. Во время Великой Отечественной войны Павел Щербаков был комсоргом стрелкового батальона. В январе 1945 года он проявил исключительное мужество: при форсировании реки Одер в Польше под огнём противника в числе первых переправился на левый берег и участвовал в отражении контратак врага. Героя Советского Союза Щербакову присвоено посмертно. Названная в честь него улица расположена в районе Дома быта, в живописном месте, на берегу Стерли. А ещё эта улица нравится мне потому, что здесь, в одной из аккуратных пятиэтажек находится библиотека, где мы занимаемся журналистикой (на фото). И после занятий я возвращаюсь домой по красивому парку вдоль реки.
Елизавета Гринина, 15 лет:
– Улица Лесная возникла в ходе плановой застройки одного из жилых районов нашего города в 1950–1970-х годах. В это время в Стерлитамаке активно возводили кварталы для работников новых предприятий. Улицы получали типовые, но выразительные названия: Садовая, Парковая, Лесная — всё это подчёркивало озеленённость и уют новых районов. Лесная улица действительно располагалась рядом с лесом – точнее, с сосновой посадкой. Это не одна из первых улиц города, а продукт его активного роста в XX веке, когда Стерлитамак из уездного города и центра мукомольного и кожевенного производства превращался в крупный промышленный центр.
Божена Черномыдинана, 13 лет:
– Улица Нагуманова в Стерлитамаке названа в честь Дайлягая Сираевича Нагуманова (1922–1944) . Он уроженец Башкортостана, герой Великой Отечественной войны, удостоенный звания Героя Советского Союза посмертно. Его подвиг оставил значительный след в истории страны. В ходе сражения у польского посëлка Михалув он подбил три вражеских танка, но его собственный танк был подожжён. Приказав экипажу
покинуть горящую машину, отважный офицер направил ее на таран вражеского танка и ценой своей жизни уничтожил его. Улица, носящая сейчас имя героя, также имела богатую историю и меняла свои названия несколько раз. Например, первое её известное название - это Больничная улица, так как на ней находилась первая городская глазная больница. Позднее улицу стали называть Выездной (это связано с тем, что с неё был выезд на Уфимский тракт). Улицей Нагуманова она стала в 1964 году.
Карина Бакиева, 13 лет:
– Наверняка вам доводилось бывать на улице Кочетова. Задумывались ли вы, в честь кого она названа? Иван Данилович Кочетов – советский военный лётчик, Герой Советского Союза. Он родился в Стерлитамаке 9 июня 1917 года. В юности хотел стать пилотом и учился в местном аэроклубе, а в 1937 году был призван в армию. На следующий год Иван окончил Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков и стал профессиональным пилотом. Благодаря этому он совершил 462 боевых вылета, участвовал в воздушных боях и наносил удары по вражеской технике. 14 мая 1943 года Иван Кочетов погиб при выполнении боевого задания. Сегодня имя героя носит не только улица, но и гимназия № 4. На зданиях гимназии и бывшего аэроклуба, где он учился, установлены мемориальные доски. Это наш земляк, память о котором мы чтим. Прогуливаясь по улице Кочетова, я часто думаю: благодаря таким людям мы понимаем, что мечтать – значит действовать.
Алина Галимова, 12 лет:
– Улица Тетюшева названа в честь Саввы Никифоровича Тетюшева, русского купца, основателя Стерлитамака. В 1760-х годах Савва Тетюшев предложил построить новую пристань на слиянии рек Ашкадара и Белой, чтобы увеличить поставки илецкой соли в Центральную Россию до миллиона пудов. императрица Екатерина II одобрила проект и назначила Тетюшева «Главным директором добывания и отправления илецкой соли».
Весной 1767 года из устья Ашкадара вышел первый караван барок с солью. Правда, достичь заявленных цифр не удалось, зато появился наш любимый город. А в парке содовиков установлен памятник Савве Тетюшеву.
Иван Крюков, 13 лет:
– Улица Худайбердина – самая длинная улица Стерлитамака. Она берёт название от имени выдающегося башкирского революционера Шагита Ахметовича Худайбердина. В годы Гражданской войны он боролся за Советскую власть в Башкортостане, а также занимался партийной работой. Журналист и писатель, Шагит Худайбердин многое сделал для развития башкирского языка. Его именем названы улицы в Стерлитамаке, Ишимбае, Давлеканово, Кумертау, Янауле и Туймазах.
Варвара Быданцева, 12 лет:
– Проспект Ленина – одна из центральных улиц нашего города. На всём её протяжении расположены административные здания, магазины и кафе, что делает её оживлённой и многолюдной в любое время дня. Проспект Ленина был свидетелем многих значимых событий. Здесь проходят митинги и праздничные шествия. Особенно красив проспект вечером, когда зажигается иллюминация. Прогуливаясь по нему, можно почувствовать дух времени и связь эпох.