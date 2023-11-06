Взгляд в прошлое с высоты птичьего полёта

Школу № 14 Ринат Зубаиров окончил с золотой медалью. А потом «золото» подтвердил дипломом с отличием Уфимского авиационного института. Работал на разных предприятиях. Последняя должность – главный специалист Салаватского проектного института. Бывал в командировках в Японии, проверял производство акриловой кислоты на ОАО «Газпром нефтехим Салават» на соответствие российским нормативам.

В беседе затронул любопытные факты из истории этого предприятия.



Комбинат был вывезен из Германии в качестве репарации. А построен без малого сто лет назад, в 1930-х годах, для переработки нефти из угля. Дело в том, что в Германии почти нет нефтяных месторождений. Зато есть залежи каменного угля. Получать нефть из угля немцев заставила нужда. В годы Второй мировой войны без нефти вся их военная мощь превратилась бы в обездвиженную груду металлолома. И уже полученную из угля нефть перегоняли в бензин, солярку, авиационный керосин.

После войны наши вывезли этот завод, рассчитывая получать нефть из кумертау­ского бурого угля. Но к тому времени, когда всё производство было смонтировано, нефтеперерабатывающая промышленность республики переключилась на более дешёвую ишимбайскую нефть.



У Рината Ризаевича было опосредованное отношение и к уникальной доставке в Салават реактора и прочего крупногабаритного оборудования для комплекса акриловой кислоты. (В своё время мы писали об этой уникальной операции). Во всяком случае, он был в курсе событий. А дело было так. После того как многотонный груз в 2014 году водным путём довезли из Европы в Нижнекамск (Татарстан), баржа отбуксировала его по Каме и Белой в Уфу. Далее − автопоездом в Салават. Для этого пришлось провести огромную подготовительную работу.

По маршруту движения усилили автомобильные мосты, углубили дороги под эстакадами, отремонтировали дорожное полотно, провели экспертизу, оформили разрешение и специальный пропуск на перевозку крупногабаритного груза по дорогам общего пользования, организовали сопровождение ГИБДД. В тот год на трассе в сторону Уфы на несколько месяцев перекрывалась одна полоса. Многие припомнят, как по сигналам сотрудников ГАИ, машины объезжали большегрузную кавалькаду, двигавшуюся со скоростью пешехода. А для того, чтобы доставленное оборудование завезти на территорию предприятия и смонтировать, пришлось под эстакадой прокопать канаву глубиной пять метров…



«ПРОЩАЛЬНЫЙ АККОРД» ОТ СТАРОГО ГОРОДА

Ринат Ризаевич порадовался, что, несмотря на жесточайшее давление общественности, Юмагузинское водохранилище было построено и оправдало своё предназначение: год от года лето всё жарче и всё острее вопрос водных ресурсов.

И вдруг со словами: «Есть мечта сделать панораму города восьмидесятых!», Ринат Ризаевич выложил из пакета рулон фотоснимка. Фотография, действительно, впечатляла (фото 1-2). Во всяком случае, ранее таких снимков видеть не доводилось. Сделан он 8 апреля 1985 года из кабины подъёмного крана. В то время подобные краны возвышались над всем старым городом. Историческая часть города в квадрате между Сакко и Ванцетти и Б.Хмельницкого, Мира и Советской в те годы пошла под снос. На месте неказистых частных домов взлетели ввысь коробки типовых многоэтажек. С одного из таких кранов, что возводил девятиэтажку возле школы № 3 по ул. Мира, Р.Р.Зубаиров успел «зацепить» остатки того, что ещё не успели снести.



«Специально для меня крановщик совершил несколько оборотов, – поделился он «секретом» своего снимка. – К сожалению, негативы не сохранились, но я успел совместить их в один панорамный снимок с высоты птичьего полёта».

Итак, Стерлитамак, историческая часть города. Ранняя весна 1985-го… Улица Мира узнаваема, хотя за домом № 44, что напротив школы, в сторону рынка сегодня уже совсем другие строения. Силуэты русского театра тоже иные: пока вместо нынешнего пристроя – красавца – квадратная коробка.

Фрагмент улицы 7 ноября, запечатлённый на снимке, сегодня вы уже не отыщете в городе. Этот квартал был полностью застроен многоэтажками. Сейчас эта улица «упирается» в улицу Б.Хмельницкого и «выныривает» на Сакко и Ванцетти. На снимке Рината Зубаирова она всё ещё проглядывается, хотя уже почти вся в «руинах», а кое-где уже «проклюнулись» первые этажи многоквартирных домов.

Улица Худайбердина на снимке тоже нынче не та. Вернее, квартал от Стерли до улицы Советской практически такой же, как и ныне, – весь в многоэтажных домах. А вот от улицы Советской до Мира многоэтажек ещё почти нет. Да и не все одноэтажные дома снесены.



Двор третьей школы (сейчас лицея) на снимке – почти такой же, как в наши школьные годы: знакомый сарайчик, куда складировали макулатуру, какие-то подсобные помещения.

«Прощальный аккорд» – так можно было охарактеризовать этот уникальный снимок фотографа-любителя.

P. S. Для сравнения мы решили привести снимок Сергея Трибунского, сделанный в начале восьмидесятых (фото 3).

Снято с самолёта. Запечатлена часть города от улицы Сакко и Ванцетти в сторону Худайбердина. Как видим, в то время «старый город» полностью оправдывал своё название: «ковёр» из одноэтажных частных деревянных домиков полностью устилал этот квартал. Таким он останется в нашей памяти да на уникальных снимках прошлого.





Фото Рината Зубаирова и Сергея Трибунского.