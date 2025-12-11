Елена Николаевна Макарова – очередной призёр розыгрыша среди подписчиков «СР». Она – заведующая детским садом № 76. Здесь очень дружный и целеустремлённый коллектив.

Буквально на прошлой неделе воспитатели вместе с детьми выступили и заняли второе место на региональном этапе конкурса «Таланты нашего города», в котором участвовали более сорока команд.

Говорит, что с удовольствием поучаствовали бы и в недавнем конкурсе «Работница города», но так сложилось, что поздно узнали о нём.

Здесь стараются использовать все возможности для роста, улучшения условий. Недавно подали заявку на участие в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Хотят построить для детишек летнюю веранду.

Садик развивается вместе с детьми и их родителями. В городском рейтинге за год поднялись с 64-го на 22-е место.

С «СР» Елена Николаевна дружит с детства. Хорошо помнит, как наш фотокор впервые сделал её снимок, когда была ещё шестиклассницей. Газете она пожелала процветания и больших тиражей.