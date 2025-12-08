-12 °С
Имя в истории города
8 Декабря , 12:41

С любовью к людям и слову

35 лет в редакции газеты "Стерлитамакский рабочий" трудится журналист Марина Воронова.

Доброе, искреннее слово во все времена исцеляет и придаёт людям сил. А сегодня, в эпоху цифровизации и сверхскоростей, нам с вами особенно важно слышать и понимать друг друга. Для этого и нужна профессиональная журналистика – чтобы объединять людей и помогать им менять себя и мир к лучшему. 

Марина Воронова – лауреат премии им.Шагита Худайбердина. Она не только корреспондент, известный в республике и за её пределами, но и поэт, и наставник. На творческие встречи с ней стремятся попасть и взрослые, и дети: рядом с этим автором интересно, светло и радостно. Наверное, потому, что Марина Сергеевна живёт с любовью к людям и слову и верит в лучшее в каждом из своих собеседников. Журналист вдохновляется, осмысляя действительность, а мы вдохновляемся, читая глубокие и правдивые тексты. 

Мы поздравляем коллегу с тем, что она 35-лет счастлива в любимом деле. И желаем новых творческих свершений, открытий и пронзительных строк, которые побуждают читателей думать, действовать и к каждому мгновению относиться бережно и с благодарностью.       

