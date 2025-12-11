-12 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Говорят горожане
11 Декабря , 16:13

Процветания и больших тиражей

Пожелала газете победительница розыгрыша.

Процветания и больших тиражей
Процветания и больших тиражей

Елена Николаевна Макарова – очередной призёр розыгрыша среди подписчиков «СР». Она – заведующая детским садом № 76. Здесь очень дружный и целеустремлённый коллектив.
Буквально на прошлой неделе воспитатели вместе с детьми выступили и заняли второе место на региональном этапе конкурса «Таланты нашего города», в котором участвовали более сорока команд.
Говорит, что с удовольствием поучаствовали бы и в недавнем конкурсе «Работница города», но так сложилось, что поздно узнали о нём.
Здесь стараются использовать все возможности для роста, улучшения условий. Недавно подали заявку на участие в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Хотят построить для детишек летнюю веранду.
Садик развивается вместе с детьми и их родителями. В городском рейтинге за год поднялись с 64-го на 22-е место.
С «СР» Елена Николаевна дружит с детства. Хорошо помнит, как наш фотокор впервые сделал её снимок, когда была ещё шестиклассницей. Газете она пожелала процветания и больших тиражей.

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru