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75 лет Победы
История
История
9 Ноября 2020, 11:09
Ключ к разгадке секретов
История
16 Октября 2020, 14:34
Помним, гордимся!
История
19 Июня 2020, 14:40
В Башкирии в День памяти и скорби музеи представят онлайн-уроки о земляках-участниках ВОВ
История
30 Мая 2020, 21:55
История Стерлитамака – в именах
История
7 Апреля 2020, 17:00
В Стерлитамаке началась реставрация дома купца Патрикеева.
История
6 Апреля 2020, 17:13
История создания фильма о Салавате Юлаеве. Окончание
История
13 Марта 2020, 13:39
Последний патрон
История
6 Марта 2020, 17:10
Победа в войне спасла от геноцида целые народы
История
29 Февраля 2020, 14:15
Самым ярким доказательмтвом жестокости фашистов был геноцид мирного населения
История
23 Февраля 2020, 12:03
Залпы легендарных «Катюш»
История
11 Февраля 2020, 16:45
1941-1945 гг.: факты и события
История
3 Февраля 2020, 12:23
Как отыскать своих предков?
История
21 Октября 2019, 20:37
"Салют" из прошлого 1965 год
История
20 Октября 2019, 17:24
"Салют" из прошлого 1981 год (3)
История
20 Октября 2019, 16:54
"Салют" из прошлого 1981 год (2)
История
19 Октября 2019, 23:18
"Салют" из прошлого 1981 год
История
18 Октября 2019, 20:00
«Салют» из прошлого (продолжение)
История
17 Октября 2019, 20:48
"Салют" из прошлого 3
История
17 Октября 2019, 13:00
"Салют" из прошлого
История
12 Сентября 2019, 16:33
Что имели – не хранили…
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Новости
14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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