Мы просто не бросили друг друга

СЕВЕРНЫЕ ПРОВИНЦИИ (1980 – 1981 годы)

В 1980 году в боевых действиях в северных провинциях Афганистана участвовали подразделения пограничных войск КГБ СССР и Демократической Республики Афганистан (ДРА).

Перед нами стояли задачи обеспечения безопасности советской границы и оказания помощи местным властям в противодействии вооружённым формированиям оппозиционеров.

В январе 1980 года мы были введены в северные провинции ДРА в составе сводных боевых отрядов (СБО) от Хорогского и Пянджского погранотрядов Краснознамённого Среднеазиатского пограничного округа (КСАПО). Наши подразделения расположились гарнизонами: Хорогский СБО – в одном из уездных центров провинции Бадахшан, прикрыв советский районный центр Калай-Хумб и дорогу Душанбе – Хорог (150 человек); Пянджский СБО – в афганском речном порту «Шерхан», предотвратив угрозу его захвата мятежниками (204 человека).

Первая операция советских пограничных войск «Горы-80» в приграничье ДРА была проведена в западной части Памира в феврале-марте 1980 года совместными усилиями трёх СБО: Хорогского, Московского и Пянджского пограничных отрядов.

С началом крупномасштабных боевых действий 40-й армии пограничные подразделения, введённые в Афганистан, также приступили к выполнению боевых задач по поиску и уничтожению отрядов моджахедов в приграничье. Своими действиями мы создали своеобразную полосу безопасности южных рубежей СССР.

К осени 1980 года контингент ПВ КГБ СССР в афганском пограничье составил 1500 человек. К весне 1981 года СБО были переформированы в мотоманевренные и десантно-штурмовые группы, которые распределились по десяти населённым пунктам ДРА к югу от Таджикской ССР.

В 1980 году в результате серии операций «Весна-80», «Лето-80» и «Осень-80» в приграничных районах Северного Бадахшана и провинции Тахар пограничники освободили значительную территорию, что позволило афганским властям укрепиться здесь, организовать и выставить подразделения охраны.

БУФЕРНАЯ ЗОНА

С конца февраля 1980 года советские войска (40-я армия) приступили к крупномасштабным боевым действиям против оппозиции, в связи с чем резко обострилась ситуация на советско-афганской границе.

Участились нападения на автомобильные колонны, доставлявшие груз из СССР в ДРА, и нарушения государственной границы СССР. Вооружённая оппозиция стала совершать провокации против советских пограничников и мирных граждан союзных республик СССР, проживавших в приграничье.

Наш отряд (СБО) прибыл из Москвы в Таджикистан в январе 1980 года. Наиболее опасные участки горной местности приграничных районов ДРА (таджикское направление) входили зону ответственности трёх отрядов.

Из наших отрядов уже в северных провинциях начали формировать мотоманевренные группы. Задача – создать буферную зону глубиной до 100-150 километров, чтобы отряды моджахедов не подходили к советской территории. Официально нас там не было. Неофициально мы держали целые ущелья.

ЛИКВИДАЦИЯ

10 октября 1980 года наш отряд вылетел на ликвидацию мятежных формирований в районе населённого пункта Чахи-Аб. Операция длилась чуть более 6 часов, был ликвидирован «исламский комитет» и мятежники.

Сразу после высадки десанта вертолётами МИ-8 в районе ущелья мы заняли господствующие высоты. Наша группа вступила в бой и не дала духам вырваться из кишлака. В результате многие мятежники были ликвидированы, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе и наши автоматы ППШ времён Великой Отечественной войны.

В начале боя погиб командир нашего отделения сержант Виктор Иванович Бутаков, который в то время исполнял обязанности заместителя командира десантно-штурмовой группы.

Виктор был моим другом и земляком, родился 12 апреля 1960 года в Уфе. До армии работал слесарем на приборостроительном заводе им. В.И.Ленина, занимался боксом. Он неоднократно участвовал в боевых операциях. За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в Уфе.

ВООРУЖЕНИЕ

Десантно-штурмовые и мотоманевренные группы (ДШГ, ММГ) были хорошо вооружены и оснащены боевой техникой для действий в условиях сильно пересечённой местности. Тяжёлое вооружение устанавливалось на БМП и БТР, были миномёты АГС-17, СПГ-9. Перед нами была поставлена задача взять под контроль приграничные районы всех северных провинций ДРА (исключая Герат и Бадахшан) и их центры.

