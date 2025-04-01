Жители Башкирии довольны ремонтом дворов по программе «Башкирские дворики»

Глава региона Радий Хабиров в своем послании Государственному собранию – Курултаю Республики Башкортостан 12 декабря 2024 года поручил Общественной палате изучить мнение граждан о качестве реализации этой программы в предыдущие годы.

В опросе приняли участие 2168 человек, чьи дворы были отремонтированы в рамках программы «Башкирские дворики» с 2019 по 2024 годы. Участникам было предложено ответить на 12 вопросов. Полностью удовлетворены обновленными придомовыми территориями 66% респондентов, частично удовлетворены — 27%. Также жители могли оставить свои предложения по улучшению дворов, среди которых были идеи о добавлении зелени, увеличении количества парковочных мест, установке освещения и шлагбаумов.

С 14 апреля по 30 июня члены Общественной палаты Башкирии планируют провести очный мониторинг качества ремонтных работ во дворах, выполненных в рамках программы «Башкирские дворики» в 2024 году. Выезды запланированы в 5 городов и 15 районов республики.

По итогам мониторинга будет организован круглый стол с участием профильных ведомств и организаций, на котором общественники республики представят систематизированные результаты изучения удовлетворенности собственников помещений в многоквартирных домах выполнением работ в рамках программы «Башкирские дворики».

ФОТО СЕРГЕЯ КРАМСКОВА и пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак.