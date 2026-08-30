Что в имени тебе моём?

Что такое Шафранская дорога? Как сегодня называются улицы Мечетная и Миллионная? Почему Дворянская и Пролетарская – это одна и та же улица? И какая?

Оказывается, Шафранская дорога – это первое, а Мечетная – это второе имя улицы Худайбердина. Миллионной раньше была улица Сакко и Ванцетти, а Дворянской и Пролетарской – улица

Мира, которую переименовывали пять раз. Наши юнкоры отправились в путешествие по городу вместе со справочниками, чтобы имена на табличках домов ожили.

Анна Петрякова, 12 лет:

– Улица Суханова расположена в развивающемся микрорайоне Южном. Эту улицу можно считать героической: она была названа в 2007 году в честь уроженца Стерлитамака, Героя Советского Союза Николая Ивановича Суханова. До Великой Отечественной войны он работал на железнодорожной станции, а в войну был старшим сержантом, командиром отделения противотанковых ружей. Погиб в бою 31 мая 1944 года в Румынии при отражении атаки врага. Я горжусь тем, что наш город бережно хранит память о героях и верю, что именно так можно вырастить поколение патриотов и героев.

Дарья Копанева, 15 лет:

– В моём городе много улиц, названных в честь знаменитых людей. Возьмём, к примеру, улицу Шафиева. Бахтигарей Агзамович Шафиев родился в 1897 году. Общественно-политический деятель, один из основателей Башкирской Автономной Советской Республики, в годы революционных преобразований и Гражданской войны он занимал пост заместителя председателя Временного Революционного Совета Башкортостана. Внёс значительный вклад в просвещение народа, став первым редактором первой газеты на башкирском языке «Башкортостан». Активно занимался пропагандистской и организационной работой среди населения. Жизнь Бахтигарея Шафиева трагически оборвалась в 1918 году: он был арестован казаками атамана Дутова и расстрелян. Его именем названа улица в Михайловском микрорайоне Стерлитамака.

В нашем городе есть улицы, чьи названия не посвящены конкретным людям. Так, улица Фестивальная в Стерлитамаке, как и во многих других городах России, получила своё название не в честь конкретного человека, а в память о Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Это масштабное международное событие прошло в Москве в 1957 году и стало символом «хрущёвской оттепели», открытости миру и дружбы народов. В честь фестиваля по всему Советскому Союзу начали появляться улицы, парки и площади с названием «Фестивальная» — так в топонимике увековечили дух эпохи.

Ольга Копанева, 13 лет:

– Мой дом расположен на улице Тукаева. Почему она называется именно так? Всё началось с творчества Габдуллы Тукаева, известного как Габдулла Тукай. Он был татарским народным поэтом, литературным критиком, публицистом, общественным деятелем и переводчиком. Основоположник новой татарской поэзии и классиком национальной литературы, он в раннем детстве остался сиротой, переехал в Уральск и стал учиться. Выучил арабский, персидский, турецкий и русский языки, начал первые литературные опыты. После революции стал печататься в татарских газетах и журналах. Тукай умер рано – в 26 лет из-за туберкулёза. Я считаю, что называть улицы в честь известных людей – это способ сохранить память о тех, кто внёс заметный вклад висторию, культуру, науку или защитил Отечество.