30-миллиметровый автоматический станковый гранатомёт АГС-17 «Пламя» применялся нашей группой в контрпартизанской борьбе в горной местности.

К началу 1981 года в восьми пограничных округах было сформировано девять маневренных групп численностью немногим более 300 человек каждая. Наши подразделения располагались в двадцати пунктах северных провинций ДРА, включая два гарнизона на Малом афганском Памире.

СОВМЕСТНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РЕЙДЫ

В боевых действиях против моджахедов мотоманевренные группы пограничников, как правило, участвовали совместно с подразделениями Царандоя, правительственных войск ДРА, частями 40-й армии, а также отрядами местной самообороны («малиши»). Из 12 пехотных дивизий правительственных войск ДРА в совместных с советскими пограничниками боевых действиях участвовали дислоцированные в северных провинциях 17-я, 18-я и 20-я пехотные дивизии. Из формирований пограничной охраны ДРА во взаимодействии участвовала 5-я пограничная бригада. Из частей 40-й армии совместно с пограничниками на восточном участке афганского приграничья действовали полки 201-й мотострелковой дивизии, которые были дислоцированы в провинциях Кундуз и Саманган.

Также в совместных операциях с пограничниками на западном участке афганского приграничья участвовал введённый на север Афганистана 30 октября 1981 года 177-й отдельный отряд специального назначения от 22-й отдельной бригады спецназа, дислоцировавшейся до мая 1982 года в провинции Фарьяб.

Кроме совместных, руководство ПВ КГБ СССР проводило самостоятельные рейды и операции силами нескольких ММГ и ДШГ при поддержке вертолётов пограничной авиации.

При этом ситуация оставалась напряжённой. Так, в июне 1980 года отряд моджахедов пересёк государственную границу и на советской территории атаковал пограничный наряд. В марте 1981 года другой отряд моджахедов захватил в плен на советской территории двух пограничников и казнил их.

НА ТОЧКЕ

Летом 1980 года наша группа два месяца находилась на точке вблизи населённого пункта Рустак. С одной стороны был кишлак, с другой – огромное красивое маковое поле. Жили в построенных нами блиндажах. Для ещё лучшего укрепления нашей точки мы рыли окопы, протянули мины, а свои БТР закопали в землю так, что торчали одни только башни.

В блиндажах, кстати, условия были оригинальные (спали рядом с оружием, боеприпасами, муравьями, тарантулами и змеями, днём не давали скучать скорпионы). Готовили пищу из продуктов, которые нам выдавали в качестве сухого пайка. За водой ездили на БТР за несколько километров от точки, там удавалось и помыться в холодной родниковой воде.

В ЛАБИРИНТЕ СКАЛ И ОСЫПЕЙ

15 октября 1980 года, через несколько дней после гибели моего друга и нашего командира Виктора Бутакова, наша группа после десантирования выдвинулась пешим порядком через горный перевал для выполнения задачи по ликвидации базового лагеря духов.

Были уже сумерки – в горах рано темнеет. Группа попала в засаду и на заминированную тропу, которая путала нас своими зигзагами, хотя на карте путь выглядел прямым. На деле – лабиринт скал и осыпей. Нам казалось, мы отклонились от маршрута. Горы обманули нас так, как умеют обманывать только горы.

Впереди колонны прогремел взрыв – это была мина. Погиб мой земляк, стрелок рядовой Ильдар Зиевич Салахов. Он родился 12 февраля 1960 года в деревне Новонагаево Краснокамского района Башкирской АССР. До армии работал автослесарем на Нефтекамском заводе автосамосвалов. Посмертно награждён орденом Красной Звезды. Похоронен в родной деревне.

ПАМЯТЬ О КУШКЕ

В ночь с 27 на 28 декабря 1979 года из Кушки в Афганистан вошла 5-я гвардейская мотострелковая дивизия.

В 1980 году на месте её дислокации была развернута 88-я мотострелковая дивизия. В 1980 году в Кушке разместилась 1468-я перевалочная база КТуркВО, снабжавшая 40-ю армию, находившуюся в Афганистане.

