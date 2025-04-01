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1 Апреля , 16:13

Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»

Общественная палата Башкортостана подвела итоги опроса о «Удовлетворенности населения качеством реализации программы комплексного благоустройства дворовых территорий «Башкирские дворики». Опрос проводился среди жителей республики с 13 февраля по 31 марта текущего года.

Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»
Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»

Глава региона Радий Хабиров в своем послании Государственному собранию – Курултаю Республики Башкортостан 12 декабря 2024 года поручил Общественной палате изучить мнение граждан о качестве реализации этой программы в предыдущие годы.

В опросе приняли участие 2168 человек, чьи дворы были отремонтированы в рамках программы «Башкирские дворики» с 2019 по 2024 годы. Участникам было предложено ответить на 12 вопросов. Полностью удовлетворены обновленными придомовыми территориями 66% респондентов, частично удовлетворены — 27%. Также жители могли оставить свои предложения по улучшению дворов, среди которых были идеи о добавлении зелени, увеличении количества парковочных мест, установке освещения и шлагбаумов.

С 14 апреля по 30 июня члены Общественной палаты Башкирии планируют провести очный мониторинг качества ремонтных работ во дворах, выполненных в рамках программы «Башкирские дворики» в 2024 году. Выезды запланированы в 5 городов и 15 районов республики.

По итогам мониторинга будет организован круглый стол с участием профильных ведомств и организаций, на котором общественники республики представят систематизированные результаты изучения удовлетворенности собственников помещений в многоквартирных домах выполнением работ в рамках программы «Башкирские дворики».

 

ФОТО СЕРГЕЯ КРАМСКОВА и пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак.

Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»
Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»
Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»
Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»
Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»
Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»
Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»
Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»
Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»
Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»
Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»
Автор:Юлия Кононова
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