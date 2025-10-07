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История

История
3 Сентября , 12:12
Две войны военфельдшера Музафарова
История
2 Июля , 09:16
60 лет назад в Стерлитамаке открыли памятник Ленину
История
28 Мая , 11:08
В памятнике – история рода войск и создателей
История
28 Мая , 09:40
Мы просто не бросили друг друга
История
28 Мая , 05:30
Как Соколов провёл Наполеона
История
7 Октября 2025, 06:37
Рассказывает подполковник органов госбезопасности РФ в отставке Марс Абдеев
История
13 Июня 2025, 10:00
К 100-летию Гадия Мухамадиевича Арсланова
История
7 Июня 2025, 07:00
Как менялись улицы Стерлитамака
История
19 Февраля 2025, 05:15
Вспоминаем, каким Стерлитамак был 15 лет назад. Часть 2
История
7 Февраля 2025, 06:46
Вспоминаем, каким Стерлитамак был 15 лет назад
История
19 Января 2025, 06:00
Любовь и архитектура
История
15 Декабря 2024, 10:00
О стерлитамакском казначействе
История
14 Декабря 2024, 08:43
Заглянуть в прошлое
История
17 Ноября 2024, 05:00
Человек-легенда. Судьба георгиевского кавалера
История
18 Мая 2024, 06:40
Без срока давности
История
11 Апреля 2024, 06:48
«Паровоз Победы» прибудет в Стерлитамак
История
2 Декабря 2023, 03:49
В Стерлитамаке прошёл праздник народной вышивки
История
6 Ноября 2023, 05:00
Взгляд в прошлое с высоты птичьего полёта
История
9 Августа 2023, 10:06
Кумыс появился в эпоху энеолита. Ему уже 5500 лет!
История
21 Апреля 2023, 05:30
Найдено место гибели героической девушки-добровольца, которая ушла на фронт ВОВ из Стерлитамака
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