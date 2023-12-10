Вкладывая душу в искусство

Поздравить юбиляра в тот вечер приехали коллеги, друзья, почётные гости из мира искусства. Вручая почётную грамоту министерства культуры Республики Башкортостан, председатель республиканского комитета профсоюза работников культуры, народный артист РБ Александр Кузьменко сказал: «Лира Анваровна не просто художественный руководитель. Это человек, который вкладывает в искусство всю душу, отдаёт всё сердце. Артистам, которые попали в её руки, крупно повезло. У неё тонкий художественный вкус, замечательное чутьё на таланты. А это очень важно для человека, занимающегося художественным руководством в профессиональном творческом коллективе».

Последнее – сказано в точку. Именно благодаря её профессиональному чутью, наша филармония пополнилась такими талантами, как Айгиз Уелданов, Ильдар Абдрашитов, Линар Зарипов, Альберт Кильмаков, Ильнар Заманов, главный дирижёр Артём Болотов. В далёком 1999 году молодая выпускница Уфимского института искусств начала свою творческую биографию в Стерлитамакской государственной филармонии. Во многом благодаря ей одна из филармонических структур – музыкально-литературный лекторий стал высокопрофессиональным коллективом, который несёт радость зрителям и в первую очередь детям и школьникам. Лектором-музыковедом Лирой Файзуллиной не просто было подготовлено более полусотни концертных лекций. Значительно вырос профессиональный уровень коллектива.

Заместитель главы администрации ГО г.Стерлитамак Эмиль Шаймарданов подчеркнул тот факт, что под руководством Лиры Анваровны создано более 300 концертных программ, которому рукоплескали зрители не только Стерлитамака, Башкортостана, России, но и зарубежья. Коллективы и артисты филармонии по праву завоёвывают призовые места на международных конкурсах и фестивалях. А сама Стерлитамакская филармония стала ярким очагом культуры в масштабе всей республики. За высокое профессиональное мастерство Л.А.Файзуллина была отмечена почётной грамотой администрации города.

Несмотря на сравнительно невысокое процентное соотношение чувашей в Стерлитамаке и Стерлитамакском районе, именно Стерлитамак считается культурным центром чувашского населения Башкортостана. Свидетельством тому стали поздравления председателя Чувашской национальной культурной Автономии г. Стерлитамак Оксаны Федоровой, заместителя литературного объединения «Шурадал» Геннадия Челбира, чувашского эстрадно-фольклорного ансамбля «Сарби» – ещё одной структуры Стерлитамакской филармонии.

Видеопоздравления прозвучали от педагога-хореографа, народного артиста РФ, Почётного гражданина Чеченской республики Дикалу Мурзакаева, художественного руководителя ансамбля народного танца «Шалкыма» Абдрасула Есекеева (Казахстан), солиста Башкирского государственного театра оперы и балета Рима Рахимова, который так же начинал в нашей филармонии, заслуженного артиста Татарстана Ильфира Султанова и других.

К многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в тот день со сцены Театрально-концертного объединения, присоединились и другие гости. Своими яркими выступлениями вечер украсили такие звёзды, как заслуженный артист России, народный артист Башкортостана и Татарстана Идрис Газиев, заслуженный деятель искусств РБ Урал Идельбаев и Диляра Идельбаева. Своего художественного руководителя поздравили все коллективы филармонии: эстрадно-фольклорная группа «Ашкадар», музыкально-литературный лекторий, оркестр русских народных инструментов, Театр танца, чувашский эстрадно-фольклорный ансамбль «Сарби».

«Мы знаем вас как грамотного, чуткого, отзывчивого руководителя. Являясь режиссёром и вдохновителем всех программ большого коллектива филармонии, не одно десятилетие восхищаете своим талантом и мастерством», – сказал, в частности, директор Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения Харис Абдрахимов.

Но самую точную оценку яркой концертной программе «Великой лиры торжество» дали зрители, которые почти каждый номер провожали овациями и криками «Браво!». А один из пожилых зрителей, который по собственному признанию, впервые видел выступления артистов нашей филармонии, так оценил чувства после концерта: «Я в шоке! В самом хорошем смысле этого слова! Если бы не увидел своими глазами, не поверил бы, что это наши. Решил бы, что выступают московские гости. Стерлитамак действительно стал настоящим городом высокой культуры!».

И в этом есть заслуга и Лиры Анваровны Файзуллиной.

Фаяз ЮМАГУЗИН