Весной 1981 года полковник Б.В.Громов был назначен командиром 5-й мотострелковой дивизии.

В 1981 году был построен полевой трубопровод из Кушки на 18 км вглубь территории Афганистана для перекачки горючего.

В конце службы в Афганистане довелось побывать в Кушке – южной точке СССР, находящейся в лощине между сопок. Городок небольшой, погода неустойчивая: в феврале тепло до 20 градусов и ветер.

До вылета в ДРА довелось немного посмотреть город, здесь многое показалось необычным. Хлеб продавался на развес, яблоки – во всех магазинах, в книжных магазинах – хорошие книги, которых в те годы у нас не было в продаже. То есть снабжение отличалось. Удивили швейцарские и японские часы, очки в хороших оправах и многое другое.

ВЫПОЛНИЛИ СВОЮ РАБОТУ

Прощаясь с Афганистаном в конце февраля 1981 года, мы поняли, что выполнили свою работу.

Наши бойцы доказали, что эффективность десантно-штурмовых и мотоманевренных групп определяется не только пониманием сложнейших местных противоречий, но и опытом и методом службы подразделений, доказывая, что иногда точечное и грамотное воздействие может быть эффективнее массированного силового удара.

Военную службу на территории ДРА проходили более 620 тысяч советских граждан, в их числе 525,5 тысячи солдат и офицеров ВС СССР, 21 тысяча гражданских служащих, 95 тысяч представителей КГБ СССР (включая пограничные войска) и МВД СССР.

МЫ ПРОСТО НЕ БРОСИЛИ ДРУГ ДРУГА

Минуло уже 39 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Сегодня, в канун Дня пограничника, нельзя не вспомнить о них – боевых советских солдатах – и ушедших, и живых, с именами которых неразрывно связаны все те блестящие операции, которые были осуществлены ограниченным контингентом советских войск на территории Афганистана.

Десантно-штурмовая группа Пянджского СБО-3 в период с января 1980 по февраль 1981 года (северные провинции Афганистана): Виктор Иванович Бутаков – БАССР, г. Уфа, (погиб 10.10.1980 г.); Ильдар Зиевич Салахов – Краснокамский район БАССР (погиб 15.10.1980); Радик Бурханшин – БАССР, г.Стерлитамак; Геннадий Данилов – БАССР, г.Уфа; Салават Гадельшин – Баймакский район БАССР, д.Яратово; Гариф Ахмедьянов – Учалинский район БАССР, д.Имангулово; Михаил Чмырев – Саратовская область, с.Колокольцовка; Станислав Ковалевский – Гродненская область БССР, д.Берёзовка; Геннадий Горшков – г.Саратов; Флюр Кашапов – Дюртюлинский район БАССР, д.Атсуярово; Владимир Филимонов – Брянская область, д.Черемушки; Михаил Климин – п.Раевка БАССР; Владимир Солодов – г.Иваново; Владимир Синявский – Курская область, ст.Касторная Новая; Василий Бородин – Курская область, с.Жерновец; Кесс Ааро – ЭССР, Пайдеский район; Валерий Ульенков – г.Горький; Игорь Кучерук – Саратовская область, ГППЗ «Маркс»; Геннадий Димашов – Горьковская область, д.Щекино; Рафис Мухаметов – БАССР, с.Дмитриевка; Николай Щепарев – БАССР, г.Белорецк; Александр Тягунов – г.Горький; Виктор Данилов – Горьковская область, д.Шехонка; Александр Лопатин – Белгородская область, с.Сорокино; Дмитрий Назаров – Донецкая область, с.Макаровка; Владимир Ковалев – БАССР, г.Туймазы (погиб); Алексей Блохин – БАССР, г.Туймазы (погиб); Лев Пигачев – ЧАССР, Чебоксарский район, д.М.Сундырь; Сергей Пронченков – Смоленская область, с.Каспля; Фанзиль Юмагузин – БАССР, Благовещенский район, д.Н.Мазитарово.

Двадцатилетние парни со всех концов нашей страны в чужих горах не думали о наградах и истории. Они просто не бросили друг друга. И это, если разобраться, и есть всё, что нужно знать о той войне.

Радик БУРХАНШИН

На фото рядовые отделения СБО десантно-штурмовой группы. Радик Бурханшин (шестой слева в верхнем ряду)